Harry Kane rekordot dönött Németországban. A Bayern München angol csatára két góllal járult hozzá a Union Berlin 7-0-s legyőzéséhez. A világbajnoki bronzérmes angol válogatott csapatkapitánya ezzel a 100. és a 101. bajnoki találatát szerezte Németországban. A 33 éves csatárnak ez volt a 98. meccse a Bundesligában és ő érte el a legkevesebb fellépéssel a százas álomhatárt. Schäfer András, a magyar válogatott játékosa testközelből figyelte ezt, és aligha emlékszik rá szívesen. Noha a német lapok nem rajta verik el a port...

Schäfer András (jobbra) rossz hangulatban érkezik a válogatotthoz Fotó: HARRY LANGER / DPA

Harry Kane előtt Dieter Müller tartotta a csúcsot, a korábbi kiváló csatár 1977-ben a 129. meccsén érte el a százas jubileumot. Michael Olise, a müncheniek francia sztárja is büszke lehet magára, mesterhármast jegyzett az Union Berlin ellen, amely ezzel a negatív klubrekordját tovább rontva négy forduló után is nyeretlen a Bundesliga-szezonban, ráadásul ez volt fennállása legsúlyosabb veresége az első osztályban.

Schäfer András nem hibázott a góloknál

Schäfer András kezdőként 82 percet játszott, majd lecserélték, de addigra már minden eldőlt a Bayern München-Union Berlin találkozón. A meccs egyik legveszélyesebb Union-támadása a magyar játékos nevéhez fűződött, az 50. percben Skarke visszapasszolt neki, Schäfer pedig teljesen szabadon érkezett és kapura lőtt, de Neuer lábbal védett.

A német oldalak a 7-0-s vereség ellenére Schäfer teljesítményét nem húzták le, a magyar játékos osztályzatát a tizes skálán 5-6 közé lőtték be, sehol sem kapott gyengébbet.

Eközben a népszerű a SofaScore 6,3-as értékelést adott neki, csak három csapattársa kapott jobbat. Tehát nem neki kell magyarázkodnia...