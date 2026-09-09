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A Liverpool hátrányból fordítva győzelemmel kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligájában, miután 2–1-re legyőzte az Atlético Madridot az Anfielden. Szoboszlai Dominik góllal járult hozzá a sikerhez, míg Kerkez Milos a vendégek vezető találatánál elkövetett hibája után az egyenlítést eredményező támadásban fontos szerepet játszott.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az előző idényhez hasonlóan ezúttal is az Atlético Madrid ellen kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligájában. A két csapat egy évvel ezelőtti összecsapása emlékezetes mérkőzést hozott: az angolok 2–0-s előnyüket eltékozolták, majd Virgil van Dijk a hosszabbításban szerzett góljával 3–2-re megnyerték a találkozót.

Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában
Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában
Fotó: Paul Ellis/AFP

A mostani mérkőzés Andoni Iraola számára is különleges volt, a Liverpool nyáron kinevezett trénere ugyanis pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésére készülhetett edzőként. A baszk szakember ezúttal a középpályán szavazott bizalmat Szoboszlai Dominiknak, míg Kerkez Milos a védelem bal oldalán kezdett. A nyáron klubrekordot jelentő összegért szerződtetett Bradley Barcola először került be a Liverpool kezdőcsapatába, miután az Ipswich elleni 2–0-s bajnoki siker alkalmával csereként már bemutatkozott új együttesében.

Kerkez hibájából került hátrányba a Liverpool

A Liverpool lendületesen kezdte a találkozót, és már az első percben főszerephez jutott Szoboszlai. A magyar válogatott csapatkapitánya középen tört előre, majd remek labdával hozta helyzetbe Alexander Isakot, a svéd támadó azonban a jobb oldalról a hosszú sarok mellé lőtt. Az első Barcola-helyzetre sem kellett sokat várni: Ronald Araújo indítását a francia szélső nagyszerűen vette át, majd a kapu felé tört, ám éles szögből Jan Oblakba lőtt.

A 17. percben aztán egyetlen remek átadással szétszedte a Liverpool védelmét az Atlético. Julián Álvarez indítása után Marcos Llorente tört be a rosszul kilépő Kerkez mögött megnyíló területre, a magyar balhátvéd nem követte ellenfelét, aki Alisson mellett a kapuba lőtt (0–1).

Llorente ezzel tovább folytatta egészen elképesztő sorozatát az Anfielden: a spanyol középpályásnak ez már az ötödik Bajnokok Ligája-gólja volt a Liverpool stadionjában. A 2020-as BL-nyolcaddöntőben kétszer talált be itt, az előző idényben ugyancsak duplázott, most pedig ismét bevette az angolok kapuját.

A vezető gól után az Atlético egyre veszélyesebbé vált, Álvarez távolról is próbára tette Alissont, aki nagy védéssel ütötte szögletre az argentin lövését. A túloldalon Rio Ngumoha jelentette az egyik legnagyobb veszélyt, a fiatal szélső többször is bátran vállalkozott, egy akció végén pedig Florian Wirtz került helyzetbe, ám Oblak védeni tudott – igaz, közben a játékvezető asszisztense lest jelzett.

Szoboszlai Dominik góllal válaszolt

A 40. percben aztán a két magyar válogatott játékos főszereplésével egyenlített a Liverpool. Kerkez az Atlético térfelén szerzett labdát, majd Barcolát ugratta ki, akinek közeli lövését Oblak lábbal még védeni tudta. A kipattanó után azonban folytatódott a hazai támadás: Wirtz Szoboszlaihoz játszott, a magyar középpályás egy ütközés után is továbbvitte az akciót, majd Araújo nagyszerű mozdulattal készítette vissza neki a labdát. Szoboszlai ezután higgadtan a hosszú sarokba lőtt, és megszerezte idénybeli első Bajnokok Ligája-gólját (1–1).

A 65-szörös magyar válogatott futballista ezzel ismét bizonyította, mennyire fekszik neki a legrangosabb európai kupasorozat: már a mérkőzés előtt is 12 BL-gólnál járt pályafutása során, az előző idényben pedig öt találattal és négy gólpasszal zárt. Az Atlético ellen ugyancsak jól megy neki, a spanyol csapat elleni negyedik Bajnokok Ligája-mérkőzésén már a második gólját szerezte, emellett egy gólpassza is van.

Mac Allister bombagóljával fordított a Liverpool

A második félidőt ismét nagy lendülettel kezdte a Liverpool, amely szinte azonnal megszerezhette volna a vezetést: Wirtz remekül ugratta ki Barcolát, a francia támadó elvitte a labdát Jan Oblak mellett is, ám kisodródott helyzetből a kapu mellé gurított.

Az 50. percben aztán már nem kegyelmezett a Liverpool: Rio Ngumoha indított támadást a bal oldalon, majd a középre kerülő labda Alexis Mac Allister elé pattant. Az argentin világbajnok mintegy húsz méterről, ballal óriási gólt lőtt a rövid felső sarokba, Oblaknak esélye sem volt a hárításra (2–1).

A Liverpool öröme nem lehetett felhőtlen: tíz perccel később Barcola egy rossz mozdulat után megsérült, és nem tudta folytatni a játékot, a helyére Jeremie Frimpong érkezett. Barcola a lecseréléséig aktívan futballozott, az első félidőben és közvetlenül Mac Allister gólja előtt is nagy helyzetbe került.

A hajrában az Atlético megpróbált nagyobb nyomást helyezni a Liverpoolra, de a hazaiak megőrizték az előnyüket, így Andoni Iraola győzelemmel mutatkozott be vezetőedzőként a Bajnokok Ligájában. A Liverpool 2–1-re nyert, és sorozatban negyedszer is legyőzte az Atlético Madridot a legrangosabb európai kupasorozatban.

Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkezt a 88. percben lecserélték – lehetséges, hogy sérülés miatti elővigyázatosságból.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló

Szerdai eredmények:

  • Barcelona–Feyenoord 5–1 (2–0)
  • VfB Stuttgart–Viking Stavanger 3–1 (3–1)
  • Paris Saint-Germain–Slovan Bratislava 5–1 (3–0)
  • Liverpool–Atlético Madrid 2–1 (1–1)
  • Sporting CP–Galatasaray 3–1 (1–1)
  • Napoli–Arsenal 0–1 (0–0)

A mérkőzések jegyzőkönyveit megtekintheti ide kattintva!

 

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