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Nem mindennapi helyzetbe került Bruno Fernandes, amikor kisfia elárulta, kit választana példaképének a futballpályán. Szoboszlai Dominik neve különösen meglepte a Manchester United csapatkapitányát, a Liverpool magyar sztárja pedig most humoros üzenettel reagált a történtekre.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, furcsa helyzetbe hozta saját kisfia a Manchester United csapatkapitányát, Bruno Fernandest. A 31 éves labdarúgó a minap a gyermekével focizott otthon, aki azt mondta neki, ő Szoboszlai Dominik. A portugál játékos nem akart hinni a fülének – a Vörös Ördögök egyik legnagyobb riválisa ugyanis éppen a Liverpool. A nem mindennapi jelenet híre Szoboszlai Dominikhoz is eljutott, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig nem hagyta szó nélkül Bruno Fernandes kisfiának választását.

Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül Bruno Fernandes fiának megdöbbentő szavait
Szoboszlai Dominik üzent Bruno Fernandes kisfiának Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A portugál középpályás a Beast Mode On Podcastben mesélt arról, hogy valamelyik nap a gyermeke focizás közben Szoboszlai Dominikot nevezte meg példaképének.

Tegnap a fiam futballozott, és azt mondta, hogy ő Szoboszlai. Amikor meghallottam, hogy Szoboszlai, csak annyit mondtam: Micsoda?!

emlékezett vissza Bruno Fernandes, aki alig akart hinni a fülének.

Szoboszlai szerint jó ízlése van Fernandes kisfiának

A történet természetesen hamar eljutott Szoboszlai Dominikhoz is, aki nem sokáig váratott magára a válasszal. A Liverpool magyar középpályása humorosan reagált arra, hogy Bruno Fernandes kisfia őt választotta kedvenc játékosának.

Be kell vallanom, a fiadnak remek ízlése van! 

– üzente Szoboszlai Dominik a Manchester United csapatkapitányának.

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