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Szoboszlai Dominik főszereplésével győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája új idényét a Liverpool. A magyar válogatott csapatkapitánya gólt szerzett az Atlético Madrid ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen, majd az UEFA őt választotta a találkozó legjobb játékosának. A lefújás után Szoboszlai Dominik elárulta, mire lehet képes ebben az idényben a Liverpool, Andoni Iraola pedig elismerte, hogy ő is hibázott az Atlético elleni rangadó elején.

A Liverpool nehezen kezdte az Atlético Madrid elleni BL-rangadót, Marcos Llorente góljával a vendégek már a 17. percben megszerezték a vezetést, az első félidő hajrájában azonban jött Szoboszlai Dominik, aki Ronald Araújo látványos előkészítése után kiegyenlített, majd a fordulás után Alexis Mac Allister bombagólja már az angolok győzelmét jelentette.

Szoboszlai Dominik lett az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbja
Szoboszlai Dominik lett az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbja
Fotó: UEFA

Szoboszlai teljesítményét az UEFA is elismerte, a magyar középpályást választották meg a mérkőzés legjobb játékosának. Az UEFA technikai megfigyelői a higgadt befejezése mellett kiemelték remek labdás játékát, hozzáállását és lendületes előretöréseit is.

A 25 éves futballista ráadásul egészen elképesztő sorozatot épít a Bajnokok Ligájában. Az előző idény kezdete óta már tíz gólban vállalt közvetlen szerepet a sorozatban: hatszor maga talált be, négyszer pedig gólpasszt adott. Ez kétszer annyi, mint amennyit ugyanebben az időszakban bármelyik másik Liverpool-játékos elért.

Szoboszlai Dominik: Valami különlegeset érhetünk el

A meccs legjobbjának választott magyar válogatott középpályás a lefújás után a TNT Sportsnak értékelte a történteket.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy visszatértünk. Ezek az esték mindig különlegesek, és a rossz kezdés után egy jó mérkőzésen sikerült fordítanunk. Örülök az eredménynek és annak is, hogy végre ismét gólt szereztem. Őrült csapatmunka volt

– mondta Szoboszlai.

A magyar légiós szerint hullámzó mérkőzést játszott a két együttes, de a Liverpool játékosai mindent kiadtak magukból. Araújo egészen különleges gólpasszáról is megkérdezték.

„Örülök neki is. Azt tőle kell megkérdezni, hogy szándékosan csinálta-e! De még egyszer köszönöm neki is” – viccelődött Szoboszlai.

A Liverpool sztárja ennél is érdekesebben beszélt arról, milyen célokat tűzött ki maga elé a csapat a Bajnokok Ligájában.

„Minden sorozatban szeretek játszani, különösen, amikor ezt a mezt viselem. Remélem, így folytatjuk, és valami különlegeset érhetünk el ebben az évben. Mindent elérhetünk, amit akarunk, ezért keményen kell dolgoznunk érte” – fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya, aki hozzátette, hogy mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálnak, így most már a Fulham elleni bajnokira készülnek.

Liverpool–Atlético Madrid: Iraola magára vállalta a Liverpool rossz kezdését

Andoni Iraola a lefújás után elismerte, hogy az Atlético taktikai húzása őt is meglepte. A baszk szakember más felállásra számított, Diego Simeone azonban ötvédős, 5–3–2-es rendszerben küldte pályára csapatát.

Azt hiszem, egy kicsit magamra kell vállalnom a felelősséget a kezdés miatt, mert kissé megleptek minket. Öt védővel, 5–3–2-ben játszottak. Másra számítottunk, menet közben próbáltunk változtatni, de ezt nehéz megtenni. A szünet után viszont sokkal jobban játszottunk, jobban letámadtunk, és szerintem a második félidőben mi voltunk a jobb csapat

– értékelt Iraola.

A Liverpool vezetőedzője azt is elárulta, hogy a szünetben sikerült rendezni a letámadás szerkezetét, játékosai közelebb kerültek az ellenfélhez, aminek hatására az Anfield hangulata is megváltozott.

„Nehéz ennél többet kérni. A játékosok nagyszerű karakterről tettek tanúbizonyságot. Egy ilyen nehéz kezdés után imádtam, amit a második félidőben csináltak. A hangulat hihetetlen volt, szerencsésnek érzem magam, hogy átélhettem” – tette hozzá a Liverpool edzője, aki ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy csapatának javítania kell a mérkőzések elején mutatott teljesítményén.

A Liverpool szombaton a Fulham ellen folytatja szereplését a Premier League-ben.

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