A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényét, ám az Atlético Madrid elleni 2–1-es sikerhez hátrányból kellett felállnia az Anfielden. A spanyolok Marcos Llorente góljával szerezték meg a vezetést, majd még az első félidőben Szoboszlai egyenlített. A fordulás után Alexis Mac Allister bombagólja döntötte el a három pont sorsát.
A Liverpool–Atlético Madrid találkozón mindkét magyar válogatott játékos fontos szerepet kapott: Szoboszlai a középpályán kezdett, gólt szerzett, és az UEFA technikai megfigyelői őt választották a mérkőzés legjobbjának. Kerkez Milos ugyanakkor az Atlético vezető találatánál rosszul helyezkedett, Llorente az ő oldalán került a védelem mögé. A fiatal balhátvéd azonban gyorsan javított: a Liverpool egyenlítő gólját megelőző támadás az ő agresszív, magas labdaszerzésével indult.
A két magyar teljesítményéről az Origo Sportnak Juhász Roland mondta el a véleményét. Az Anderlecht színeiben kilenc BL-főtáblás mérkőzésen szereplő korábbi kiváló futballista Szoboszlai egyre hangsúlyosabb vezérszerepe mellett Kerkez helyezkedési hibáját is védőszemmel elemezte.
Juhász Roland szerint Szoboszlai Dominik már régóta vezér
A Liverpool korábbi klasszisa, Steve McManaman néhány nappal a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson távozása után Szoboszlainak szintet kell lépnie, és a csapat egyik vezéregyéniségévé kell válnia. Az angol szerint a magyar középpályás előtt megnyílt az út ahhoz is, hogy idővel Virgil van Dijk után a Liverpool csapatkapitánya legyen.
Juhászt éppen ezért arról kérdeztük, az Atlético ellen látott teljesítmény már válasz volt-e a magyar játékossal szemben megfogalmazott elvárásokra. A korábbi védő azonban már magát a felvetést sem igazán értette.
Őszintén nem is értettem ezt McManaman részéről. Szerintem Dominik már az előző szezonban is több esetben a hátán vitte a csapatot, és ezt nem feltétlenül csak a játékára értem. Voltam kint élőben mérkőzésén, és ott még jobban látszik egy játékos pályán betöltött szerepe, például hogy egy bizonyos szituáció után mennyire keresik a tekintetét a társak. Ez már akkor is teljesen jelen volt
– mondta Juhász, aki szerint Szoboszlai csapaton belüli súlyáról az is sokat elárul, hogy a Liverpoolnál már a csapatkapitány-helyettesek közé tartozik.
„Nem véletlenül lett csapatkapitány-helyettes. Nem feltétlenül azért adják oda valakinek ezt a megtiszteltetést, mert jól játszott az előző szezonban, komoly emberi kvalitásoknak is meg kell felelni. Dominik ezt már jó ideje leteszi Liverpoolban az asztalra. Nagyon komoly szerepe lehet az öltözőn belül is. A társak is elismerik, nemcsak a teljesítményét, hanem mint vezéregyéniséget is. Éppen ezért furcsállottam McManaman nyilatkozatát” – tette hozzá.
Szoboszlai helye nem a védelemben van
Szoboszlai sokoldalúsága az elmúlt idényben többször is kapóra jött a Liverpoolnak, hiszen szükség esetén jobbhátvédként is bevetették. Az új idényben szintén előfordult már, hogy hátrébb kellett lépnie, az Atlético ellen viszont ismét a középpályán kapott szerepet – és góllal hálálta meg a lehetőséget. Juhász szerint nincs kérdés afelől, melyik pozícióban tudja a legtöbbet adni a Liverpoolnak.
Egyértelmű, hogy a középpályán tud a csapat legnagyobb hasznára lenni, ezt mindenki tudja. Az, hogy ő ennyire összetett játékos, és akár ha visszaviszik jobbhátvédnek, ilyen szinten el tudja játszani, a sokoldalúságát mutatja. De alapvetően ez csak átmeneti megoldás volt, most már mást próbálnak játszatni jobbhátvédként.
A magyar válogatottban 95 meccsen hat gólig jutó egykori védő szerint a Liverpoolnak egyszerűen túl sokat jelent Szoboszlai dinamizmusa a pálya közepén ahhoz, hogy hosszabb távon a védelemben használják.
