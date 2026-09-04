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Tovább folytatódott a Liverpool és a Manchester United sztárjainak különleges üzenetváltása. Bruno Fernandes ugyanis nem hagyta válasz nélkül Szoboszlai Dominik korábbi reakcióját, és újabb üzenetben reagált a magyar válogatott csapatkapitányának szavaira.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Manchester United csapatkapitánya és egyik legnagyobb sztárja, Bruno Fernandes a Beast Mode On podcast vendégeként tett érdekes vallomást: elárulta, hogy fia nem akármilyen futballistáért rajong, ugyanis a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik az egyik nagy kedvence. A portugál klasszis szavai természetesen nem maradtak visszhang nélkül, a Liverpool magyar középpályása ugyanis a közösségi médiában reagált Fernandes kijelentésére. Sokáig az MU sztárjának válaszára sem kellett várni, így a két Premier League-sztár rövid üzenetváltásából hamar kiderült: a pályán ősi riválisokat képviselnek, ám azon kívül nagyon is kölcsönös közöttük a tisztelet.

Egymásnak üzenget Szoboszlai Dominik és Bruno Fernandes
Egymásnak üzenget Szoboszlai Dominik és Bruno Fernandes Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Egymásnak üzenget Szoboszlai Dominik és Bruno Fernandes

Szoboszlai Dominik természetesen nem hagyta szó nélkül Bruno Fernandes korábbi kijelentését, és humorosan reagált arra, hogy a Manchester United csapatkapitányának kisfia őt tartja az egyik kedvenc futballistájának. A magyar válogatott csapatkapitánya szerint a portugál klasszis fiának „nagyon jó ízlése van”. Fernandes válaszára sem kellett sokat várni, aki egyetértett Szoboszlai szavaival, majd azt is elárulta, egyáltalán nem bánná, ha fia a Liverpool magyar sztárjának egyik legnagyobb erősségét is eltanulná.

Tényleg jó ízlése van. Ha megtanul úgy lőni, mint te, akkor nagyon elégedett leszek

– reagált Bruno Fernandes.

Most már csak arra kell várni, hogy Szoboszlai Dominik ismét felbukkanjon a kommentek között, és kiderüljön, mit válaszol Bruno Fernandes újabb üzenetére. A két Premier League-sztár rövid, ám annál szórakoztatóbb üzenetváltása ugyanis könnyen lehet, hogy még korántsem ért véget.

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