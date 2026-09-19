Gyászol a nemzetközi futball: 83 éves korában meghalt az Inter történetének egyik legnagyobb legendája, Sandro Mazzola, aki teljes játékospályafutását a milánói klubnál töltötte. Többször került szembe magyar csapatokkal: a Ferencvárossal és a Vasassal a BEK-ben, míg a Honvéddal az UEFA-kupában. Sőt, az egyik budapesti gólját az UEFA 2005-ben a BEK/Bajnokok Ligája első 50 évének legszebb találatának választotta!

Sandro Mazzola (középen) 83 évesen hunyt el Fotó: SVEN SIMON / Sven Simon

Sandro Mazzola Budapesten lőtte élete gólját

Sandro Mazzola 1966-ban olyan gólt szerzett a Népstadionban, amelyet nemcsak Budapesten emlegettek sokáig. Az Internazionale 1966. december 8-án a BEK nyolcaddöntőjének visszavágóján a Vasas ellen játszott a magyar fővárosban. Egy hónappal korábban az angyalföldi csapat biztató eredményt ért el Milánóban, hiszen csak 2–1-re kapott ki.

A visszavágóra mintegy 80 ezer néző látogatott ki a Népstadionba, de a másnapi Népsport találóan jegyezte meg: „Másfél óra helyett csak negyven percig tartott a mérkőzés a Vasas, a nyolcvanezer szurkoló és sok százezer tévénéző számára.”