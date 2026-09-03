Scott McTominay, a Napoli középpályása hamarosan szívműtéten esik át egy enyhe, jóindulatú szívritmuszavar miatt.

Scott Mc Tominay a napokban szívműtéten esik át

Fotó: Carlo Hermann / AFP

„Egy enyhe, jóindulatú szívritmuszavar kialakulását követően Scott McTominay a következő napokban korrekciós beavatkozáson esik át, amely során szívritmuszavar-ablációt végeznek nála” – olvasható a nápolyi klub közleményében, amelyben hangsúlyozzák, hogy McTominay a szeptemberi válogatott szünet után újra futballozhat.

A szívritmuszavar elleni abláció egy olyan minimálisan invazív eljárás, amely során a szívben lévő, a ritmuszavart okozó kóros elektromos jeleket kibocsátó kis területet hővel, lézerrel vagy fagyasztással elpusztítják. Célja a normális szívritmus helyreállítása és stabilizálása, illetve a szapora, szabálytalan szívdobogásérzés megszüntetése.

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Scott McTominay-nek így a Napoli soron következő négy meccsét ki kell hagynia, ami azt jelenti, hogy hétvégén nem léphet pályára a bajnoki címvédő Internazionale otthonában, valamint jövő héten sem játszhat az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-találkozón. A skót középpályás emellett nem léphet pályára a Bologna elleni szeptember 13-i, illetve a Fiorentina elleni szeptember 20-i bajnoki mérkőzésen sem.

A Napoli a szeptemberi válogatott szünetet követően, október 11-én, a Frosinonét fogadja a Serie A 6. fordulójában. A skót válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában Szlovéniával kétszer, valamint Svájccal és Észak-Macedóniával mérkőzik meg a válogatott szünet alatt.

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Fotó: Simone Risoluta/Vatican Media

McTominay 2024 augusztusában igazolt a Manchester Unitedtől a Napolihoz. A skót játékos a 2024/25-ös szezonban 12 gólt lőtt és hat gólpasszt adott a Serie A-ban, ezzel oroszlánrészt vállalt abban, hogy a nápolyi csapat megnyerte fennállása negyedik bajnoki címét. A szezon végén McTominay-t megválasztották az olasz bajnokság legjobb futballistájának.