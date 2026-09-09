Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az előző idényhez hasonlóan ezúttal is az Atlético Madrid ellen kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligájában. A két csapat egy évvel ezelőtti összecsapása emlékezetes mérkőzést hozott: az angolok 2–0-s előnyüket eltékozolták, majd Virgil van Dijk a hosszabbításban szerzett góljával 3–2-re megnyerték a találkozót.
A mostani mérkőzés Andoni Iraola számára is különleges volt, a Liverpool nyáron kinevezett trénere ugyanis pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésére készülhetett edzőként. A baszk szakember ezúttal a középpályán szavazott bizalmat Szoboszlai Dominiknak, míg Kerkez Milos a védelem bal oldalán kezdett. A nyáron klubrekordot jelentő összegért szerződtetett Bradley Barcola először került be a Liverpool kezdőcsapatába, miután az Ipswich elleni 2–0-s bajnoki siker alkalmával csereként már bemutatkozott új együttesében.
Kerkez hibájából került hátrányba a Liverpool
A Liverpool lendületesen kezdte a találkozót, és már az első percben főszerephez jutott Szoboszlai. A magyar válogatott csapatkapitánya középen tört előre, majd remek labdával hozta helyzetbe Alexander Isakot, a svéd támadó azonban a jobb oldalról a hosszú sarok mellé lőtt. Az első Barcola-helyzetre sem kellett sokat várni: Ronald Araújo indítását a francia szélső nagyszerűen vette át, majd a kapu felé tört, ám éles szögből Jan Oblakba lőtt.
A 17. percben aztán egyetlen remek átadással szétszedte a Liverpool védelmét az Atlético. Julián Álvarez indítása után Marcos Llorente tört be a rosszul kilépő Kerkez mögött megnyíló területre, a magyar balhátvéd nem követte ellenfelét, aki Alisson mellett a kapuba lőtt (0–1).
Llorente ezzel tovább folytatta egészen elképesztő sorozatát az Anfielden: a spanyol középpályásnak ez már az ötödik Bajnokok Ligája-gólja volt a Liverpool stadionjában. A 2020-as BL-nyolcaddöntőben kétszer talált be itt, az előző idényben ugyancsak duplázott, most pedig ismét bevette az angolok kapuját.
A vezető gól után az Atlético egyre veszélyesebbé vált, Álvarez távolról is próbára tette Alissont, aki nagy védéssel ütötte szögletre az argentin lövését. A túloldalon Rio Ngumoha jelentette az egyik legnagyobb veszélyt, a fiatal szélső többször is bátran vállalkozott, egy akció végén pedig Florian Wirtz került helyzetbe, ám Oblak védeni tudott – igaz, közben a játékvezető asszisztense lest jelzett.
Szoboszlai Dominik góllal válaszolt
A 40. percben aztán a két magyar válogatott játékos főszereplésével egyenlített a Liverpool. Kerkez az Atlético térfelén szerzett labdát, majd Barcolát ugratta ki, akinek közeli lövését Oblak lábbal még védeni tudta. A kipattanó után azonban folytatódott a hazai támadás: Wirtz Szoboszlaihoz játszott, a magyar középpályás egy ütközés után is továbbvitte az akciót, majd Araújo nagyszerű mozdulattal készítette vissza neki a labdát. Szoboszlai ezután higgadtan a hosszú sarokba lőtt, és megszerezte idénybeli első Bajnokok Ligája-gólját (1–1).
A 65-szörös magyar válogatott futballista ezzel ismét bizonyította, mennyire fekszik neki a legrangosabb európai kupasorozat: már a mérkőzés előtt is 12 BL-gólnál járt pályafutása során, az előző idényben pedig öt találattal és négy gólpasszal zárt. Az Atlético ellen ugyancsak jól megy neki, a spanyol csapat elleni negyedik Bajnokok Ligája-mérkőzésén már a második gólját szerezte, emellett egy gólpassza is van.
Mac Allister bombagóljával fordított a Liverpool
A második félidőt ismét nagy lendülettel kezdte a Liverpool, amely szinte azonnal megszerezhette volna a vezetést: Wirtz remekül ugratta ki Barcolát, a francia támadó elvitte a labdát Jan Oblak mellett is, ám kisodródott helyzetből a kapu mellé gurított.
Az 50. percben aztán már nem kegyelmezett a Liverpool: Rio Ngumoha indított támadást a bal oldalon, majd a középre kerülő labda Alexis Mac Allister elé pattant. Az argentin világbajnok mintegy húsz méterről, ballal óriási gólt lőtt a rövid felső sarokba, Oblaknak esélye sem volt a hárításra (2–1).
A Liverpool öröme nem lehetett felhőtlen: tíz perccel később Barcola egy rossz mozdulat után megsérült, és nem tudta folytatni a játékot, a helyére Jeremie Frimpong érkezett. Barcola a lecseréléséig aktívan futballozott, az első félidőben és közvetlenül Mac Allister gólja előtt is nagy helyzetbe került.
A hajrában az Atlético megpróbált nagyobb nyomást helyezni a Liverpoolra, de a hazaiak megőrizték az előnyüket, így Andoni Iraola győzelemmel mutatkozott be vezetőedzőként a Bajnokok Ligájában. A Liverpool 2–1-re nyert, és sorozatban negyedszer is legyőzte az Atlético Madridot a legrangosabb európai kupasorozatban.
Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkezt a 88. percben lecserélték – lehetséges, hogy sérülés miatti elővigyázatosságból.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló
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