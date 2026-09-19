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Elhunyt az olasz futball legendája. Sandro Mazzola többször is pályára lépett Budapesten, ahol olyan gólt szerzett, amit ma szinte minden nekrológban felidéznek. Az UEFA 2005-ben ezt a találatot választotta a BEK/Bajnokok Ligája első ötven évének legszebb góljának.

Gyászol a nemzetközi futball: 83 éves korában meghalt az Inter történetének egyik legnagyobb legendája, Sandro Mazzola, aki teljes játékospályafutását a milánói klubnál töltötte. Többször került szembe magyar csapatokkal: a Ferencvárossal és a Vasassal a BEK-ben, míg a Honvéddal az UEFA-kupában. Sőt, az egyik budapesti gólját az UEFA 2005-ben a BEK/Bajnokok Ligája első 50 évének legszebb találatának választotta!

ARCHIVE PHOTO: Guenter NETZER will be 80 years old on September 14, 2024, FOOTBALL European Cup Borussia Monchengladbach-Inter Milan 7:0 Alessandro MAZZOLA with a can of Coke in his hand discusses with the referee. with the number 10: Guenter NETZER (only the back can be seen). It's about the "can thrown at Boninsegna". ? (Photo by Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Sandro Mazzola (középen) 83 évesen hunyt el Fotó: SVEN SIMON / Sven Simon

Sandro Mazzola Budapesten lőtte élete gólját

Sandro Mazzola 1966-ban olyan gólt szerzett a Népstadionban, amelyet nemcsak Budapesten emlegettek sokáig. Az Internazionale 1966. december 8-án a BEK nyolcaddöntőjének visszavágóján a Vasas ellen játszott a magyar fővárosban. Egy hónappal korábban az angyalföldi csapat biztató eredményt ért el Milánóban, hiszen csak 2–1-re kapott ki.

A visszavágóra mintegy 80 ezer néző látogatott ki a Népstadionba, de a másnapi Népsport találóan jegyezte meg: „Másfél óra helyett csak negyven percig tartott a mérkőzés a Vasas, a nyolcvanezer szurkoló és sok százezer tévénéző számára.”

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Mazzola ugyanis a 41. percben megszerezte a vezetést, ráadásul nem akármilyen góllal. Az olasz támadó sorra cselezte ki a Vasas védőit, majd Varga László kapust, aztán egy csellel a visszafutó Mészöly Kálmánt is elfektette, majd pimaszul a bal alsó sarokba passzolt. Mazzola a 66. percben szintén betalált, a Vasas 0–2-re kikapott, az Inter pedig kettős győzelemmel jutott tovább.

A legendás első Mazzola-gól azonban jóval túlélte magát a mérkőzést. A Gazzetta dello Sport mai nekrológja pályafutása talán legszebb találataként említi a Vasas ellen szerzett gólt, felidézve, ahogy Mazzola öt ellenfélen, köztük a kapuson is átcselezte magát, míg az Inter hivatalos történeti oldala szerint az UEFA 2005-ben

a BEK/Bajnokok Ligája akkor 50 éves történetének legszebb góljának választotta a budapesti találatot

Nem véletlen, hogy a hatvanas években Budapesten így emlegették Sandro Mazzolát. "Ez a Mazzola nem egy mazsola!". Sandro Mazzola halála kapcsán most számos olasz oldal felidézi azt a legendás találatot is, amely az alábbi videóban 3:08-tól látható:

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