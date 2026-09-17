Az eset az M25-ös és az M3-as autópályán kezdődött, ahol több autós is jelentette a rendőrségnek, hogy az egykori angol válogatott Raheem Sterling életveszélyesen vezet. Egy szemtanú mintegy fél órán keresztül követte az egykori angol válogatott futballistát, és arról számolt be, hogy Sterling összevissza cikázott a sávok között, miközben más járműveknek fékezniük vagy kitérniük kellett az ütközés elkerülése érdekében. Egy másik autós szörnyűnek nevezte a látottakat, és arról is beszámolt, hogy Sterling egy nagyméretű lufiból inhalált.

A 81-szeres angol válogatott Raheem Sterling akár börtönbe is kerülhet

Fotó: ITV News/YouTube

A rendőrséghez több segélyhívás is érkezett, és 67 percen belül három rendőri szervet is értesítettek. A beszámolók szerint Sterling többször is a középső elválasztósávnak ütközött, miközben a lufival akadályozta a saját kilátását. A 31 éves futballista végül elvesztette uralmát az autó felett, letért az útról, és egy fémkorlátnak ütközött. Az ütközés következtében az autó három gumiabroncsa is kidurrant.

Raheem Sterling börtönbe kerülhet?

A helyszínre érkező rendőrök az utasülésen találták Sterlinget, akinek az ölében két, az autóban pedig további négy, egyenként 670 grammos dinitrogén-oxid-tartályt találtak.

Ezenkívül egy használt, leeresztett lufi is előkerült az autóban. A bíróságon elhangzott, hogy Sterling megpróbálta a tartályokat a hátsó ülésre tenni, miközben a rendőrök őrizetbe vették.

A dinitrogén-oxid lassítja az agyi funkciókat és a testi reakciókat, érzékelési zavarokat, akár hallucinációkat is okozhat, ezáltal növelve a közlekedési balesetek kockázatát. Sterling a rendőröknek állítólag azt mondta, hogy „problémája van” a szerrel. A vizsgálatok „súlyos befolyásoltságot” mutattak ki, a futballista pedig abban is bűnösnek vallotta magát, hogy nem adott légzésmintát a rendőrségnek.

A bíróság az esetet a veszélyes vezetés legsúlyosabb, „1A kategóriájú” ügyei közé sorolja. Az ügyészség szerint a vádlott magatartása a súlyosító körülmények tíz lehetséges kategóriájából hetet kimerít:

többek között a veszélyes vezetés hosszú időtartama;

a többi közlekedő veszélyeztetése;

valamint a tiltott szer ismételt használata.

Sterling védői várhatóan arra hivatkoznak majd, hogy a játékos gyorsan elismerte bűnösségét, ami enyhítő körülmény lehet.