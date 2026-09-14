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A török labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kocaelispor együttesét. A 67-szeres magyar válogatott Sallai Roland gólt ugyan nem lőtt, a mutatói alapján azonban a mérkőzés legjobbja lett, ráadásul a Galatasaray kapusától is komoly dicséretet kapott.

A 29 éves Sallai Roland a Kocaelispor elleni találkozón is jobbhátvédként futballozott a Galatasaray együttesében. A 67-szeres magyar válogatott futballista a Flashscore és a Sofascore portálon is a mérkőzés legjobbja lett a statisztikái alapján:

Sallai Roland remekül futballozott a Kocaelispor elleni meccsen
Sallai Roland remekül futballozott a Kocaelispor elleni meccsen
Fotó: Abdülhamid Hoşbaş / Anadolu via AFP
  • volt két kulcspassza;
  • egy nagy helyzetet alakított ki;
  • 14 párharcból 10-et megnyert;
  • négy légipárharcból hármat megnyert;
  • a földön tíz párharcból hetet megnyert;
  • 84 százalékos passzpontossággal dolgozott;
  • kilenc átadásából hét pontos volt a támadóharmadba;
  • volt egy kaput eltaláló lövése;
  • négy tisztázása;
  • öt visszaszerzett labdája;
  • és egy lövésblokkolása.

Sallai Rolandból végleg jobbhátvéd lesz?

Sallai Roland eredetileg támadó, azonban az elmúlt két évben folyamatosan jobbhátvédként futballozik a Galatasarayban. A 29 éves játékos nyilván szívesebben játszana elöl, de nagyon úgy tűnik, hogy a védelemben is megállja a helyét – amit a számok mellett a csapattársak is alátámasztanak.

„A mérkőzés egészét tekintve mi irányítottuk a játékot. Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Az első félidőben voltak lehetőségeink, de nem tudtuk kihasználni őket. Örülünk, hogy győzni tudtunk. Gratulálok a csapattársaimnak és az edzőimnek” mondta a mérkőzés után Uğurcan Çakır, a török csapat kapusa, aki Sallai Rolandról is említést tett.

A magyar válogatott támadó a hétközi Sporting elleni BL-találkozó után rengeteg kritikát kapott. Többet közt olyanokat írtak róla, hogy nem tudja megszerezni a labdát, illetve hogy védekezésben és játéképítésben is vannak hiányosságai.

„Ma nagyon keményen küzdöttünk. Patron, Apo, Eren és én is nagyon jól teljesítettünk. Sallai Roland is nagyon jó volt, igazi harcos játékos. A csapattársainkkal együtt azon dolgozunk, hogy ne kapjunk gólt. Örülünk, hogy ezt sikerült megvalósítanunk” – mondta a Galata kapusa, aki hangsúlyozta, hogy a hétközi Bajnokok Ligája-meccsen elszenvedett vereség után mindenképpen javítaniuk kellett.

Roland Sallai of Galatasaray warms up before the match.Galatasaray and Villarreal CF faced each other during friendly match. The match took place Ali Sami Yen Rams Park Stadium on August 8th, 2026. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Sallai Roland rengeteget melózik jobbhátvédként
Fotó: Burak Basturk / Middle East Images via AFP

„A Bajnokok Ligája-meccs után reagálnunk kellett. A nagy csapatok ugyanis egy ilyen vereség után képesek reagálni. Mi most szép választ adtunk. Ezt a három pontot a szurkolóinknak ajánljuk” – tette hozzá Uğurcan Çakır.

A magyar válogatott szeptember 25-én kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A keretnek Sallai Roland biztosan tagja lesz, azonban a nemzeti csapatban minden bizonnyal ismét támadóként fog szerepet kapni.

Szerintem Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd, és ugyanezt elmondhatjuk Sallai Rolandról is” 

– mondta még idén márciusban Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Rossi akkor megjegyezte azt is, hogy ha Sallai rendre jobbhátvédként játszik, ezt figyelembe veszi a válogatott összeállításánál, mert jobbhátvédként már megtapasztalt bizonyos mozgásformákat, ezért a válogatottban is jobb oldalon fogja bevetni, csak nem védőként, hanem támadóként.

 

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