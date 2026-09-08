Az FC Liverpool korábbi nyolcasa, a legendás Steven Gerrard interjút készített Szoboszlai Dominikkal. A magyar válogatott csapatkapitányát többek között az új edzőről, Andoni Iraoláról kérdezte, és arról is érdeklődött, melyik poszton érzi magát igazán otthonosan.

Szoboszlai Dominik ezúttal is uralta a középpályát

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola - elődjéhez, Arne Slothoz hasonlóan - több poszton számol Szoboszlaival. Gerrard megkérdezte, beszélt-e a trénerrel arról, hogy állandó szerepet kaphatna egy bizonyos poszton.

"Nem beszéltem erről vele. Azt hiszem, egyszer egyértelművé tette, hogy nem fogok jobbhátvédként játszani, ami sokat jelentett nekem. De ha ott van rám szüksége, természetesen rendelkezésre állok. Az egyetlen pozíció, ami tényleg nem tetszett, az a 7-es volt" - felelte Szoboszlai, aki azt is bevallotta, hol szeret igazán játszani. - Nyolcas, tizes… leginkább, box-to-box nyolcas"

Szoboszlai Dominik és Steven Gerrard az új edzőről is beszélt

Steven Gerrard elmondta, hogy annak idején neki Xabi Alonso, Mascherano vagy Didi Hamann biztonságérzetet adott a középpályán, és megkérdezte, Szoboszlainak kire van szüksége, ki tudja ugyanezt biztosítani neki a csapatban?

"Szerintem rengeteg kiváló játékosunk van. Nagyon szeretek Maccával (Mac Allister) játszani. Amikor a második szezonunkban megnyertük a bajnokságot, Macca, Ryan (Gravenberch) és én voltunk a kulcsfigurák – bár Ryan általában nem hatos, legalábbis nem az volt, amikor csatlakozott hozzánk, de az lett belőle. Macca is hatos és nyolcas, én pedig nyolcas és tizes vagyok. Aztán csatlakozott hozzánk Flo (Wirtz), aki tizes, játszhat fordított szélsőként vagy támadó középpályásként… Ha az Arsenal ellen játszottunk, ő volt a kilences, én pedig a tizes, vagy én voltam a kilences, ő pedig a tizes. Szóval tulajdonképpen kettős tizes felállásban. Nagyon szeretek olyan játékosokkal játszani, akik értik a játékot és tudják, mikor változnak a pozíciók, és ehhez alkalmazkodnak."