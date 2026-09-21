Igazi ritkasággal jelent meg Telkiben a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik autója több szempontból is különleges, az 1973-as évjáratú Cadillac Eldorado a klasszikus amerikai luxusautók történetének ikonikus darabja, amely rendkívüli méretekkel rendelkezik. Az 5,7 méter hosszú kocsit egy hatalmas, 8,2 literes motor hajtja, aminek a fogyasztása mai szemmel brutálisnak számít.
- Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
- péntek, 20.45, tv: M4 Sport
Szoboszlai Dominik autója különleges
Szoboszlai Dominik Cadillac Eldoradója – amivel hétfőn megjelent a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott főhadiszállásán – már egy kilencedik generációs változat, amelyet még az elődjeinél is nagyobbra terveztek. A mai autókhoz képest elépesztően hosszú, 5,7 méteres kocsi tengetávja is 15 centiméterrel nagyobb lett, mint korábban. A válogatott csapatkapitányának autóját 1973-ban gyártották, és egy hófehér, kabrió változat.
Sokba fáj tankolni
A klasszikus amerikai luxusautót egy 8,2 literes V8-as motor hajtja, amely a korszak egyik legnagyobbja, ami a személyautókat illeti. Fogyasztása pedig elég brutális mai szemmel, ugyanis városban 25–35 litert, míg országúton 15–20 litert "eszik" 100 kilométeren.
További különlegessége az autónak, hogy az Eldorado hiába egy hatalmas amerikai autó, társaival ellentétben mégis elsőkerék-hajtású. A luxust az elektromos ablakok, az ülésállítás, az automata váltó, a klíma, a szervokormány és számos kényelmi extra adta akkoriban.
Egy Cadillac Eldorado ára a mai használtautó piacon nagyban függ a kocsi állapotától. Egy felújítandó kabriót már 3-4 millió forintnak megfelelő összegért is ki lehet fogni, míg egy szép állapotú már inkább a duplájába kerül. Sőt, egy teljesen gyári vagy gyüjtői példány már inkább 15-20 millió forint körül mozog.