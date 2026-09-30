Imádja Magyarországot, a magyar embereket, ezért ha úgy hozná a sors, visszatérne hazánkba és szívesen irányítaná hazánk válogatottját Szerhij Rebrov. Erről az 52 éves ukrán szakember saját maga beszélt korábban.

Szerhij Rebrov szívesen lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szerhij Rebrov szívesen lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Szerhij Rebrov neve azután merült fel a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjával kapcsolatban, hogy Marco Rossi sejtelmes nyilatkozatot tett az Ukrajna ellen 1-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-mérkőzés után, majd a sajtóban megjelent, hogy állítólag májusban háttéregyeztetés zajlott Budapesten, amelyen az 52 éves ukrán szakember esetleges magyarországi szerepvállalása is napirendre került.

Az Európa-bajnokság óta eltelt több mint két évben sok minden ellenünk van. Van egy olyan mondás, valószínűleg igaz is, hogy Napóleon a tábornokait nem a stratégiai tudásuk alapján választotta ki, hanem, hogy mennyire szerencsések. Tehát, ha már két éve sújt minket a balszerencse és a pechsorozat, akkor úgy gondolom, hogy valakinek döntést kellene hoznia ez ügyben

– hangzott el Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozata a válogatott első Nemzetek Ligája-mérkőzése után. Majd az Öltözőn Túl egy magyar szövetséghez (MLSZ) közeli forrásra hivatkozva megírta, a május közepén tartott, zárt körű egyeztetésen egy lehetséges jövőbeli forgatókönyvről is szó esett:

amennyiben Marco Rossi eredményei miatt később kapitányváltásra kerülne sor, Rebrov lehetne az egyik legkomolyabb jelölt a magyar válogatott élére.

Szerhij Rebrov saját bevallása szerint az ukrán válogatottnál is élvezte a munkát szövetségi kapitányként, és maradt is volna a poszton, ha kijutnak a világbajnokságra – erről még egy márciusi interjúban beszélt.

Az Emírségekből már hívnak, csillagászati összegekkel csábítanak, de megmondom őszintén, egyelőre nem szívesen mennék vissza, jelentősebb feladatra vágyom

– fogalmazott fél évvel ezelőtt a Nemzeti Sportnak Rebrov, aki ebben az interjúban szólalt meg a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztjáról is.

Elmondta, szívesen irányítaná a magyar válogatottat. Imádja Magyarországot, a magyar embereket, ha úgy hozná a sors, visszatérne hazánkba.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, az MLSZ kedden cáfolta, hogy tárgyalna bárkivel a szövetségi kapitányi posztról.