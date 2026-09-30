Schäfer András igencsak szokatlan külsővel fejezte be Magyarország–Ukrajna (0-1) Nemzetek Ligája-mérkőzését. Az Union Berlin középpályását a találkozó 32. percében fejbe rúgták, amitől felszakadt a fejbőre és vérezni kezdett. A magyar játékos azonban nem akarta elhagyni a pályát, ezért az orvosi stáb egy különleges megoldással rögzítette a kötését. Az úszósapkára még egy magyar zászló is került. A látványra pár nappal később Németországban is felkapták a fejüket, Schäfer különös megjelenésével ugyanis a Bild is foglalkozott.

Németországban is téma lett Schäfer András „úszósapkája” Fotó: Jani Martin

Németországban is téma lett Schäfer András „úszósapkája”

A magyar középpályás látványa Németországban is feltűnést keltett, bár aligha úgy került volna a figyelem középpontjába, ahogyan azt szerette volna. A Bild külön is foglalkozott a magyar válogatott futballistájának szokatlan fejfedőjével, és az úszósapkára emlékeztető megoldás láttán azzal viccelődött, hogy Schäfer talán inkább úszni készült.

A német lap ugyanakkor kiemelte a magyar játékos keménységét is, hiszen a fejsérülése ellenére sem akart cserét kérni. A lap végül egy csípős megjegyzést is tett a magyar válogatottra: az addigi Nemzetek Ligája-eredményekre utalva azt írták, talán érdemesebb lenne az úszással próbálkozni, amelyben Magyarország hagyományosan sikeresebb.

Schäfer sérülése szerencsére nem akadályozta meg abban, hogy a következő válogatott mérkőzésen is pályára lépjen. Hétfő este az Észak-Írország elleni, 0–0-ra végződő találkozón már a különleges fejfedő nélkül futballozott.