A magyar válogatott az Ukrajna elleni 1–0-s vereség után Észak-Írország vendégeként gól nélküli döntetlent játszott, így két forduló után egy ponttal és szerzett gól nélkül áll a Nemzetek Ligája B-divíziójában. Az eredmények után egyre több találgatás jelent meg Marco Rossi jövőjéről, és lehetséges utódjaként a Ferencvárost korábban három bajnoki címre vezető Szerhij Rebrov neve is előkerült.

Szerhij Rebrovot ismét szóba hozták a magyar válogatottal, az MLSZ azonban cáfol

Fotó: AFP

A Nemzeti Sport ezért közvetlenül az MLSZ-nél érdeklődött, valóban folynak-e egyeztetések Rossi esetleges utódlásáról. A szövetség sajtófőnöke, Szabó Gergő a lapnak határozott választ adott.

Elismerést jelent, ha neves szakemberek mutatnak érdeklődést a magyar válogatott irányítása iránt, de az MLSZ nem tárgyal senkivel a szövetségi kapitányi posztról

– közölte a Nemzeti Sport megkeresésére.

Szerhij Rebrov neve korábban is előjött

Rebrov esetleges kinevezéséről már az északírek elleni mérkőzés előtt is jelentek meg hírek. Korábbi pletykák szerint még májusban egyeztetésre kerülhetett sor, az 52 éves szakember pedig több ajánlatot is visszautasított az elmúlt hónapokban. Rebrov korábban maga is beszélt arról, hogy adott esetben szívesen dolgozna a magyar válogatott szövetségi kapitányaként.

Az ukrán edző Magyarországon elsősorban a Ferencvárossal elért sikerei miatt ismert: 2018 és 2021 között háromszor nyerte meg az NB I-et, és a zöld-fehéreket a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bevezette. Később az al-Aint irányította, majd 2023 és 2026 tavasza között Ukrajna szövetségi kapitánya volt, jelenleg pedig az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnökeként dolgozik. Ez különösen érdekessé teszi a nevét, hiszen Magyarország és Ukrajna ugyanabban a Nemzetek Ligája-csoportban szerepel.

Marco Rossi 2018 júniusa óta irányítja a magyar válogatottat, és 2030-ig szóló szerződése van. A következő fontos állomás pénteken jön, amikor Magyarország Georgiát fogadja a Puskás Arénában.