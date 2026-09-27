A Premier League hivatalos Facebook-oldalára kikerült videóban Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik bombáit hasonlították össze.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo nagy találkozása

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Cristiano Ronaldo, 2008. január 30. (Portsmouth)

Szoboszlai Dominik, 2026. február 8. (Manchester City)

Ronaldo vagy Szoboszlai?

A portugál támadó a 2007/08-as szezonban 34 bajnokin 31 gólt lőtt a Manchester United csapatában, amellyel a szezon végén a bajnoki cím mellett a Bajnokok Ligája-trófeát is elhódította, nem sokkal később pedig megnyerte pályafutása első Aranylabdáját.

Ronaldo ebben a szezonban lőtte pályafutása egyik legnagyobb szabadrúgásgólját a Portsmouth elleni meccsen. A 2–0-ra megnyert találkozón Ronaldo duplázott a Manchester Unitedben, a második találata pedig egy olyan bődületes szabadrúgásgól volt, amelyet a mai napig beletesznek minden videóösszeállításba, amikor a liga történetének legnagyobb góljairól van szó.

Ehhez a gólhoz mérték most Szoboszlai Dominik február elején lőtt bombagólját a Manchester City elleni mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya a találkozó 73. percében, mintegy 28 méterről végezhetett el egy szabadrúgást. Gianluigi Donnarumma, a Manchester City kapusa nem igazán vette komolyan a magyar középpályást, és mindössze két embert kért a sorfalba. Szoboszlai pedig köszönte szépen: a „kígyótérről” elemi erővel lőtt a bal felső sarokba, amire az olasz kapus meg sem tudott mozdulni.

Szoboszlai Dominikot nem véletlenül hasonlítják Cristiano Ronaldóhoz. A magyar középpályás 2023-as Liverpoolba igazolása óta egyetlen Premier League-játékos sem lőtt több gólt a tizenhatoson kívülről, mint Szoboszlai.

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