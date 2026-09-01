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Erling Haaland a mai napig jó barátságot ápol a Liverpool magyar válogatott klasszisával. A Manchester City sztárcsatára a közösségi oldalán új fotókat osztott meg, az egyiken éppen Szoboszlai Dominik társaságában látható.

Erling Haaland és Szoboszlai Dominik barátsága hosszú évekre nyúlik vissza. A Salzburg együttesében csapattársak voltak, az osztrák klubnál hamar jó viszonyba kerültek egymással. Amikor 2019 januárjában a norvég csatárt szerződtették, a magyar középpályás már a Salzburg játékosa volt. Szoboszlai elmondása szerint Haalandnak nehéz volt a beilleszkedés, mert nem beszélt németül, ezért igyekezett segíteni neki. Körülbelül 12 hónapig voltak klubtársak, de a barátságuk azóta is megmaradt, amit jól bizonyít Haaland nemrég megosztott posztja.

Erling Haaland és Szoboszlai Dominik manapság már ellenfélként találkoznak a pályán
Erling Haaland és Szoboszlai Dominik manapság már ellenfélként találkoznak a pályán
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Erling Haaland és Szoboszlai Dominik közös fotója tarol a neten

Mindketten évek óta a Premier League-ben futballoznak, így többször is összefutnak a pályán, de már nem csapattársként, hanem ellenfélként. A Liverpool és a Manchester City februári bajnokija emlékezetes összecsapást tartogatott számukra, a mérkőzésen Szoboszlai hatalmas szabadrúgásgólt lőtt, majd a hajrában éppen Haaland lerántásáért kapott piros lapot. A City a norvég 11-esével nyert végül 2-1-re, a gólszerző viszont a meccs után elmondta, hogy sajnálja, amiért barátját kiállították

A pályán azóta nem futottak össze, a magánéletben viszont igen. 

A nemrég feltűnő stílusváltáson átesett Haaland megosztott néhány új fotót a közösségi oldalán, az egyiken Szoboszlai társaságában látható. A poszt alatt záporoznak a hozzászólások, a bejegyzés pillanatok alatt közel kétmillió kedvelést kapott.

A Premier League új szezonját Haaland csapata kezdte jobban, a City mindkét bajnokiját megnyerte, a Liverpool viszont két döntetlennel rajtolt.

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