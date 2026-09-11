Fekete-fehér fotóval jelentette be visszavonulását az NB I 2013/14-es szezonjának gólkirálya, Simon Attila. A 43 éves labdarúgó elmondása szerint nem könnyű búcsút inteni annak, ami hosszú időn keresztül az élete része volt, de eljött az idő, hogy lezárja a pályafutását.

Visszavonult Simon Attila labdarúgó

Fotó: Havran Zoltán

Simon Attila visszavonult

Simon Attila még 2006-ban mutatkozott be a magyar élvonalban a Diósgyőr színeiben. Később Újpesten, Kecskeméten, Zalaegerszegen, Pakson és Pécsen is játszott az NB I-ben – összesen 207 mérkőzésen. Ezeken 72 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott.

A 2013/14-es szezonban, paksi színekben 18 találatával a magyar élvonal gólkirálya lett – holtversenyben Nikolics Nemanjával.

Ezt követően egy évre légiósnak állt az osztrák első osztályba, majd hazatérve alacsonyabb szinteken játszott. Legutóbb az NB III-as Hatvan labdarúgója volt.

Nem könnyű búcsút inteni annak, ami 35 éven keresztül az életem része volt. Gyerekként csak focizni szerettem volna és talán még nem tudtam, hogy egyszer ez lesz az életem. Azóta eltelt 35 év. Rengeteg pálya, öltöző, mérkőzés, győzelem, vereség, könny és mosoly… és megszámlálhatatlan emlék.

Most eljött az idő, hogy lezárjam ezt a csodás részét az életemnek! Nem azért, mert elfogyott bennem a szeretet a futball iránt, hanem mert minden történetnek eljön egyszer az utolsó oldala

– jelentette be visszavonulását Simon Attila a közösségi oldalán, egy fekete-fehér fotó mellett.

A 43 éves labdarúgó köszönetet mondott a családjának, az edzőinek, a csapattársainak, a szüleinek, a barátainak és mindenkinek, aki az elmúlt 35 évben akár csak egy pillanatra is részese volt ennek az útnak.

Ha újra kezdhetném, ugyanígy csinálnám. Hálával búcsúzom. Büszkén. És egy hatalmas köszönettel. Köszönöm, futball. Örökre bennem maradsz

– zárta bejegyzését az NB I gólkirálya.