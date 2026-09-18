Ezt követően Márkus Ádám, a televízió riportere egy videót mutatott Szoboszlainak, aki láthatta, hogy a Liverpool-szurkolók egy róla szóló dalt énekelnek.

„Jó érzés, már csak az kéne, hogy a stadionban is énekeljék. Majd egyszer hátha” – mondta mosolyogva a 25 éves középpályás, akit ezt követően a nyári szerződéshosszabbításáról is kérdeztek.

Szoboszlai Dominik üzent Tóth Alexnak és a Liverpool-szurkolóknak is

Fotó: Paul Ellis / AFP

„Minden olyan dologban meg tudtunk egyezni, ami fontos volt. Nekem is az volt, hogy olyan klubnál maradjak, ahol szeretnek, és ahol hasznos tagja tudok lenni a csapatnak. Örülök, hogy még pár évet itt lehetek. Az én döntésem volt, de a háttérmunkát ugyanúgy végezte mindenki. De én mondtam ki az igent. Ha nem akartam volna, lett volna más lehetőség is, de nem akartam. Itt meg vagyok becsülve” – mesélte Szoboszlai, aki a többes számmal arra utalt, hogy édesapja, valamint a menedzsere, Esterházy Mátyás is komoly munkát végzett a háttérben.

Szoboszlai Dominik az első fordulóban tizenegyesből egyenlített a Newcastle elleni mérkőzés hosszabbításában.

Hosszú ideig tartott, míg kiderült, hogy tizenegyes lesz. Kicsit izgultam, de nem azért, mert féltem, hanem mert el akartam rúgni, hogy ne kelljen várni. Odaálltam, és megpróbáltam a legtöbbet kihozni belőle. Remélem, sikerült”

– mondta nevetve Szoboszlai, akinek a büntetőjéről ódákat zengtek a szigetországban, annyira felvarrta a labdát a jobb felsőbe.

Ezt követően szóba került a magyar válogatott, és a Szoboszlai Dominikkel remek kapcsolatot ápoló Szappanos Péter, aki júniusban búcsúzott a nemzeti csapattól.

„Nehéz lesz Szapit pótolni, nemcsak azért, mert jó barátom, hanem mert fontos szerepet töltött be a válogatottban, gondolok itt például az új játékosok beilleszkedésére. Komoly tapasztalattal rendelkezik, sok van mögötte. Jó emberismerő, jó ember. Nagyon jó DJ is, és persze elképesztően jó kapus. De talán nem is őt kell pótolni, hanem valakinek fel kell nőnie a feladathoz, és át kell vennie azokat a dolgokat, amiket ő csinált” – vélekedett a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a hétvégén válogatottbeli csapattársával, Tóth Alexszel is összetalálkozhat a pályán.

Most nem lesz titokpacsi. Két napja beszéltünk, de nem a meccsről. Talán majd ráírok előtte, hogy mondja el a taktikát. Jó meccs lesz, mert a stábjukat is ismerem, nem csak Alexet. Nagyon várom már a találkozást”

– mondta Szoboszlai, akinek végezetül a kedvenc zenéi és a kedvenc filmjei kerültek terítékre.