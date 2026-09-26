Pénteken hivatalosan is megjelent az EA SPORTS FC 27, a Liverpool játékosai viszont még a rajt előtt megkapták személyesen a saját kártyáikat. A klub csütörtökön közzétett videójában Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong és Rio Ngumoha osztotta ki a lapokat a csapattársaknak, akik rögtön véleményezték is a játék készítőinek döntéseit. Szoboszlai Dominik első pillantásra elégedetten fogadta a kártyáját.

Szoboszlai Dominik az EA FC-ben is a Liverpool legjobbjai között szerepel

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik egy számmal nem tudott kibékülni

„Összességében remek – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki aztán alaposabban is végignézte a számait, és gyorsan talált egy pontot, amelyen szerinte lehetett volna még javítani. – Valami lehetne jobb, nem?” – kérdezte mosolyogva.

Nem is kellett sokáig keresgélni: a jelenleg a nemzeti együttesnél szereplő Szoboszlai lövésére mindössze 83-as értéket adott az EA, amit a társai is kevésnek tartottak. Ekitiké 88-ra, Ngumoha egyenesen 90-re emelte volna ezt a számot, míg a magyar középpályás ezeket átlagolva a 89-es értékkel is kiegyezett volna.

Az EA értékelése különösen érdekes annak fényében, hogy a távoli lövések és a nagy erejű bombák Szoboszlai egyik védjegyének számítanak. Összességében persze aligha panaszkodhat: az összértéke az előző játékhoz képest három ponttal nőtt – 83-ról 86-ra –, ennél nagyobb javulást a Liverpool felnőttkeretében csak Ngumoha kapott. A magyar futballista ezzel Virgil van Dijk és Alisson mögött, Alexander Isakkal és Florian Wirtzcel együtt a Liverpool legmagasabban értékelt játékosai közé került.

Kerkez Milos egészen mást változtatott volna

A 81-es összértéket kapó Kerkez Milosnál a fő szempontok közül a 84-es sebesség a legerősebb, mellette 59-es lövés, 75-ös passz, 78-as cselezés, 76-os védekezés és 79-es fizikum került a kártyára.

A magyar balhátvédnek éppen az utóbbi két értékkel volt problémája. Kerkez úgy érezte, a védekezése és a fizikuma is többet érdemelt volna, cserébe hajlandó lett volna lemondani néhány pontról egy kevésbé fontos kategóriában.

„A lövés legyen kevesebb, ez a kettő pedig több” – viccelődött Kerkez, aki ráadásul Szoboszlaival ellentétben összességében is visszaesett: az EA FC 26-ban még 82-es értékeléssel szerepelt, az új játékban viszont egy ponttal kevesebbet kapott.