Két labdarúgó is jó eséllyel pályázik arra, hogy a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a támadósor jobb szélén kapjon bizalmat Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Az olasz szakember ugyanis Varga Barnabás után egy másik alapemberét, Sallai Rolandot is nélkülözni kényszerül sérülés miatt. A 29 éves játékost Lukács Dániel vagy Redzic Damir helyettesítheti.

Sallai Roland helyettesítésére Lukács Dániel és Redzic Damir pályázik a legjobb eséllyel

Fotó: Polyák Attila

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Sallai Roland sérülést szenvedett

Sallai Roland az utolsó pillanatban került ki a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott keretéből. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata pénteken Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, hétfőn már Észak-Írország vendége lesz, majd október másodikán Georgia lép pályára Budapesten, végül az október 5-én Ukrajna vendége lesz a szlovákiai Nagyszombaton. Az olasz szakember azonban nem számíthat Sallai Rolandra, aki sajtóhírek szerint combizomszakadást szenvedett, felépülése pedig heteket vehet majd igénybe.

Lukács Dániel vagy Redzic Damir helyettesítheti

A 29 éves labdarúgó kisebb sérülés miatt – fájdalmat érzett az Achilles-ínában – már a legutóbbi válogatott mérkőzésen, Kazahsztán ellen sem lépett pályára. Akkor Redzic Damir helyettesítette kezdőként a támadósor jobb szélén, majd a második félidőben Lukács Dániel játszott a poszton. Csakúgy, mint a görögök elleni felkészülési mérkőzésen, amikor Sallai Roland – Varga Barnabás sérülése miatt – középsőr csatárként kapott szerepet Marco Rossitól. A Puskás Akadémia támadója Finnország ellen is játszott a jobb szélen, a 72. percben állt be csereként, Szlovénia ellen pedig Schön Szabolcs kapott szűk negyedórát a poszton, győztes góllal meghálálva a bizalmat. Az ETO FC 25 éves támadója ezúttal biztosan nem pótolja majd Sallait, mert ő is sérülésből lábadozik.

A két esélyes, Lukács Dániel és Redzic Damir viszont egyaránt kezdők lehetnek a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, ugyanis Sallai Roland mellett Varga Barnabásra sem számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány.

A 31 éves magyar csatár helyett keretbe került Bárány Donát mellett a Puskás Akadémia támadója is esélyes arra, hogy nem a szélen, hanem középső csatárként szerepeljen.

A támadósor jobb szélén szerepeltek idén Szlovénia ellen: Sallai Roland kezdett, a 77. percben Schön Szabolcs váltotta

Görögország ellen: Redzic Damir kezdett, a félidőben Lukács Dániel váltotta

Finnország ellen: Sallai Roland kezdett, a 72. percben Lukács Dániel váltotta

Kazahsztán ellen: Redzic Damir kezdett, a félidőben Lukács Dániel váltotta

A magyar válogatott kerete:

Kapusok

Gundel-Takács Bence (ZTE FC)

Pécsi Ármin (Hartberg)

Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők

Bolla Bendegúz (Rapid Wien)

Csinger Márk (FC Groningen)

Doktorics Áron (Vasas FC)

Kerkez Milos (Liverpool FC)

Markgráf Ákos (FC København)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Osváth Attila (Ferencvárosi TC)

Szűcs Kornél (FK Vojvodina)

Várkonyi Bence (Qarabağ FK)

Középpályások

Csongvai Áron (Saint-Étienne)

Schäfer András (Union Berlin)

Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)

Szűcs Tamás (FC Famalicão)

Tóth Alex (AFC Bournemouth)

Tóth Rajmund (Konyaspor)

Vitális Milán (AEK)

Támadók