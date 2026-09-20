A Liverpool 1-0-ra nyert Bournemouth-ban, és a vendégeknél szokás szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára. A meccs után mindketten átlagos osztályzatokat kaptak. Szoboszlai kapcsán megjegyezték, picit beszóltak neki, hogy ezúttal nem volt oka arra, hogy "fülre tett kézzel" ünnepeljen, amellyel a kritikusoknak szokot üzenni...
- Bournemouth-Liverpool osztályzatok
Szoboszlai Dominik
This Is Anfield: 5/10
Szerintük Szoboszlai nagyrészt észrevétlen maradt, és az oldal szerint Alex Scott-tal szemben elveszítette a 8-asok párharcát. Külön kiemelik, hogy a Tottenham elleni gólja után
a kritikusoknak címzett „fülre tett kéz” ünneplésre ezúttal nem tudott hasonló teljesítménnyel válaszolni.
A 81. percben le is cserélték.
Liverpool Echo 6/10
A kiváló pillanatok ellenére túl gyakran tűnt el a játékból, az első félidőben pedig kétszer is célt tévesztett szabadrúgásokból. Sárga lapot kapott, majd lecserélték.
LFC Globe: 6/10
Itt már jóval enyhébb a kép: egyszerűen azt írják, hogy néhány szabadrúgást csak pár centivel hibázott el.
AOL/Yahoo Sports: 6/10
Kiemelik, hogy volt egy szabadrúgása, amely kevéssel ment mellé, kapott egy sárgát, és összességében tipikus Szoboszlai-meccset láttak benne – azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem lőtt gólt távolról.
Kerkez Milos
This Is Anfield: 6/10
Elég kritikusak vele szemben, kiszámíthatatlan, kissé túlpörgött volt - állítják. Ugyanakkor azt is elismerik, hogy folyamatosan fel-alá járta a bal oldalt, és volt munkája a korábbi csapata ellen.
Liverpool Echo 7/10
A mérkőzés elején korábbi klubjának szurkolói keményen bántak vele, de ez nem tántorította el, és a szünet után a Bournemouth kapuja közelében is aktív volt.
LFC Globe: 5/10
Ez a legnegatívabb Kerkez-értékelés: „Nothing stood out”, vagyis semmi különöset nem tudtak kiemelni tőle.
AOL/Yahoo Sports: 6/10
Itt árnyaltabb a kép. Azt írják, hogy kezdetben szenvedett, a Bournemouth pedig rendszeresen próbálta a feje fölött átlőni a labdát a másik oldalról. Ugyanakkor az erőfeszítését nem lehetett kritizálni, végig harcolt.