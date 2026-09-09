A Sallai Rolandot a soraiban tudó Galatasaray nem könnyű helyzetben várta a BL-rajtot. A török sztárcsapat az előző 15 idegenbeli európai kupamérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, a Sportinggal most először találkozott története során. A portugálok ellenben az előző idényben egészen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig meneteltek.

Sallai Roland ezúttal is jobbhátvéd volt a Galatasarayban

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP

Okan Buruk a védelem jobb oldalán ezúttal is Sallai Rolandnak szavazott bizalmat. A magyar válogatottban elsősorban támadóként bevetett játékost az UEFA már védőként tartja nyilván, klubcsapatában pedig rendszeresen ezen a poszton szerepel.

Gyors Galata-gól, válaszolt a Sporting

A Galatasaray álomszerűen kezdte a mérkőzést, és már a 6. percben megszerezte a vezetést. Egy hosszú bedobás után Davinson Sánchez fejelhetett kapura, Rui Silva még hárítani tudott, a kipattanóra azonban Lucas Torreira érkezett, és közelről a hálóba lőtt (0–1).

A Sporting nem roppant össze a korai góltól, és a félidő közepére egyre nagyobb nyomást helyezett a vendégekre. Ennek a 27. percben lett meg az eredménye: a portugálok bal oldali támadása után a Galatasaray nem tudta megfelelően eltakarítani a középre kerülő labdát, amely Geny Catamo elé pattant. A mozambiki válogatott játékos kapásból a rövid sarokba lőtt (1–1).

A folytatásban egyik csapat sem tudott újabb gólt szerezni, így Sallaiék 1–1-es döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.