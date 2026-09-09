A Sallai Rolandot a soraiban tudó Galatasaray nem könnyű helyzetben várta a BL-rajtot. A török sztárcsapat az előző 15 idegenbeli európai kupamérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, a Sportinggal most először találkozott története során. A portugálok ellenben az előző idényben egészen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig meneteltek.
Okan Buruk a védelem jobb oldalán ezúttal is Sallai Rolandnak szavazott bizalmat. A magyar válogatottban elsősorban támadóként bevetett játékost az UEFA már védőként tartja nyilván, klubcsapatában pedig rendszeresen ezen a poszton szerepel.
Gyors Galata-gól, válaszolt a Sporting
A Galatasaray álomszerűen kezdte a mérkőzést, és már a 6. percben megszerezte a vezetést. Egy hosszú bedobás után Davinson Sánchez fejelhetett kapura, Rui Silva még hárítani tudott, a kipattanóra azonban Lucas Torreira érkezett, és közelről a hálóba lőtt (0–1).
A Sporting nem roppant össze a korai góltól, és a félidő közepére egyre nagyobb nyomást helyezett a vendégekre. Ennek a 27. percben lett meg az eredménye: a portugálok bal oldali támadása után a Galatasaray nem tudta megfelelően eltakarítani a középre kerülő labdát, amely Geny Catamo elé pattant. A mozambiki válogatott játékos kapásból a rövid sarokba lőtt (1–1).
A folytatásban egyik csapat sem tudott újabb gólt szerezni, így Sallaiék 1–1-es döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.
Sallai Rolandék a második félidőben kerültek padlóra
A fordulás után a Sporting gyorsan átvette az irányítást, az 57. percben pedig a vezetést is megszerezte: a portugál csapat tizenegyeshez jutott, amelyet Luis Suárez magabiztosan értékesített, így a Galatasaray korai előnye után már a hazaiaknál volt az előny (2–1).
A törökök helyzete mindössze hat perccel később még nehezebbé vált: a 63. percben Rodrigo Zalazar is betalált, ezzel kétgólosra növelte a Sporting előnyét (3–1). A Galatasaray innen már nem tudott visszakapaszkodni, így Sallai Rolandék vereséggel kezdték meg szereplésüket a Bajnokok Ligája új idényében.
A Galatasaray rossz sorozata ezzel tovább folytatódott: az isztambuli együttes immár hat egymást követő mérkőzésén maradt nyeretlen portugál csapattal szemben, a Sporting ezzel szemben az előző hat török ellenféllel vívott találkozójából már ötöt megnyert.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló
Szerdai eredmények:
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