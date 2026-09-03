Szoboszlai Dominik valószínűleg ismét jobbhátvédként kap szerepet a péntek esti (21:00, Tv: Match4) Ipswich–Liverpool angol bajnoki mérkőzésen. A Vörösök vezetőedzője, Andoni Iraola csütörtöki sajtótájékoztatóján ismét szóba került a védelem jobb oldala, amely Conor Bradley sérülése miatt továbbra is komoly fejtörést okoz a spanyol szakembernek. Iraola hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben különösen nagy szüksége van az olyan sokoldalú futballistákra, mint a magyar válogatott csapatkapitánya, aki több poszton is bevethető. A jobbhátvéd szerepköre ráadásul egyáltalán nem ismeretlen Szoboszlai számára, hiszen az előző idényben Arne Slot is előszeretettel alkalmazta ezen a poszton. Sőt, Iraola a legutóbbi, Nottingham elleni 2–2-es döntetlen során is változtatott a 25 éves játékos pozícióján: miután Frimpongot lecserélte, és a helyére Gravenberch érkezett, Szoboszlai ismét a védelem jobb oldalára húzódott vissza, így ott fejezte be a mérkőzést.

Szoboszlai Dominik jobbhátvádként kaphat helyet az Ipswich–Liverpool találkozón Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Ipswich–Liverpool

21:00, Tv: Match4

Szoboszlai Dominikre jobbhátvádként számít Iraola

Még nem találkoztam olyan helyzettel, amikor egy játékos azt mondta volna, hogy egy bizonyos poszton nem akar játszani. Természetesen beszélünk ezekről a dolgokról, de mindenki azon van, hogy segítsen a csapatnak. Ha Dominiknak jobbszélsőként, jobbhátvédként vagy középpályásként kell pályára lépnie, számára akkor is a csapat érdeke az első. Jelenleg több sérültünk is van, ezért nagy szükségünk van az olyan sokoldalú játékosokra, mint Dominik. Ráadásul előfordul, hogy még mérkőzés közben is posztot kell váltaniuk

– mondta Iraola a sajtótájékoztatón.

A szakember kiemelte, hogy a középpályán jelenleg több játékos is a rendelkezésére áll, közülük azonban nem mindenki képes a szélen is megfelelő teljesítményt nyújtani.

Jelenleg az jelenti az egyik nehézséget, hogy Conorra nem számíthatunk a jobbhátvéd posztján. Éppen ezért különösen értékes számomra, hogy Dominik ott is bevethető. A játékosok sokoldalúsága rengeteget segít abban, hogy átvészeljük azokat az időszakokat, amikor sérülések nehezítik a dolgunkat. A középpályán megfelelő létszámmal rendelkezünk, most rajtam múlik, hogy jó döntéseket hozzak. Igyekszem megtalálni a lehető legjobb összeállítást és azokat a párosításokat, amelyek a legjobban működnek. Sűrű időszak előtt állunk, rengeteg mérkőzést játszunk majd, így lehetőségünk lesz kipróbálni a rendelkezésünkre álló variációkat.

Mindez azért is érdekes fordulat Szoboszlai számára, mert a nyári felkészülés során még arról beszélt, hogy Andoni Iraola irányítása alatt szeretne visszatérni eredeti posztjára, és elsősorban a középpályán képzeli el a jövőjét. A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanakkor már akkor jelezte, hogy ha az edzője máshol számít rá, kész alkalmazkodni. Iraola eközben érkezése után Szoboszlait a csapat egyik leendő vezéreként méltatta, és azt hangsúlyozta, hogy olyan szerepet szeretne találni számára, amelyben a lehető legtöbbet tudja kihozni belőle.