A Liverpool az előző szezonban csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik viszont egyéni szinten élete legjobb idényét futotta.
- 53 meccsen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott.
- 4736 játékpercet töltött a pályán, ezzel a Liverpool második legtöbbet foglalkoztatott játékosa lett.
- Az Arsenal elleni szabadrúgásgólját választották az év találatának a Liverpool-szurkolók.
- A drukkerek a szezon végén Szoboszlait választották a szezon legjobb liverpooli játékosának.
Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool-szurkolóknak
A 2026/27-es szezont felemásan kezdte a Liverpool. Andoni Iraola csapata négy forduló alatt csupán egyszer tudott nyerni, azonban némi öröm az ürömben, hogy a Liverpool emellett három döntetlent játszott a bajnokságban, így még veretlen a Premier League idei szezonjában.
Szoboszlai Dominik játékára sem lehet panasz. A magyar középpályás az első fordulóban 11-esből talált be a Newcastle United elleni meccsen, múlt héten az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozón lőtt fontos gólt, hét közben pedig pályafutása egyik legnagyobb gólját lőtte a Ligakupában, a Tottenham elleni összecsapáson.
Vasárnap délután különleges meccset rendeznek a Premier League-ben: a Liverpool együttese Bournemouth-ba látogat, a két csapat között pedig bőven van átfedés.
A Mersey-parti csapatot az az Andoni Iraola irányítja, aki tavaly még a Bournemouth edzője volt. A Liverpoolban ott van Kerkez Milos, aki korábban két évet futballozott Bournemouth-ban. A hazai csapatnak pedig most az a Marco Rose a vezetőedzője, aki Salzburgban és Lipcsében is Szoboszlai Dominik edzője volt.
A találkozó előtt a magyar válogatott csapatkapitánya a Spíler TV-nek adott exkluzív interjút, amelyben beszélt a közelgő összecsapásról, a Bournemouth-ban futballozó Tóth Alexhez fűződő viszonyáról, valamint szóba került a magyar válogatott öltözője is.
Szabadnapomon néha sétálunk egyet a feleségemmel és a kislányommal. Néha vannak szabadnapjaim, de akkor sem szeretek teljesen kikapcsolni, mert onnan nehéz megint visszajönni a ritmusba. Olyankor is próbálok gondolkodni, vagy csinálni valamit. Akkor is, ha azt mondják, ne csináljunk”
– mondta Szoboszlai Dominik a Spíler TV kamerája előtt.
Ezt követően Márkus Ádám, a televízió riportere egy videót mutatott Szoboszlainak, aki láthatta, hogy a Liverpool-szurkolók egy róla szóló dalt énekelnek.
„Jó érzés, már csak az kéne, hogy a stadionban is énekeljék. Majd egyszer hátha” – mondta mosolyogva a 25 éves középpályás, akit ezt követően a nyári szerződéshosszabbításáról is kérdeztek.
„Minden olyan dologban meg tudtunk egyezni, ami fontos volt. Nekem is az volt, hogy olyan klubnál maradjak, ahol szeretnek, és ahol hasznos tagja tudok lenni a csapatnak. Örülök, hogy még pár évet itt lehetek. Az én döntésem volt, de a háttérmunkát ugyanúgy végezte mindenki. De én mondtam ki az igent. Ha nem akartam volna, lett volna más lehetőség is, de nem akartam. Itt meg vagyok becsülve” – mesélte Szoboszlai, aki a többes számmal arra utalt, hogy édesapja, valamint a menedzsere, Esterházy Mátyás is komoly munkát végzett a háttérben.
Szoboszlai Dominik az első fordulóban tizenegyesből egyenlített a Newcastle elleni mérkőzés hosszabbításában.
Hosszú ideig tartott, míg kiderült, hogy tizenegyes lesz. Kicsit izgultam, de nem azért, mert féltem, hanem mert el akartam rúgni, hogy ne kelljen várni. Odaálltam, és megpróbáltam a legtöbbet kihozni belőle. Remélem, sikerült”
– mondta nevetve Szoboszlai, akinek a büntetőjéről ódákat zengtek a szigetországban, annyira felvarrta a labdát a jobb felsőbe.
Ezt követően szóba került a magyar válogatott, és a Szoboszlai Dominikkel remek kapcsolatot ápoló Szappanos Péter, aki júniusban búcsúzott a nemzeti csapattól.
„Nehéz lesz Szapit pótolni, nemcsak azért, mert jó barátom, hanem mert fontos szerepet töltött be a válogatottban, gondolok itt például az új játékosok beilleszkedésére. Komoly tapasztalattal rendelkezik, sok van mögötte. Jó emberismerő, jó ember. Nagyon jó DJ is, és persze elképesztően jó kapus. De talán nem is őt kell pótolni, hanem valakinek fel kell nőnie a feladathoz, és át kell vennie azokat a dolgokat, amiket ő csinált” – vélekedett a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a hétvégén válogatottbeli csapattársával, Tóth Alexszel is összetalálkozhat a pályán.
Most nem lesz titokpacsi. Két napja beszéltünk, de nem a meccsről. Talán majd ráírok előtte, hogy mondja el a taktikát. Jó meccs lesz, mert a stábjukat is ismerem, nem csak Alexet. Nagyon várom már a találkozást”
– mondta Szoboszlai, akinek végezetül a kedvenc zenéi és a kedvenc filmjei kerültek terítékre.
Szoboszlai Dominiknek a Halálos iramban hetedik része a kedvence, és annak egyik zenéje, amely az amerikai rapper, Wiz Khalifa szerzeménye.
„A hetedik rész filmzenéje a kedvencem. Értelme is volt, mondanivalója is volt. De imádom az összeset.
Fontos, hogy legyen értelme annak, miért történik valami. Szerintem minden okkal történik, az életemet is így szeretném élni”
– tette hozzá Szoboszlai Dominik.