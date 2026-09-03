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Úgy tűnik, a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola egyre inkább jobbhátvédként, mintsem középpályásként számol a magyar válogatott csapatkapitányával. Szoboszlai Dominikról a péntek esti Ipswich–Liverpool találkozó előtt beszélt a spanyol tréner, aki egyértelművé tette, hogy a sérülések miatt szüksége van a 25 éves játékos sokoldalúságára.

Szoboszlai Dominik valószínűleg ismét jobbhátvédként kap szerepet a péntek esti (21:00, Tv: Match4) Ipswich–Liverpool angol bajnoki mérkőzésen. A Vörösök vezetőedzője, Andoni Iraola csütörtöki sajtótájékoztatóján ismét szóba került a védelem jobb oldala, amely Conor Bradley sérülése miatt továbbra is komoly fejtörést okoz a spanyol szakembernek. Iraola hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben különösen nagy szüksége van az olyan sokoldalú futballistákra, mint a magyar válogatott csapatkapitánya, aki több poszton is bevethető. A jobbhátvéd szerepköre ráadásul egyáltalán nem ismeretlen Szoboszlai számára, hiszen az előző idényben Arne Slot is előszeretettel alkalmazta ezen a poszton. Sőt, Iraola a legutóbbi, Nottingham elleni 2–2-es döntetlen során is változtatott a 25 éves játékos pozícióján: miután Frimpongot lecserélte, és a helyére Gravenberch érkezett, Szoboszlai ismét a védelem jobb oldalára húzódott vissza, így ott fejezte be a mérkőzést.

Szoboszlai Dominik jobbhátvádként kaphat helyet az Ipswich–Liverpool találkozón
Szoboszlai Dominik jobbhátvádként kaphat helyet az Ipswich–Liverpool találkozón Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto
  • Ipswich–Liverpool
  • 21:00, Tv: Match4

 

Szoboszlai Dominikre jobbhátvádként számít Iraola

Még nem találkoztam olyan helyzettel, amikor egy játékos azt mondta volna, hogy egy bizonyos poszton nem akar játszani. Természetesen beszélünk ezekről a dolgokról, de mindenki azon van, hogy segítsen a csapatnak. Ha Dominiknak jobbszélsőként, jobbhátvédként vagy középpályásként kell pályára lépnie, számára akkor is a csapat érdeke az első. Jelenleg több sérültünk is van, ezért nagy szükségünk van az olyan sokoldalú játékosokra, mint Dominik. Ráadásul előfordul, hogy még mérkőzés közben is posztot kell váltaniuk

mondta Iraola a sajtótájékoztatón.

A szakember kiemelte, hogy a középpályán jelenleg több játékos is a rendelkezésére áll, közülük azonban nem mindenki képes a szélen is megfelelő teljesítményt nyújtani.

Jelenleg az jelenti az egyik nehézséget, hogy Conorra nem számíthatunk a jobbhátvéd posztján. Éppen ezért különösen értékes számomra, hogy Dominik ott is bevethető. A játékosok sokoldalúsága rengeteget segít abban, hogy átvészeljük azokat az időszakokat, amikor sérülések nehezítik a dolgunkat. A középpályán megfelelő létszámmal rendelkezünk, most rajtam múlik, hogy jó döntéseket hozzak. Igyekszem megtalálni a lehető legjobb összeállítást és azokat a párosításokat, amelyek a legjobban működnek. Sűrű időszak előtt állunk, rengeteg mérkőzést játszunk majd, így lehetőségünk lesz kipróbálni a rendelkezésünkre álló variációkat.

Mindez azért is érdekes fordulat Szoboszlai számára, mert a nyári felkészülés során még arról beszélt, hogy Andoni Iraola irányítása alatt szeretne visszatérni eredeti posztjára, és elsősorban a középpályán képzeli el a jövőjét. A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanakkor már akkor jelezte, hogy ha az edzője máshol számít rá, kész alkalmazkodni. Iraola eközben érkezése után Szoboszlait a csapat egyik leendő vezéreként méltatta, és azt hangsúlyozta, hogy olyan szerepet szeretne találni számára, amelyben a lehető legtöbbet tudja kihozni belőle.

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