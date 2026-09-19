Gyászol a nemzetközi futball: 83 éves korában meghalt az Inter történetének egyik legnagyobb legendája, Sandro Mazzola, aki teljes játékospályafutását a milánói klubnál töltötte. Többször került szembe magyar csapatokkal: a Ferencvárossal és a Vasassal a BEK-ben, míg a Honvéddal az UEFA-kupában. Sőt, az egyik budapesti gólját az UEFA 2005-ben a BEK/Bajnokok Ligája első 50 évének legszebb találatának választotta!
Sandro Mazzola Budapesten lőtte élete gólját
Sandro Mazzola 1966-ban olyan gólt szerzett a Népstadionban, amelyet nemcsak Budapesten emlegettek sokáig. Az Internazionale 1966. december 8-án a BEK nyolcaddöntőjének visszavágóján a Vasas ellen játszott a magyar fővárosban. Egy hónappal korábban az angyalföldi csapat biztató eredményt ért el Milánóban, hiszen csak 2–1-re kapott ki.
A visszavágóra mintegy 80 ezer néző látogatott ki a Népstadionba, de a másnapi Népsport találóan jegyezte meg: „Másfél óra helyett csak negyven percig tartott a mérkőzés a Vasas, a nyolcvanezer szurkoló és sok százezer tévénéző számára.”
Mazzola ugyanis a 41. percben megszerezte a vezetést, ráadásul nem akármilyen góllal. Az olasz támadó sorra cselezte ki a Vasas védőit, majd Varga László kapust, aztán egy csellel a visszafutó Mészöly Kálmánt is elfektette, majd pimaszul a bal alsó sarokba passzolt. Mazzola a 66. percben szintén betalált, a Vasas 0–2-re kikapott, az Inter pedig kettős győzelemmel jutott tovább.
A legendás első Mazzola-gól azonban jóval túlélte magát a mérkőzést. A Gazzetta dello Sport mai nekrológja pályafutása talán legszebb találataként említi a Vasas ellen szerzett gólt, felidézve, ahogy Mazzola öt ellenfélen, köztük a kapuson is átcselezte magát, míg az Inter hivatalos történeti oldala szerint az UEFA 2005-ben
a BEK/Bajnokok Ligája akkor 50 éves történetének legszebb góljának választotta a budapesti találatot
Nem véletlen, hogy a hatvanas években Budapesten így emlegették Sandro Mazzolát. "Ez a Mazzola nem egy mazsola!". Sandro Mazzola halála kapcsán most számos olasz oldal felidézi azt a legendás találatot is, amely az alábbi videóban 3:08-tól látható: