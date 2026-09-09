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A Galatasaray remekül kezdett, ám hiába szerzett már a hatodik percben vezetést, a Sporting CP fordítani tudott Lisszabonban, s végül 3–1-re nyert. Sallai Roland kezdőként, jobbhátvédként kapott lehetőséget a török sztárcsapatban, amely így vereséggel rajtolt a Bajnokok Ligájában.

A Sallai Rolandot a soraiban tudó Galatasaray nem könnyű helyzetben várta a BL-rajtot. A török sztárcsapat az előző 15 idegenbeli európai kupamérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, a Sportinggal most először találkozott története során. A portugálok ellenben az előző idényben egészen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig meneteltek.

Sallai Roland ezúttal is jobbhátvéd volt a Galatasarayban
Sallai Roland ezúttal is jobbhátvéd volt a Galatasarayban
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP

Okan Buruk a védelem jobb oldalán ezúttal is Sallai Rolandnak szavazott bizalmat. A magyar válogatottban elsősorban támadóként bevetett játékost az UEFA már védőként tartja nyilván, klubcsapatában pedig rendszeresen ezen a poszton szerepel.

Gyors Galata-gól, válaszolt a Sporting

A Galatasaray álomszerűen kezdte a mérkőzést, és már a 6. percben megszerezte a vezetést. Egy hosszú bedobás után Davinson Sánchez fejelhetett kapura, Rui Silva még hárítani tudott, a kipattanóra azonban Lucas Torreira érkezett, és közelről a hálóba lőtt (0–1).

A Sporting nem roppant össze a korai góltól, és a félidő közepére egyre nagyobb nyomást helyezett a vendégekre. Ennek a 27. percben lett meg az eredménye: a portugálok bal oldali támadása után a Galatasaray nem tudta megfelelően eltakarítani a középre kerülő labdát, amely Geny Catamo elé pattant. A mozambiki válogatott játékos kapásból a rövid sarokba lőtt (1–1).

A folytatásban egyik csapat sem tudott újabb gólt szerezni, így Sallaiék 1–1-es döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.

Sallai Rolandék a második félidőben kerültek padlóra

A fordulás után a Sporting gyorsan átvette az irányítást, az 57. percben pedig a vezetést is megszerezte: a portugál csapat tizenegyeshez jutott, amelyet Luis Suárez magabiztosan értékesített, így a Galatasaray korai előnye után már a hazaiaknál volt az előny (2–1).

A törökök helyzete mindössze hat perccel később még nehezebbé vált: a 63. percben Rodrigo Zalazar is betalált, ezzel kétgólosra növelte a Sporting előnyét (3–1). A Galatasaray innen már nem tudott visszakapaszkodni, így Sallai Rolandék vereséggel kezdték meg szereplésüket a Bajnokok Ligája új idényében.

A Galatasaray rossz sorozata ezzel tovább folytatódott: az isztambuli együttes immár hat egymást követő mérkőzésén maradt nyeretlen portugál csapattal szemben, a Sporting ezzel szemben az előző hat török ellenféllel vívott találkozójából már ötöt megnyert.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló

Szerdai eredmények:

  • Barcelona–Feyenoord 5–1 (2–0)
  • VfB Stuttgart–Viking Stavanger 3–1 (3–1)
  • Paris Saint-Germain–Slovan Bratislava 6–1 (3–0)
  • Liverpool–Atlético Madrid 2–1 (1–1)
  • Sporting CP–Galatasaray 3–1 (1–1)
  • Napoli–Arsenal 0–1 (0–0)

A mérkőzések jegyzőkönyveit megtekintheti ide kattintva!

 

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