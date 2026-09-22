Két labdarúgó is jó eséllyel pályázik arra, hogy a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a támadósor jobb szélén kapjon bizalmat Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Az olasz szakember ugyanis Varga Barnabás után egy másik alapemberét, Sallai Rolandot is nélkülözni kényszerül sérülés miatt. A 29 éves játékost Lukács Dániel vagy Redzic Damir helyettesítheti.
- Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
- péntek, 20.45, tv: M4 Sport
Sallai Roland sérülést szenvedett
Sallai Roland az utolsó pillanatban került ki a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott keretéből. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata pénteken Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, hétfőn már Észak-Írország vendége lesz, majd október másodikán Georgia lép pályára Budapesten, végül az október 5-én Ukrajna vendége lesz a szlovákiai Nagyszombaton. Az olasz szakember azonban nem számíthat Sallai Rolandra, aki sajtóhírek szerint combizomszakadást szenvedett, felépülése pedig heteket vehet majd igénybe.
Lukács Dániel vagy Redzic Damir helyettesítheti
A 29 éves labdarúgó kisebb sérülés miatt – fájdalmat érzett az Achilles-ínában – már a legutóbbi válogatott mérkőzésen, Kazahsztán ellen sem lépett pályára. Akkor Redzic Damir helyettesítette kezdőként a támadósor jobb szélén, majd a második félidőben Lukács Dániel játszott a poszton. Csakúgy, mint a görögök elleni felkészülési mérkőzésen, amikor Sallai Roland – Varga Barnabás sérülése miatt – középsőr csatárként kapott szerepet Marco Rossitól. A Puskás Akadémia támadója Finnország ellen is játszott a jobb szélen, a 72. percben állt be csereként, Szlovénia ellen pedig Schön Szabolcs kapott szűk negyedórát a poszton, győztes góllal meghálálva a bizalmat. Az ETO FC 25 éves támadója ezúttal biztosan nem pótolja majd Sallait, mert ő is sérülésből lábadozik.
A két esélyes, Lukács Dániel és Redzic Damir viszont egyaránt kezdők lehetnek a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, ugyanis Sallai Roland mellett Varga Barnabásra sem számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány.
A 31 éves magyar csatár helyett keretbe került Bárány Donát mellett a Puskás Akadémia támadója is esélyes arra, hogy nem a szélen, hanem középső csatárként szerepeljen.
A támadósor jobb szélén szerepeltek idén
- Szlovénia ellen: Sallai Roland kezdett, a 77. percben Schön Szabolcs váltotta
- Görögország ellen: Redzic Damir kezdett, a félidőben Lukács Dániel váltotta
- Finnország ellen: Sallai Roland kezdett, a 72. percben Lukács Dániel váltotta
- Kazahsztán ellen: Redzic Damir kezdett, a félidőben Lukács Dániel váltotta
A magyar válogatott kerete:
Kapusok
- Gundel-Takács Bence (ZTE FC)
- Pécsi Ármin (Hartberg)
- Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
Védők
- Bolla Bendegúz (Rapid Wien)
- Csinger Márk (FC Groningen)
- Doktorics Áron (Vasas FC)
- Kerkez Milos (Liverpool FC)
- Markgráf Ákos (FC København)
- Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)
- Orbán Willi (RB Leipzig)
- Osváth Attila (Ferencvárosi TC)
- Szűcs Kornél (FK Vojvodina)
- Várkonyi Bence (Qarabağ FK)
Középpályások
- Csongvai Áron (Saint-Étienne)
- Schäfer András (Union Berlin)
- Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)
- Szűcs Tamás (FC Famalicão)
- Tóth Alex (AFC Bournemouth)
- Tóth Rajmund (Konyaspor)
- Vitális Milán (AEK)
Támadók
- Bárány Donát (ADO Den Haag)
- Jurek Gábor (MTK Budapest)
- Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)
- Redzic Damir (RB Salzburg)
- Szalai József (Paksi FC)
- Tóth Milán (Vasas FC)