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Az egykori angol válogatott labdarúgó, Raheem Sterling börtönbüntetést is kaphat, miután bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetésben, valamint dinitrogén-oxid birtoklásában. A 31 éves Sterling május 28-án, a reggeli csúcsforgalomban száguldozott a mintegy 270 ezer font értékű Lamborghinijével, miközben egy lufiból dinitrogén-oxidot – közismertebb nevén kéjgázt – lélegzett be.

Az eset az M25-ös és az M3-as autópályán kezdődött, ahol több autós is jelentette a rendőrségnek, hogy az egykori angol válogatott Raheem Sterling életveszélyesen vezet. Egy szemtanú mintegy fél órán keresztül követte az egykori angol válogatott futballistát, és arról számolt be, hogy Sterling összevissza cikázott a sávok között, miközben más járműveknek fékezniük vagy kitérniük kellett az ütközés elkerülése érdekében. Egy másik autós szörnyűnek nevezte a látottakat, és arról is beszámolt, hogy Sterling egy nagyméretű lufiból inhalált.

A 81-szeres angol válogatott Raheem Sterling akár börtönbe is kerülhet
A 81-szeres angol válogatott Raheem Sterling akár börtönbe is kerülhet
Fotó: ITV News/YouTube

A rendőrséghez több segélyhívás is érkezett, és 67 percen belül három rendőri szervet is értesítettek. A beszámolók szerint Sterling többször is a középső elválasztósávnak ütközött, miközben a lufival akadályozta a saját kilátását. A 31 éves futballista végül elvesztette uralmát az autó felett, letért az útról, és egy fémkorlátnak ütközött. Az ütközés következtében az autó három gumiabroncsa is kidurrant.

Raheem Sterling börtönbe kerülhet?

A helyszínre érkező rendőrök az utasülésen találták Sterlinget, akinek az ölében két, az autóban pedig további négy, egyenként 670 grammos dinitrogén-oxid-tartályt találtak.

Ezenkívül egy használt, leeresztett lufi is előkerült az autóban. A bíróságon elhangzott, hogy Sterling megpróbálta a tartályokat a hátsó ülésre tenni, miközben a rendőrök őrizetbe vették.

A dinitrogén-oxid lassítja az agyi funkciókat és a testi reakciókat, érzékelési zavarokat, akár hallucinációkat is okozhat, ezáltal növelve a közlekedési balesetek kockázatát. Sterling a rendőröknek állítólag azt mondta, hogy „problémája van” a szerrel. A vizsgálatok „súlyos befolyásoltságot” mutattak ki, a futballista pedig abban is bűnösnek vallotta magát, hogy nem adott légzésmintát a rendőrségnek.

A bíróság az esetet a veszélyes vezetés legsúlyosabb, „1A kategóriájú” ügyei közé sorolja. Az ügyészség szerint a vádlott magatartása a súlyosító körülmények tíz lehetséges kategóriájából hetet kimerít:

  • többek között a veszélyes vezetés hosszú időtartama; 
  • a többi közlekedő veszélyeztetése; 
  • valamint a tiltott szer ismételt használata. 

Sterling védői várhatóan arra hivatkoznak majd, hogy a játékos gyorsan elismerte bűnösségét, ami enyhítő körülmény lehet. 

England's midfielder Raheem Sterling (C) reacts after a missed chance to score during the FIFA World Cup 2022 qualifying match between England and Hungary at Wembley Stadium in London on October 12, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Raheem Sterling 82-szer lépett pályára az angol válogatottban
Fotó: Ben Stansall / AFP

Ennek alapján felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérhetik. Kirsty Allman bíró azonban jelezte, hogy az ítéletnél minden lehetőséget mérlegelnek, így a letöltendő börtönbüntetés sem zárható ki.

A The Athletic azt írja, hogy az ítéletet november 25-én hozzák meg. Sterling pályafutása során a Liverpool, a Manchester City, a Chelsea és az Arsenal játékosa volt, legutóbb pedig a holland Feyenoordban szerepelt. A klubtól az előző idény végén távozott, jelenleg szabadon igazolható.

 

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