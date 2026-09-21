Súlyos sérülés miatt került ki a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéből Sallai Roland – legalábbis sajtóinformációk szerint. A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn délelőtt közölte, hogy sérülés miatt a Galatasaray játékosa helyett a Vasast erősítő Tóth Milán került be Marco Rossi szövetségi kapitány csapatába. A legfrissebb hírek pedig arról szólnak, hogy Sallai combizomszakadást szenvedett, és meg is kell műteni.

Sallai Roland sérülés miatt maradt ki a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott keretéből

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Sallai Roland azok után került ki a magyar válogatott keretéből, hogy Varga Barnabás és Callum Styles is megsérült. Marco Rossi szövetségi kapitány helyettük Bárány Donátot, Nagy Zsoltot és Tóth Milánt hívta be a Nemzetek Ligájára készülő csapatba. Mint ismert, a mieink pénteken Ukrajna ellen kezdenek a Puskás Arénában, hétfőn már Észak-Írországban vendégeskednek, majd október másodikán Georgiát fogadják Budapesten, végül október 5-én Ukrajna ellen lépnek pályára a szlovákiai Nagyszombaton.

Sallai Roland combizomszakadást szenvedett?

A Nemzeti Sport értesülése Sallai Roland combizomszakadás miatt került ki a válogatott keretéből.