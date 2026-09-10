A Liverpool nehezen kezdte az Atlético Madrid elleni BL-rangadót, Marcos Llorente góljával a vendégek már a 17. percben megszerezték a vezetést, az első félidő hajrájában azonban jött Szoboszlai Dominik, aki Ronald Araújo látványos előkészítése után kiegyenlített, majd a fordulás után Alexis Mac Allister bombagólja már az angolok győzelmét jelentette.

Szoboszlai Dominik lett az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbja

Fotó: UEFA

Szoboszlai teljesítményét az UEFA is elismerte, a magyar középpályást választották meg a mérkőzés legjobb játékosának. Az UEFA technikai megfigyelői a higgadt befejezése mellett kiemelték remek labdás játékát, hozzáállását és lendületes előretöréseit is.

A 25 éves futballista ráadásul egészen elképesztő sorozatot épít a Bajnokok Ligájában. Az előző idény kezdete óta már tíz gólban vállalt közvetlen szerepet a sorozatban: hatszor maga talált be, négyszer pedig gólpasszt adott. Ez kétszer annyi, mint amennyit ugyanebben az időszakban bármelyik másik Liverpool-játékos elért.

Szoboszlai Dominik: Valami különlegeset érhetünk el

A meccs legjobbjának választott magyar válogatott középpályás a lefújás után a TNT Sportsnak értékelte a történteket.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy visszatértünk. Ezek az esték mindig különlegesek, és a rossz kezdés után egy jó mérkőzésen sikerült fordítanunk. Örülök az eredménynek és annak is, hogy végre ismét gólt szereztem. Őrült csapatmunka volt

– mondta Szoboszlai.

A magyar légiós szerint hullámzó mérkőzést játszott a két együttes, de a Liverpool játékosai mindent kiadtak magukból. Araújo egészen különleges gólpasszáról is megkérdezték.

„Örülök neki is. Azt tőle kell megkérdezni, hogy szándékosan csinálta-e! De még egyszer köszönöm neki is” – viccelődött Szoboszlai.

A Liverpool sztárja ennél is érdekesebben beszélt arról, milyen célokat tűzött ki maga elé a csapat a Bajnokok Ligájában.

„Minden sorozatban szeretek játszani, különösen, amikor ezt a mezt viselem. Remélem, így folytatjuk, és valami különlegeset érhetünk el ebben az évben. Mindent elérhetünk, amit akarunk, ezért keményen kell dolgoznunk érte” – fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya, aki hozzátette, hogy mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálnak, így most már a Fulham elleni bajnokira készülnek.