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Luka Modricot éltette az egész stadion Sevillában. A Spanyolország-Horvátország találkozó 4-1-es hazai sikert hozott, azonban a horvátok legendáját egészen elképesztő bánásmódban részesítették a szurkolók.

A Nemzetek Ligája A divíziójában megrendezett Spanyolország-Horvátország mérkőzésen Lamine Yamal már a 70. másodpercben betalált, a második félidőben pedig még egy gólt szerzett. A vb-címvédő ellen a horvátok ugyan egyenlíteni még tudtak, de összességében nem volt esélyük a pontszerzésre. A spanyolok 4-1-es kiütéssel nyertek, a Barcelonában is brillírozó Yamal mellett Marc Pubill és Nico Williams is eredményes volt. 

Lamine Yamal volt a Spanyolország-Horvátország meccs hőse
Lamine Yamal volt a Spanyolország-Horvátország meccs hőse
Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Spanyolország-Horvátország: Luka Modricot éltették a szurkolók

A horvátok 4-1-es legyőzésével a spanyol válogatott immár 40 egymást követő mérkőzésen maradt veretlen, ami egészen elképesztő rekordnak számít. A mérkőzés előtt a spanyolok a vb-győzelemről is megemlékeztek, ugyanis ez volt az első hazai meccsük a nyári diadal óta. A találkozó kezdete előtt a 2010-ben világbajnok Jesús Navas adta át a vb-trófeát Rodrinak, aki azt a szurkolók felé vitte.

Álló ovációt azonban nem egy hazai játékos, hanem a hajrában becserélt Luka Modric kapott a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban. 

A 41 éves legendát a spanyol és a horvát szurkolók is felállva, hangos éljenzés és tapsvihar közepette köszöntötték.

Csehország-Anglia: az angolok is győztek

Prágában az angolok az első félidőben emberelőnyben is hiába domináltak, nem tudták feltörni a csehek védelmét. A szünet után azonban gyorsan megtört a jég: egy hazai labdaeladásból Anthony Gordon fejelt gólt, majd a 69. percben Harry Kane is betalált, így Anglia 2-0-ra nyert.

Két forduló után Spanyolország hat ponttal vezeti a csoportot, Anglia és Horvátország három-három ponttal követi, Csehország pedig pont nélkül áll. Az első két helyezett jut a negyeddöntőbe, a harmadik bennmaradásért játszik, a negyedik kiesik a B divízióba.

Eredmények, Nemzetek Ligája, 2. forduló:

A divízió, 3. csoport:

  • Spanyolország-Horvátország 4-1 (2-1)
  • Csehország-Anglia 0-2 (0-0)

Az állás: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Anglia 3 (4-3), 3. Horvátország 3 (3-5), 4. Csehország 0

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