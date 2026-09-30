Ahogy azt az Origo is megírta, egy független vizsgálóbizottság a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésében bűnösnek találta a Manchester Cityt a több mint száz vádpont szinte mindegyikében. A lehetséges szankcióról egyelőre nincs határozat: a szabályzat alapján a megrovástól és pénzbírságtól kezdve a pontlevonáson át akár a ligából való kizárásig is terjedhet a büntetés.

Wayne Rooney nem érezné magáénak az utólag megkapott aranyérmet

Fotó: Paul Ellis / AFP

A Manchester City továbbra is tagadja a vádakat. Khaldoon Al Mubarak klubelnök is hangsúlyozta, hogy az eljárás még korántsem ért véget, és továbbra is bízik abban, hogy a klub bizonyítani tudja ártatlanságát.

Ezzel egy időben viszont a Manchester City legnagyobb riválisai elkezdtek azon lamentálni, mi történt volna, ha a világoskékek nem csaltak volna a 2009 és 2018 közötti időszakban. Emellett a The Athletic azt is kiszámolta, hány trófeát kellene elvenni a Manchester Citytől, és hogyan alakulna egyes sorozatok végeredménye, ha a City szabálytalanságai miatt utólag módosítanák azokat.

Rooney újabb bajnoki címet nyerhet a visszavonulása után?

Az egyik ilyen az 2011/12-es idény lehet, amikor a Manchester United a második helyen végzett a Manchester City mögött. Rio Ferdinand, a Vörös Ördögök legendás védője már poénkodott arról, hogy hamarosan újabb Premier League-trófea kerülhet a vitrinjébe, Wayne Rooney azonban nem érezné magáénak, ha így kapna egy újabb aranyérmet.

„Nem érezném jól magam, ha elfogadnék egy újabb érmet” – mondta Rooney a Stick to United podcastban.

„Nem gondolom, hogy megérdemelnénk. Abban a szezonban nem tettünk eleget azért, hogy megnyerjük a bajnokságot. Úgy emlékszem, négy-öt fordulóval a vége előtt hat vagy hét ponttal vezettünk, aztán elrontottuk” – folytatta a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa, aki hangsúlyozta, hogy a Citytől esetlegesen elvett cím gondolata önmagában nem zavarná, a második helyezettként járó aranyérmet azonban nem érezné jogosnak.

„Láttam mindent, ami az elmúlt napokban napvilágot látott, hallgattam az embereket, és magamat is egy Manchester City-játékos helyébe képzeltem. Mindent megtettek azért, hogy megnyerjék a Premier League-et, és az ő szemszögükből így is történt, végül pedig megcsinálták.

Nem érezném helyesnek, hogy elvegyem tőlük. Azzal egyetértenék, hogy elvegyék tőlük, de nem érezném jól magam, ha egy második helyért kapnék aranyérmet”

– tette hozzá.