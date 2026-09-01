A Szentlőrinc-Ajka mérkőzés 15. percében Csizmadia Zoltán talpalta szemből torkon Varga Balázst. A játékvezető az eset közelében volt, tehát jól láthatta a szabálytalanságot, de a hazaiak játékosát csupán sárga lappal büntette, holott inkább piros lapot ért volna a durva belépő.

A Szentlőrinc-Ajka meccset a vendégek nyerték 1-0-ra

Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE

Szentlőrinc-Ajka: elmaradt piros lap miatt forrnak az indulatok

A bama.hu a vonatkozó cikkében kiemelte, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága megvizsgálhatja az esetet, ugyanis csak a szerencsén múlt, hogy a talpalás előtt hátulról meglökött Varga nem szenvedett súlyos sérülést.

Nemrég az NB I-ben is volt egy hasonló eset, a Nyíregyháza és a Kisvárda meccsén Oláh Bálint könyökölte le a kórházba került Tarcsi Róbertet, és a várdaiak futballistája is megúszta piros nélkül a kőkemény megmozdulást.

Az edző is kiborult a Szentlőrinc-Ajka meccs után

A Szentlőrinc edzője, a Budafoknál többször megfordult Nikházi Márk is kifakadt a mérkőzés után, a lefújást követően szóvá tette az elmaradt piros lapot.

„Agresszivitásban teljes mértékben legyőzött minket az Ajka. Ami jobban bánt, hogy játékban is jóval kevesebbet mutattunk, mint amit tudunk...

Egyáltalán nem akarom a játékvezetésre fogni, de asszisztált az Ajka agresszív játékához. Amikor torkon talpalják a játékost, az nyilvánvaló piros lap!”

– dühöngött a Szentlőrinc edzője.

Hat forduló után a Soroksár vezeti az NB II tabelláját, az éllovasnál egy meccsel kevesebbet játszott Ajka az ötödik, a szintén öt mérkőzésnél járó Szentlőrinc pedig a kilencedik helyen áll.