Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Scott McTominay, az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Napoli középpályása rövid kényszerpihenőre kényszerül. A skót válogatott játékost jóindulatú szívritmuszavarral diagnosztizálták, így a következő napokban egy kisebb korrekciós szívműtéten kell átesnie.

Scott McTominay, a Napoli középpályása hamarosan szívműtéten esik át egy enyhe, jóindulatú szívritmuszavar miatt.

Scott Mc Tominay a napokban szívműtéten esik át
Scott Mc Tominay a napokban szívműtéten esik át
Fotó:  Carlo Hermann / AFP

„Egy enyhe, jóindulatú szívritmuszavar kialakulását követően Scott McTominay a következő napokban korrekciós beavatkozáson esik át, amely során szívritmuszavar-ablációt végeznek nála” – olvasható a nápolyi klub közleményében, amelyben hangsúlyozzák, hogy McTominay a szeptemberi válogatott szünet után újra futballozhat.

A szívritmuszavar elleni abláció egy olyan minimálisan invazív eljárás, amely során a szívben lévő, a ritmuszavart okozó kóros elektromos jeleket kibocsátó kis területet hővel, lézerrel vagy fagyasztással elpusztítják. Célja a normális szívritmus helyreállítása és stabilizálása, illetve a szapora, szabálytalan szívdobogásérzés megszüntetése.

Mikor futballozhat újra a szívműtéten átesett sztárfutballista?

Scott McTominay-nek így a Napoli soron következő négy meccsét ki kell hagynia, ami azt jelenti, hogy hétvégén nem léphet pályára a bajnoki címvédő Internazionale otthonában, valamint jövő héten sem játszhat az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-találkozón. A skót középpályás emellett nem léphet pályára a Bologna elleni szeptember 13-i, illetve a Fiorentina elleni szeptember 20-i bajnoki mérkőzésen sem.

A Napoli a szeptemberi válogatott szünetet követően, október 11-én, a Frosinonét fogadja a Serie A 6. fordulójában. A skót válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában Szlovéniával kétszer, valamint Svájccal és Észak-Macedóniával mérkőzik meg a válogatott szünet alatt.

This photo taken and handout on May 27, 2025 by Vatican Media shows Pope Leo XIV shaking hands with Napoli's Scottish midfielder Scott Mc Tominay during a meeting with the managers and players of the Napoli football team in the Vatican. (Photo by SIMONE RISOLUTI / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Vatican Media / Simone RISOLUTI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Scott McTominay kezet rázott a pápával a Napoli bajnoki címe után
Fotó: Simone Risoluta/Vatican Media

McTominay 2024 augusztusában igazolt a Manchester Unitedtől a Napolihoz. A skót játékos a 2024/25-ös szezonban 12 gólt lőtt és hat gólpasszt adott a Serie A-ban, ezzel oroszlánrészt vállalt abban, hogy a nápolyi csapat megnyerte fennállása negyedik bajnoki címét. A szezon végén McTominay-t megválasztották az olasz bajnokság legjobb futballistájának.

  • Kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!