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Sérülés miatt végül nem került be a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott keretébe. Sallai Roland a legfrissebb sajtóhírek szerint combizomszakadást szenvedett, és műtéten kell átesnie.

Súlyos sérülés miatt került ki a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéből Sallai Roland – legalábbis sajtóinformációk szerint. A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn délelőtt közölte, hogy sérülés miatt a Galatasaray játékosa helyett a Vasast erősítő Tóth Milán került be Marco Rossi szövetségi kapitány csapatába. A legfrissebb hírek pedig arról szólnak, hogy Sallai combizomszakadást szenvedett, és meg is kell műteni.

Sallai Roland és Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban
Sallai Roland sérülés miatt maradt ki a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott keretéből
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
  • Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Sallai Roland azok után került ki a magyar válogatott keretéből, hogy Varga Barnabás és Callum Styles is megsérült. Marco Rossi szövetségi kapitány helyettük Bárány Donátot, Nagy Zsoltot és Tóth Milánt hívta be a Nemzetek Ligájára készülő csapatba. Mint ismert, a mieink pénteken Ukrajna ellen kezdenek a Puskás Arénában, hétfőn már Észak-Írországban vendégeskednek, majd október másodikán Georgiát fogadják Budapesten, végül október 5-én Ukrajna ellen lépnek pályára a szlovákiai Nagyszombaton.

Sallai Roland combizomszakadást szenvedett?

A Nemzeti Sport értesülése Sallai Roland combizomszakadás miatt került ki a válogatott keretéből.

A portál információi szerint a Galatasaray játékosát már hétfőn vagy kedden meg is műtik. Teljes felépülése pedig körülbelül egy hónapot vehet majd igénybe.

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