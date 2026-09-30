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Wayne Rooney, a Manchester United legendás támadója nem igazán érezné magáénak, ha a Manchester City szabálysértései miatt újabb bajnoki aranyéremmel bővülne a trófeagyűjteménye. Rooney hangsúlyozta, nem sajnálná a Manchester Cityt, ha utólag elvennék a bajnoki címeit, az aranyéremre azonban nem tartana igényt.

Ahogy azt az Origo is megírta, egy független vizsgálóbizottság a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésében bűnösnek találta a Manchester Cityt a több mint száz vádpont szinte mindegyikében. A lehetséges szankcióról egyelőre nincs határozat: a szabályzat alapján a megrovástól és pénzbírságtól kezdve a pontlevonáson át akár a ligából való kizárásig is terjedhet a büntetés.

Manchester City's Belgian midfielder Vincent Kompany (R) shakes hands with Manchester United's English striker Wayne Rooney (L) after the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at the Etihad Stadium in Manchester, northwest England, on September 22, 2013. AFP PHOTO / PAUL ELLIS RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. (Photo by PAUL ELLIS / AFP)
Wayne Rooney nem érezné magáénak az utólag megkapott aranyérmet
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Manchester City továbbra is tagadja a vádakat. Khaldoon Al Mubarak klubelnök is hangsúlyozta, hogy az eljárás még korántsem ért véget, és továbbra is bízik abban, hogy a klub bizonyítani tudja ártatlanságát.

Ezzel egy időben viszont a Manchester City legnagyobb riválisai elkezdtek azon lamentálni, mi történt volna, ha a világoskékek nem csaltak volna a 2009 és 2018 közötti időszakban. Emellett a The Athletic azt is kiszámolta, hány trófeát kellene elvenni a Manchester Citytől, és hogyan alakulna egyes sorozatok végeredménye, ha a City szabálytalanságai miatt utólag módosítanák azokat.

Rooney újabb bajnoki címet nyerhet a visszavonulása után?

Az egyik ilyen az 2011/12-es idény lehet, amikor a Manchester United a második helyen végzett a Manchester City mögött. Rio Ferdinand, a Vörös Ördögök legendás védője már poénkodott arról, hogy hamarosan újabb Premier League-trófea kerülhet a vitrinjébe, Wayne Rooney azonban nem érezné magáénak, ha így kapna egy újabb aranyérmet.

„Nem érezném jól magam, ha elfogadnék egy újabb érmet” – mondta Rooney a Stick to United podcastban.

„Nem gondolom, hogy megérdemelnénk. Abban a szezonban nem tettünk eleget azért, hogy megnyerjük a bajnokságot. Úgy emlékszem, négy-öt fordulóval a vége előtt hat vagy hét ponttal vezettünk, aztán elrontottuk” – folytatta a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa, aki hangsúlyozta, hogy a Citytől esetlegesen elvett cím gondolata önmagában nem zavarná, a második helyezettként járó aranyérmet azonban nem érezné jogosnak.

„Láttam mindent, ami az elmúlt napokban napvilágot látott, hallgattam az embereket, és magamat is egy Manchester City-játékos helyébe képzeltem. Mindent megtettek azért, hogy megnyerjék a Premier League-et, és az ő szemszögükből így is történt, végül pedig megcsinálták. 

Nem érezném helyesnek, hogy elvegyem tőlük. Azzal egyetértenék, hogy elvegyék tőlük, de nem érezném jól magam, ha egy második helyért kapnék aranyérmet” 

– tette hozzá.

Wayne Rooney 2004 és 2017 között játszott a Manchester Unitedben, 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett, és ötször lett angol bajnok.

 

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