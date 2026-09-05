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A Liverpool rossz sorozata megszakadt, Andoni Iraola együttese megszerezte első győzelmét a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az Ipswich-Liverpool meccset, előbbi pozitívabb értékeléseket kapott, utóbbit kemény kritikával is illették.

A Liverpool két döntetlennel kezdte a szezont, így az újonc Ipswich Town elleni találkozón már ki voltak éhezve a győzelemre a szurkolók. Az idegenbeli mérkőzést hamar lerendezték a Vörösök, Alexander Isak kilenc perc alatt duplázott, Andoni Iraola együttese 2-0-ra nyert. Az Ipswich-Liverpool mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal nem a védelem jobb oldalán, hanem a középpálya tengelyében kapott lehetőséget, Kerkez Milos pedig a szokásos módon balhátvédet játszott.

Szoboszlai Dominik jól játszott az Ipswich Town ellen
Szoboszlai Dominik jól játszott az Ipswich Town ellen
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ipswich-Liverpool: Szoboszlai Dominik uralta a középpályát

A This is Anfield portál szerint a 150. liverpooli meccsén pályára lépő Szoboszlai kifejezetten jó meccset játszott. 

Az oldal kiemelte, hogy a 25 éves klasszis többször is alaposan megdolgoztatta távoli lövésekkel az Ipswich kapusát, és sokkal kevésbé tűnt eltűnő játékosnak, mint az első két bajnokin. 

A magyar játékosnak 8-as értékelést adó lap szerint ez akár annak a jele is lehet, hogy egyre jobban megérti Iraola futballfilozófiáját. Szoboszlai 11,5 kilométert futott, ami a Liverpool játékosai között a második legtöbb volt. A tizenegyesgyanús szituációban is aktív volt, de sajnálatára egy hajszállal korábban indult, így les miatt nem ítéltek büntetőt.

A Liverpool Echo kiemelte, hogy Szoboszlai háromszor is megdolgoztatta Kjell Scherpen kapust távoli lövésekkel az első félidőben. „Jól működött együtt Florian Wirtzzel, és amikor lehetősége nyílt rá, felzárkózott a támadásokhoz. Muñoz lecserélése után a jobb szélre került, majd egy tizenegyesgyanús szituációban járt közel a gólszerzéshez, de a játékvezető les miatt nem ítélt büntetőt” – tette hozzá a lap, amely 7-est adott Szoboszlainak.

Szoboszlai Dominik a 150. tétmérkőzését játszotta a Liverpool színeiben
Szoboszlai Dominik a 150. tétmérkőzését játszotta a Liverpool színeiben
Fotó: Henry Nicholls / AFP

Kerkez Milos kemény kritikát kapott

Kerkez Milos az első két bajnokin is kapott kritikákat, a Liverpool Echo ezúttal is bírálta. 

Kerkez nehezen tudta kezelni az élénk, gyors Issahaku Fatawut, és az Ipswich több veszélyes támadást is vezetett azon az oldalon. 

A mérkőzés második félidejében ráadásul sárga lapot kapott egy késői becsúszásért” – hangsúlyozta a védőt 6-os osztályzattal minősítő lap, a This is Anfield viszont 7-esre értékelte a teljesítményét.

„Kerkez agresszívan, kezdeményezően játszott, és az első félidőben Andoni Iraola folyamatos oldalvonal melletti utasításai is segítették. Nem volt nála sokat a labda, de fontos szerepet vállalt abban, hogy a Liverpool letámadással és labdaszerzésekkel zavarta az Ipswich játékát a bal oldalon” – írták, hozzátéve, hogy 

Kerkeznek időnként vissza kellene vennie az agresszivitásából.

Ipswich Town's Ghanaian striker #07 Abdul Fatawu battles for the ball with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez during the English Premier League football match between Ipswich Town and Liverpool at Portman Road in Ipswich, eastern England on September 4, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milosnak vissza kellene vennie az agresszivitásból?
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az értékelések alapján az Ipswich-Liverpool meccs legjobbjai a kétgólos Isak, és a neki két gólpasszt adó Cody Gakpo voltak.

Iraola csapata szerdán az Atlético Madrid ellen kezdi meg a Bajnokok Ligája küzdelmeit, a következő hétvégén pedig a Fulham csapata ellen lép pályára a PL-ben.

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