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A Cadillac Eldorado a klasszikus amerikai luxuskocsik történetének ikonikus darabja. Szoboszlai Dominik autója, amivel megjelent Telkiben, hatalmas méretekkel rendelkezik: 5,7 méter hosszú, és 8200 köbcentis motor hajtja – ami városban akár 35 liter benzint is fogyaszthat 100 kilométeren.

Igazi ritkasággal jelent meg Telkiben a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik autója több szempontból is különleges, az 1973-as évjáratú Cadillac Eldorado a klasszikus amerikai luxusautók történetének ikonikus darabja, amely rendkívüli méretekkel rendelkezik. Az 5,7 méter hosszú kocsit egy hatalmas, 8,2 literes motor hajtja, aminek a fogyasztása mai szemmel brutálisnak számít.

Szoboszlai Dominik autója egy Cadillac Eldorado
Szoboszlai Dominik autója, amivel megjelent Telkiben, igazi különlegesség Fotó: MLSZ
  • Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Szoboszlai Dominik autója különleges

Szoboszlai Dominik Cadillac Eldoradója – amivel hétfőn megjelent a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott főhadiszállásán – már egy kilencedik generációs változat, amelyet még az elődjeinél is nagyobbra terveztek. A mai autókhoz képest elépesztően hosszú, 5,7 méteres kocsi tengetávja is 15 centiméterrel nagyobb lett, mint korábban. A válogatott csapatkapitányának autóját 1973-ban gyártották, és egy hófehér, kabrió változat.

A Cadillac Eldorado a klasszikus amerikai luxusautók történetének ikonikus darabja (Képünk illusztráció)
Fotó: Pixabay

Sokba fáj tankolni

A klasszikus amerikai luxusautót egy 8,2 literes V8-as motor hajtja, amely a korszak egyik legnagyobbja, ami a személyautókat illeti. Fogyasztása pedig elég brutális mai szemmel, ugyanis városban 25–35 litert, míg országúton 15–20 litert "eszik" 100 kilométeren.

További különlegessége az autónak, hogy az Eldorado hiába egy hatalmas amerikai autó, társaival ellentétben mégis elsőkerék-hajtású. A luxust az elektromos ablakok, az ülésállítás, az automata váltó, a klíma, a szervokormány és számos kényelmi extra adta akkoriban.

Egy Cadillac Eldorado ára a mai használtautó piacon nagyban függ a kocsi állapotától. Egy felújítandó kabriót már 3-4 millió forintnak megfelelő összegért is ki lehet fogni, míg egy szép állapotú már inkább a duplájába kerül. Sőt, egy teljesen gyári vagy gyüjtői példány már inkább 15-20 millió forint körül mozog.

 

 

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