„Nyilván mérlegelni kell ilyenkor, hogy kivel nyersz többet, egyértelműen jobb nekik, ha egy védő játssza ezt a szerepkört. Dominik a kapu előtt is veszélyes, a középpályán pedig amennyit fut, amekkora a munkabírása, azt kevés játékos bírja a Premier League-ben is. Meglepődnék, ha a következő időszakban annyit szerepelne jobbhátvédként, mint az előző idényben” – fogalmazott Juhász.
Juhász Roland elmagyarázta, hol hibázott Kerkez Milos
Miközben Szoboszlai az egyenlítő góljával került reflektorfénybe, Kerkez számára rosszul indult az Atlético elleni rangadó. Llorente vezető találatánál a magyar balhátvéd nem tartotta megfelelően a Liverpool védelmi vonalát, a spanyol futballista pedig a mögötte megnyíló területet kihasználva került helyzetbe.
Juhászt korábbi középhátvédként arra kértük, magyarázza el, mennyire tekinthető egyéni hibának a jelenet, és mennyire lehetett kommunikációs probléma a Liverpool védői között.
„Neki ebből a szempontból ebben a szituációban figyelnie kellett volna, hogy szélső védőként látja a teljes vonalat. Nyilván futott az akcióval, azt, hogy a középpályások esetleg kilépnek, ő máshogy érzékelte – mondta Juhász, akit meglepett, hogy Kerkez ennyivel a Liverpool többi védője mögött maradt. – Bár próbált korrigálni, nem sikerült neki. Védő szemmel nem olyan jó így kezdeni egy mérkőzést.”
Kerkez azonban nem roppant össze a hibától. Rendezte a játékát, és éppen az egyik legnagyobb erősségével játszott fontos szerepet a Liverpool egyenlítésében: magasan támadta vissza az elveszített labdát, megszerezte, majd ebből indult el az akció, amelynek végén Szoboszlai betalált.
Juhász szerint egy védő számára különösen fontos, hogy az ilyen pillanatok után gyorsan tovább tudjon lépni, mert egy újabb hiba könnyen elindíthat egy negatív spirált a játékos megítélésében.
Védőként ez sok esetben nem egyszerű. Ha még egyszer hibázik, akár csak egy kisebbet is, az elemzők és a szakértők hajlamosak rögtön pálcát törni a feje fölött, hogy nincs meg a koncentrációja, nincs egyben a játéka
– mutatott rá.
Az MTK és a Videoton korábbi labdarúgója szerint ráadásul nem véletlen, hogy Kerkez éppen egy agresszív labdaszerzéssel tudott javítani. Hasonló megmozdulásokat korábban is látott tőle, többek között az Ipswich elleni bajnokin.
„Ez egy komoly fegyvere: magasan visszatámad, labdát szerez, és abból a Liverpool egy gyors átmenettel támadást tud építeni” – emelte ki Juhász Kerkezzel kapcsolatban.
Túl szigorúak Kerkez Milossal Liverpoolban?
A 22 éves magyar válogatott védőt az elmúlt időszakban több kritika is érte Angliában, és egy Liverpool szintű klubnál minden egyéni hibát jóval nagyobb figyelem kísér. Juhász azonban összességében egyáltalán nem látja problémásnak Kerkez teljesítményét. Úgy véli, egy ilyen fiatal játékosnál természetesek a hibák, miközben az angol sajtó és a szakértők a legnagyobb klubok futballistáival szemben különösen szigorúak.
A fejlődésben hatalmas segítséget jelenthet Kerkeznek, hogy a védelem bal oldalán közvetlenül Virgil van Dijk mellett futballozhat. Juhász szerint a holland klasszistól rengeteget lehet tanulni többek között
- a helyezkedésről,
- az egyes szituációk kezeléséről
- és a pályán zajló kommunikációról.
A többszörös magyar és belga bajnok azt is kiemelte, hogy kívülről nagyon erős csapategység látszik a Liverpoolnál. A rengeteg sztár ellenére rendezett öltözőt feltételez, és szerinte ez a pályán is visszaköszön: a játékosok a hibák után nem egymást hibáztatják, hanem többnyire nyugodtan próbálják kezelni a helyzeteket.
Ez Kerkez számára különösen fontos lehet a beilleszkedés és a fejlődés szempontjából. Juhász szerint a magyar balhátvéd teljesítményét nem kell olyan kritikusan látni, mint ahogyan azt időnként Angliában teszik: fontos tagja a Liverpoolnak, és egy olyan közegben fejlődhet tovább, amelyben a világ egyik legtapasztaltabb védője játszik közvetlenül mellette.