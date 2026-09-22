Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Marco Rossi szövetségi kapitány két alapemberét is nélkülözni kényszerül a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A Sallai Roland helyettesítésére esélyes Lukács Dániel, Redzic Damir kettős tagjai azonban egyaránt kezdők lehetnek, miután valakinek Varga Barnabást is pótolnia kell.

Két labdarúgó is jó eséllyel pályázik arra, hogy a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a támadósor jobb szélén kapjon bizalmat Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Az olasz szakember ugyanis Varga Barnabás után egy másik alapemberét, Sallai Rolandot is nélkülözni kényszerül sérülés miatt. A 29 éves játékost Lukács Dániel vagy Redzic Damir helyettesítheti.

Sallai Roland magyar válogatott labdarúgó
Sallai Roland helyettesítésére Lukács Dániel és Redzic Damir pályázik a legjobb eséllyel
Fotó: Polyák Attila
  • Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Sallai Roland sérülést szenvedett

Sallai Roland az utolsó pillanatban került ki a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott keretéből. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata pénteken Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, hétfőn már Észak-Írország vendége lesz, majd október másodikán Georgia lép pályára Budapesten, végül az október 5-én Ukrajna vendége lesz a szlovákiai Nagyszombaton. Az olasz szakember azonban nem számíthat Sallai Rolandra, aki sajtóhírek szerint combizomszakadást szenvedett, felépülése pedig heteket vehet majd igénybe.

Lukács Dániel vagy Redzic Damir helyettesítheti

A 29 éves labdarúgó kisebb sérülés miatt – fájdalmat érzett az Achilles-ínában – már a legutóbbi válogatott mérkőzésen, Kazahsztán ellen sem lépett pályára. Akkor Redzic Damir helyettesítette kezdőként a támadósor jobb szélén, majd a második félidőben Lukács Dániel játszott a poszton. Csakúgy, mint a görögök elleni felkészülési mérkőzésen, amikor Sallai Roland – Varga Barnabás sérülése miatt – középsőr csatárként kapott szerepet Marco Rossitól. A Puskás Akadémia támadója Finnország ellen is játszott a jobb szélen, a 72. percben állt be csereként, Szlovénia ellen pedig Schön Szabolcs kapott szűk negyedórát a poszton, győztes góllal meghálálva a bizalmat. Az ETO FC 25 éves támadója ezúttal biztosan nem pótolja majd Sallait, mert ő is sérülésből lábadozik.

A két esélyes, Lukács Dániel és Redzic Damir viszont egyaránt kezdők lehetnek a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, ugyanis Sallai Roland mellett Varga Barnabásra sem számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány.

A 31 éves magyar csatár helyett keretbe került Bárány Donát mellett a Puskás Akadémia támadója is esélyes arra, hogy nem a szélen, hanem középső csatárként szerepeljen.

A támadósor jobb szélén szerepeltek idén

  • Szlovénia ellen: Sallai Roland kezdett, a 77. percben Schön Szabolcs váltotta
  • Görögország ellen: Redzic Damir kezdett, a félidőben Lukács Dániel váltotta
  • Finnország ellen: Sallai Roland kezdett, a 72. percben Lukács Dániel váltotta
  • Kazahsztán ellen: Redzic Damir kezdett, a félidőben Lukács Dániel váltotta

A magyar válogatott kerete:

Kapusok

  • Gundel-Takács Bence (ZTE FC)
  • Pécsi Ármin (Hartberg)
  • Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők

  • Bolla Bendegúz (Rapid Wien)
  • Csinger Márk (FC Groningen)
  • Doktorics Áron (Vasas FC)
  • Kerkez Milos (Liverpool FC)
  • Markgráf Ákos (FC København)
  • Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)
  • Orbán Willi (RB Leipzig)
  • Osváth Attila (Ferencvárosi TC)
  • Szűcs Kornél (FK Vojvodina) 
  • Várkonyi Bence (Qarabağ FK)

Középpályások

  • Csongvai Áron (Saint-Étienne)
  • Schäfer András (Union Berlin)
  • Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)
  • Szűcs Tamás (FC Famalicão)
  • Tóth Alex (AFC Bournemouth)
  • Tóth Rajmund (Konyaspor)
  • Vitális Milán (AEK)

Támadók

  • Bárány Donát (ADO Den Haag)
  • Jurek Gábor (MTK Budapest)
  • Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)
  • Redzic Damir (RB Salzburg)
  • Szalai József (Paksi FC)
  • Tóth Milán (Vasas FC)
Nehéz helyzetbe került a magyar válogatott játékosa – most elmondta, mi történt
Olyan dolog miatt szedik ízekre Marco Rossit, amit abszolút indokolatlannak tart
A magyar válogatott újonca saját bőrén tapasztalja azt, amit Szoboszlaiékról mondtak neki
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!