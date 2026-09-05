A Liverpool két döntetlennel kezdte a szezont, így az újonc Ipswich Town elleni találkozón már ki voltak éhezve a győzelemre a szurkolók. Az idegenbeli mérkőzést hamar lerendezték a Vörösök, Alexander Isak kilenc perc alatt duplázott, Andoni Iraola együttese 2-0-ra nyert. Az Ipswich-Liverpool mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal nem a védelem jobb oldalán, hanem a középpálya tengelyében kapott lehetőséget, Kerkez Milos pedig a szokásos módon balhátvédet játszott.

Szoboszlai Dominik jól játszott az Ipswich Town ellen

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ipswich-Liverpool: Szoboszlai Dominik uralta a középpályát

A This is Anfield portál szerint a 150. liverpooli meccsén pályára lépő Szoboszlai kifejezetten jó meccset játszott.

Az oldal kiemelte, hogy a 25 éves klasszis többször is alaposan megdolgoztatta távoli lövésekkel az Ipswich kapusát, és sokkal kevésbé tűnt eltűnő játékosnak, mint az első két bajnokin.

A magyar játékosnak 8-as értékelést adó lap szerint ez akár annak a jele is lehet, hogy egyre jobban megérti Iraola futballfilozófiáját. Szoboszlai 11,5 kilométert futott, ami a Liverpool játékosai között a második legtöbb volt. A tizenegyesgyanús szituációban is aktív volt, de sajnálatára egy hajszállal korábban indult, így les miatt nem ítéltek büntetőt.

A Liverpool Echo kiemelte, hogy Szoboszlai háromszor is megdolgoztatta Kjell Scherpen kapust távoli lövésekkel az első félidőben. „Jól működött együtt Florian Wirtzzel, és amikor lehetősége nyílt rá, felzárkózott a támadásokhoz. Muñoz lecserélése után a jobb szélre került, majd egy tizenegyesgyanús szituációban járt közel a gólszerzéshez, de a játékvezető les miatt nem ítélt büntetőt” – tette hozzá a lap, amely 7-est adott Szoboszlainak.

Szoboszlai Dominik a 150. tétmérkőzését játszotta a Liverpool színeiben

Fotó: Henry Nicholls / AFP

Kerkez Milos kemény kritikát kapott

Kerkez Milos az első két bajnokin is kapott kritikákat, a Liverpool Echo ezúttal is bírálta.

Kerkez nehezen tudta kezelni az élénk, gyors Issahaku Fatawut, és az Ipswich több veszélyes támadást is vezetett azon az oldalon.

A mérkőzés második félidejében ráadásul sárga lapot kapott egy késői becsúszásért” – hangsúlyozta a védőt 6-os osztályzattal minősítő lap, a This is Anfield viszont 7-esre értékelte a teljesítményét.