Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az előző idényhez hasonlóan ezúttal is az Atlético Madrid ellen kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligájában. A két csapat egy évvel ezelőtti összecsapása emlékezetes mérkőzést hozott: az angolok 2–0-s előnyüket eltékozolták, majd Virgil van Dijk a hosszabbításban szerzett góljával 3–2-re megnyerték a találkozót.

Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában

Fotó: Paul Ellis/AFP

A mostani mérkőzés Andoni Iraola számára is különleges volt, a Liverpool nyáron kinevezett trénere ugyanis pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzésére készülhetett edzőként. A baszk szakember ezúttal a középpályán szavazott bizalmat Szoboszlai Dominiknak, míg Kerkez Milos a védelem bal oldalán kezdett. A nyáron klubrekordot jelentő összegért szerződtetett Bradley Barcola először került be a Liverpool kezdőcsapatába, miután az Ipswich elleni 2–0-s bajnoki siker alkalmával csereként már bemutatkozott új együttesében.

Kerkez hibájából került hátrányba a Liverpool

A Liverpool lendületesen kezdte a találkozót, és már az első percben főszerephez jutott Szoboszlai. A magyar válogatott csapatkapitánya középen tört előre, majd remek labdával hozta helyzetbe Alexander Isakot, a svéd támadó azonban a jobb oldalról a hosszú sarok mellé lőtt. Az első Barcola-helyzetre sem kellett sokat várni: Ronald Araújo indítását a francia szélső nagyszerűen vette át, majd a kapu felé tört, ám éles szögből Jan Oblakba lőtt.

A 17. percben aztán egyetlen remek átadással szétszedte a Liverpool védelmét az Atlético. Julián Álvarez indítása után Marcos Llorente tört be a rosszul kilépő Kerkez mögött megnyíló területre, a magyar balhátvéd nem követte ellenfelét, aki Alisson mellett a kapuba lőtt (0–1).

Llorente ezzel tovább folytatta egészen elképesztő sorozatát az Anfielden: a spanyol középpályásnak ez már az ötödik Bajnokok Ligája-gólja volt a Liverpool stadionjában. A 2020-as BL-nyolcaddöntőben kétszer talált be itt, az előző idényben ugyancsak duplázott, most pedig ismét bevette az angolok kapuját.

A vezető gól után az Atlético egyre veszélyesebbé vált, Álvarez távolról is próbára tette Alissont, aki nagy védéssel ütötte szögletre az argentin lövését. A túloldalon Rio Ngumoha jelentette az egyik legnagyobb veszélyt, a fiatal szélső többször is bátran vállalkozott, egy akció végén pedig Florian Wirtz került helyzetbe, ám Oblak védeni tudott – igaz, közben a játékvezető asszisztense lest jelzett.