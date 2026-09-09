A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool szerda este az Atlético Madrid ellen kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének ligaszakaszában. A két együttes jól ismeri egymást, ráadásul az előző kiírásban is éppen ezzel a párosítással indult a sorozat: akkor a Liverpool drámai mérkőzésen, Virgil van Dijk hosszabbításban szerzett góljával nyert 3–2-re az Anfielden.
Szoboszlai Dominik a Liverpool kezdőcsapatában
Andoni Iraola számára különleges lesz az este, ugyanis vezetőedzőként először irányít csapatot a Bajnokok Ligájában. A baszk szakember rögtön komoly feladatot kap: Diego Simeone együttese ugyan legutóbb 3–0-ra kikapott az Athletic Bilbao otthonában, az Atlético azonban az elmúlt években rendszeresen kellemetlen ellenfélnek bizonyult Európában.
Érdekesség, hogy Szoboszlai és Kerkez mellett Bradley Barcola is lehetőséget kap, ő először kezdő az új csapatában.
A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Ngumoha, Wirtz, Barcola – Isak.
Sallai Rolandék is megkezdik a BL-szereplést
Ugyancsak 21 órakor lép pályára a Galatasaray, amely Lisszabonban, a Sporting CP vendégeként kezdi meg a ligaszakaszt. A török bajnok BL-keretének Sallai Roland is tagja, a magyar válogatott játékos ezúttal is jobbhátvédként kap lehetőséget.
A Galatasaray kezdőcsapata: Ugurcan Cakır – Sallai, Davinson Sánchez, Jakobs, Eren Elmalı – Batrakov, Torreira, Gabriel Sara – Yunus Akgün, Baris Alper Yılmaz, Sané.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló
Szerda