A 29 éves Sallai Roland a Kocaelispor elleni találkozón is jobbhátvédként futballozott a Galatasaray együttesében. A 67-szeres magyar válogatott futballista a Flashscore és a Sofascore portálon is a mérkőzés legjobbja lett a statisztikái alapján:
- volt két kulcspassza;
- egy nagy helyzetet alakított ki;
- 14 párharcból 10-et megnyert;
- négy légipárharcból hármat megnyert;
- a földön tíz párharcból hetet megnyert;
- 84 százalékos passzpontossággal dolgozott;
- kilenc átadásából hét pontos volt a támadóharmadba;
- volt egy kaput eltaláló lövése;
- négy tisztázása;
- öt visszaszerzett labdája;
- és egy lövésblokkolása.
Sallai Rolandból végleg jobbhátvéd lesz?
Sallai Roland eredetileg támadó, azonban az elmúlt két évben folyamatosan jobbhátvédként futballozik a Galatasarayban. A 29 éves játékos nyilván szívesebben játszana elöl, de nagyon úgy tűnik, hogy a védelemben is megállja a helyét – amit a számok mellett a csapattársak is alátámasztanak.
„A mérkőzés egészét tekintve mi irányítottuk a játékot. Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Az első félidőben voltak lehetőségeink, de nem tudtuk kihasználni őket. Örülünk, hogy győzni tudtunk. Gratulálok a csapattársaimnak és az edzőimnek” – mondta a mérkőzés után Uğurcan Çakır, a török csapat kapusa, aki Sallai Rolandról is említést tett.
A magyar válogatott támadó a hétközi Sporting elleni BL-találkozó után rengeteg kritikát kapott. Többet közt olyanokat írtak róla, hogy nem tudja megszerezni a labdát, illetve hogy védekezésben és játéképítésben is vannak hiányosságai.
„Ma nagyon keményen küzdöttünk. Patron, Apo, Eren és én is nagyon jól teljesítettünk. Sallai Roland is nagyon jó volt, igazi harcos játékos. A csapattársainkkal együtt azon dolgozunk, hogy ne kapjunk gólt. Örülünk, hogy ezt sikerült megvalósítanunk” – mondta a Galata kapusa, aki hangsúlyozta, hogy a hétközi Bajnokok Ligája-meccsen elszenvedett vereség után mindenképpen javítaniuk kellett.
„A Bajnokok Ligája-meccs után reagálnunk kellett. A nagy csapatok ugyanis egy ilyen vereség után képesek reagálni. Mi most szép választ adtunk. Ezt a három pontot a szurkolóinknak ajánljuk” – tette hozzá Uğurcan Çakır.
A magyar válogatott szeptember 25-én kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A keretnek Sallai Roland biztosan tagja lesz, azonban a nemzeti csapatban minden bizonnyal ismét támadóként fog szerepet kapni.
Szerintem Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd, és ugyanezt elmondhatjuk Sallai Rolandról is”
– mondta még idén márciusban Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
Rossi akkor megjegyezte azt is, hogy ha Sallai rendre jobbhátvédként játszik, ezt figyelembe veszi a válogatott összeállításánál, mert jobbhátvédként már megtapasztalt bizonyos mozgásformákat, ezért a válogatottban is jobb oldalon fogja bevetni, csak nem védőként, hanem támadóként.