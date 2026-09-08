A Liverpool az előző szezonban ugyan csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben, Szoboszlai Dominiknek viszont szenzációs idénye volt, így meglepő, hogy a neve nem került fel az Aranylabda-jelöltek listájára.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát

Fotó: Dustin Satloff / Getty Images via AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve 53 meccsen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott.

4736 játékpercet töltött a pályán, amivel a Liverpool második legtöbbet foglalkoztatott játékosa volt.

Az idény végén a Liverpool-szurkolók Szoboszlai Dominiket választották a szezon legjobb játékosának, ezek után pedig a magyar középpályást csapatkapitány-helyettesnek is megválasztották a Mersey-parti klubnál.

Szoboszlai Dominik nincs ott az Aranylabda-jelöltek listáján

Az Aranylabda-jelöltek között legutóbb 41 éve volt magyar játékos. Legutóbb 1985-ben az Austria Wien csapatában futballozó Nyilasi Tibor, valamint a Honvédban szereplő Détári Lajos került fel a listára. Akkor mindkét klasszis két-két pontot kapott, amivel összetettben a 21. helyen végeztek a szavazáson.

A fogadóirodák Harry Kane-t, a Bayern München angol támadóját tartják a legesélyesebbnek az Aranylabdára. A 33 éves támadó 51 meccsen 61 gólt lőtt a német csapatban, a világbajnokságon pedig bronzérmes lett az angol válogatottal.

Harry Kane a világbajnokságon is remekelt

Fotó: Rodrigo Oropeza / AFP

A második legesélyesebb a Barcelona sztárja, a 19 éves Lamine Yamal, aki a világbajnok spanyol válogatott alapembere volt.

A harmadik a rangsorban a francia Kylian Mbappé, aki a Real Madrid játékosaként gólkirály volt a La Ligában, a Bajnokok Ligájában, valamint a világbajnokságon is.

Az Aranylabda-jelöltek:

Jude Bellingham (angol, Real Madrid), Pau Cubrasí (spanyol, Barcelona), Marc Cucurella (spanyol, Real Madrid), Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain), Luis Díaz (kolumbia, Bayern München), Bruno Fernandes (portugál, Manchester United), Gabriel Magalhães (brazil, Arsenal), Erling Haaland (norvég, Manchester City), Achraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain), Harry Kane (angol, Bayern München), Hvicsa Kvarachelia (georgiai, Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), Sadio Mané (szenegáli, Al-Nasszr), Marquinhos (brazil, Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (argentin, Internazionale), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain), Lionel Messi (argentin, Inter Miami), João Neves (portugál, Paris Saint-Germain), Michael Olise (francia, Bayern München), Willian Pacho (ecuadori, Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (kolumbiai, Al-Nasszr), Declan Rice (angol, Arsenal), Rodri (spanyol, Barcelona), Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain), William Saliba (francia, Arsenal), Ferrán Torres (spanyol, Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (francia, Bayern München), Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid), Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)