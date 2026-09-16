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A Liverpool 3-1-re nyert a Tottenham ellen az angol Ligakupában. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik csereként állt be, a 91. percben pedig egy elementáris erejű bombagóllal zárta le a meccset.

Szoboszlai Dominik a cserepadon kapott helyet, Kerkez Milos pedig kezdett a Tottenham elleni Ligakupa-találkozón. A Vörösök Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljaival vezettek, ám a Spurs a hajrában visszajött a meccsbe. A hazaiak 8-asa ekkor már a pályán tartózkodott, és az utolsó szó az övé volt: a 91. percben olyat tett, amitől felrobbant az egész stadion.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen
Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Tottenham: Szoboszlai Dominik szenzációs gólt rúgott

A magyar válogatott csapatkapitánya a hosszabbításban minden lényeges kérdést eldöntött, ráadásul nem akárhogyan. Szoboszlai Gakpótól kapott egy emelt passzt, a labdát mellre vette, majd egy pattanás után jó 30 méterről ágyúzta a bal felső sarokba.

Alternate angle of Dominik Szoboszlai's goal against Tottenham
by u/xggq in soccer

Szoboszlai gólja a linkre kattintva is megtekinthető.

A Liverpool így 3-1-es sikerrel jutott a legjobb 16 közé az angol Ligakupában, míg a Tottenham búcsúzott a sorozattól.

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