A Nemzetek Ligája A divíziójában megrendezett Spanyolország-Horvátország mérkőzésen Lamine Yamal már a 70. másodpercben betalált, a második félidőben pedig még egy gólt szerzett. A vb-címvédő ellen a horvátok ugyan egyenlíteni még tudtak, de összességében nem volt esélyük a pontszerzésre. A spanyolok 4-1-es kiütéssel nyertek, a Barcelonában is brillírozó Yamal mellett Marc Pubill és Nico Williams is eredményes volt.

Lamine Yamal volt a Spanyolország-Horvátország meccs hőse

Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Spanyolország-Horvátország: Luka Modricot éltették a szurkolók

A horvátok 4-1-es legyőzésével a spanyol válogatott immár 40 egymást követő mérkőzésen maradt veretlen, ami egészen elképesztő rekordnak számít. A mérkőzés előtt a spanyolok a vb-győzelemről is megemlékeztek, ugyanis ez volt az első hazai meccsük a nyári diadal óta. A találkozó kezdete előtt a 2010-ben világbajnok Jesús Navas adta át a vb-trófeát Rodrinak, aki azt a szurkolók felé vitte.

Álló ovációt azonban nem egy hazai játékos, hanem a hajrában becserélt Luka Modric kapott a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban.

A 41 éves legendát a spanyol és a horvát szurkolók is felállva, hangos éljenzés és tapsvihar közepette köszöntötték.

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Luka Modrić received a standing ovation from the Spanish fans as he came onto the pitch. 👏 pic.twitter.com/dnGQmIc2Oy — RazedFootball (@RazedFootball) September 29, 2026

Csehország-Anglia: az angolok is győztek

Prágában az angolok az első félidőben emberelőnyben is hiába domináltak, nem tudták feltörni a csehek védelmét. A szünet után azonban gyorsan megtört a jég: egy hazai labdaeladásból Anthony Gordon fejelt gólt, majd a 69. percben Harry Kane is betalált, így Anglia 2-0-ra nyert.

Két forduló után Spanyolország hat ponttal vezeti a csoportot, Anglia és Horvátország három-három ponttal követi, Csehország pedig pont nélkül áll. Az első két helyezett jut a negyeddöntőbe, a harmadik bennmaradásért játszik, a negyedik kiesik a B divízióba.

Eredmények, Nemzetek Ligája, 2. forduló:

A divízió, 3. csoport:

Spanyolország-Horvátország 4-1 (2-1)

Csehország-Anglia 0-2 (0-0)

Az állás: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Anglia 3 (4-3), 3. Horvátország 3 (3-5), 4. Csehország 0

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