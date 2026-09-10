A Sporting-Galatasaray mérkőzésen is jobb oldali védőként lépett pályára Sallai Roland, aki ezúttal is aktívan segítette a támadásokat. A magyar válogatott játékos jól kezdett, már a 3. percben helyzetbe került, csapata pedig nem sokkal később meg is szerezte a vezetést Goncalo Inacio öngóljával. A portugál csapat azonban egyenlíteni tudott, majd az 57. percben egy büntetővel fordított. Ezt követően az isztambuli együttes összeomlott, és végül 3-1-es vereséget szenvedett.

Sallai Roland végigjátszotta a Sporting-Galatasaray meccset

Fotó: Burak Akbulut / Anadolu/AFP

Sporting-Galatasaray: Sallai Rolandot kritizálták

A Galata-drukkerek rendkívül elégedetlenek voltak a látottakkal, a szurkolói fórumokon már a meccs közben kritizálták a játékosokat, köztük Sallait. A 29 éves futballista kapcsán azt emelték ki, hogy „nem tudja megszerezni a labdát”, illetve hogy védekezésben és játéképítésben is vannak hiányosságai.

Egy másik, meglehetősen kemény szurkolói értékelés szerint Sallai „átlagos futballista”, aki „sem hátvédként, sem szélsőként” nem igazán meggyőző,

és a Sporting ellen kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtott.

A török sajtóban Sallai megítélése különösen érdekes, hiszen Wilfried Singo sérülése miatt gyakorlatilag nem volt másik klasszikus jobb oldali védő a Galatasaray keretében. A Sporting ellen is a magyar futballista kezdett ezen a poszton, ahogyan az utóbbi időben ez már rendszeressé vált. „Alternatíva nélküli jobbhátvéd” – írták róla már a meccs előtt a törökök.

Sallai Roland a Sporting elleni meccsen nem győzte meg a szurkolókat

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Nem csak Sallai Rolandba kötöttek bele

A török reakciók alapján Sallai megítélése jelenleg kettős. Elismerik, hogy sokat fut, harcos és szükséghelyzetben jobbhátvédként is bevethető, de a Sporting ellen a játékával nem győzte meg a kritikusabb török szurkolókat, akik elsősorban a labdakihozatalok és az elvesztett párharcok miatt bírálták.

Természetesen nem csak Sallait illették kemény kritikával, a csapat többi védőjét sem kímélték,

a támadók közül pedig Baris Yilmaz, valamint a Bayern korábbi sztárja, Leroy Sané kapott durva szidalmakat. A hátvédsorből még így is Sallai volt a legjobb, a többi védőt rosszabb osztályzatokkal minősítették.