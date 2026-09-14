A 29 éves Sallai Roland a Kocaelispor elleni találkozón is jobbhátvédként futballozott a Galatasaray együttesében. A 67-szeres magyar válogatott futballista a Flashscore és a Sofascore portálon is a mérkőzés legjobbja lett a statisztikái alapján:

Sallai Roland remekül futballozott a Kocaelispor elleni meccsen

Fotó: Abdülhamid Hoşbaş / Anadolu via AFP

volt két kulcspassza;

egy nagy helyzetet alakított ki;

14 párharcból 10-et megnyert;

négy légipárharcból hármat megnyert;

a földön tíz párharcból hetet megnyert;

84 százalékos passzpontossággal dolgozott;

kilenc átadásából hét pontos volt a támadóharmadba;

volt egy kaput eltaláló lövése;

négy tisztázása;

öt visszaszerzett labdája;

és egy lövésblokkolása.

Sallai Rolandból végleg jobbhátvéd lesz?

Sallai Roland eredetileg támadó, azonban az elmúlt két évben folyamatosan jobbhátvédként futballozik a Galatasarayban. A 29 éves játékos nyilván szívesebben játszana elöl, de nagyon úgy tűnik, hogy a védelemben is megállja a helyét – amit a számok mellett a csapattársak is alátámasztanak.

„A mérkőzés egészét tekintve mi irányítottuk a játékot. Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Az első félidőben voltak lehetőségeink, de nem tudtuk kihasználni őket. Örülünk, hogy győzni tudtunk. Gratulálok a csapattársaimnak és az edzőimnek” – mondta a mérkőzés után Uğurcan Çakır, a török csapat kapusa, aki Sallai Rolandról is említést tett.

A magyar válogatott támadó a hétközi Sporting elleni BL-találkozó után rengeteg kritikát kapott. Többet közt olyanokat írtak róla, hogy nem tudja megszerezni a labdát, illetve hogy védekezésben és játéképítésben is vannak hiányosságai.

„Ma nagyon keményen küzdöttünk. Patron, Apo, Eren és én is nagyon jól teljesítettünk. Sallai Roland is nagyon jó volt, igazi harcos játékos. A csapattársainkkal együtt azon dolgozunk, hogy ne kapjunk gólt. Örülünk, hogy ezt sikerült megvalósítanunk” – mondta a Galata kapusa, aki hangsúlyozta, hogy a hétközi Bajnokok Ligája-meccsen elszenvedett vereség után mindenképpen javítaniuk kellett.

Sallai Roland rengeteget melózik jobbhátvédként

Fotó: Burak Basturk / Middle East Images via AFP

„A Bajnokok Ligája-meccs után reagálnunk kellett. A nagy csapatok ugyanis egy ilyen vereség után képesek reagálni. Mi most szép választ adtunk. Ezt a három pontot a szurkolóinknak ajánljuk” – tette hozzá Uğurcan Çakır.