Harry Kane rekordot dönött Németországban. A Bayern München angol csatára két góllal járult hozzá a Union Berlin 7-0-s legyőzéséhez. A világbajnoki bronzérmes angol válogatott csapatkapitánya ezzel a 100. és a 101. bajnoki találatát szerezte Németországban. A 33 éves csatárnak ez volt a 98. meccse a Bundesligában és ő érte el a legkevesebb fellépéssel a százas álomhatárt. Schäfer András, a magyar válogatott játékosa testközelből figyelte ezt, és aligha emlékszik rá szívesen. Noha a német lapok nem rajta verik el a port...
Harry Kane előtt Dieter Müller tartotta a csúcsot, a korábbi kiváló csatár 1977-ben a 129. meccsén érte el a százas jubileumot. Michael Olise, a müncheniek francia sztárja is büszke lehet magára, mesterhármast jegyzett az Union Berlin ellen, amely ezzel a negatív klubrekordját tovább rontva négy forduló után is nyeretlen a Bundesliga-szezonban, ráadásul ez volt fennállása legsúlyosabb veresége az első osztályban.
Schäfer András nem hibázott a góloknál
Schäfer András kezdőként 82 percet játszott, majd lecserélték, de addigra már minden eldőlt a Bayern München-Union Berlin találkozón. A meccs egyik legveszélyesebb Union-támadása a magyar játékos nevéhez fűződött, az 50. percben Skarke visszapasszolt neki, Schäfer pedig teljesen szabadon érkezett és kapura lőtt, de Neuer lábbal védett.
A német oldalak a 7-0-s vereség ellenére Schäfer teljesítményét nem húzták le, a magyar játékos osztályzatát a tizes skálán 5-6 közé lőtték be, sehol sem kapott gyengébbet.
Eközben a népszerű a SofaScore 6,3-as értékelést adott neki, csak három csapattársa kapott jobbat. Tehát nem neki kell magyarázkodnia...
Ez nem véletlen, hiszen a hét Bayern-gól egyikénél sem hibázott közvetlenül. Kane büntetőjét kivéve a többi gólnál elsősorban a Bayern elsöprő támadójátéka, illetve az Union csapnivaló védekezése döntött. Ráadásul Schäfer a 82 percig pályán maradt, miközben az Union edzője már a 60. percben kettőt cserélt, tehát nem arról volt szó, hogy a magyar játékost kellett volna „kimenteni” a meccsből. Schäfer nem játszott kiemelkedően, ám a történelmi vereségnek nem ő volt a fő felelőse. Hétfőtől már Telkiben készülhet a magyar válogatottal a soron következő Nemzetek Ligája meccsekre.