A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényét, ám az Atlético Madrid elleni 2–1-es sikerhez hátrányból kellett felállnia az Anfielden. A spanyolok Marcos Llorente góljával szerezték meg a vezetést, majd még az első félidőben Szoboszlai egyenlített. A fordulás után Alexis Mac Allister bombagólja döntötte el a három pont sorsát.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában az Atlético Madrid ellen

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool–Atlético Madrid találkozón mindkét magyar válogatott játékos fontos szerepet kapott: Szoboszlai a középpályán kezdett, gólt szerzett, és az UEFA technikai megfigyelői őt választották a mérkőzés legjobbjának. Kerkez Milos ugyanakkor az Atlético vezető találatánál rosszul helyezkedett, Llorente az ő oldalán került a védelem mögé. A fiatal balhátvéd azonban gyorsan javított: a Liverpool egyenlítő gólját megelőző támadás az ő agresszív, magas labdaszerzésével indult.

A két magyar teljesítményéről az Origo Sportnak Juhász Roland mondta el a véleményét. Az Anderlecht színeiben kilenc BL-főtáblás mérkőzésen szereplő korábbi kiváló futballista Szoboszlai egyre hangsúlyosabb vezérszerepe mellett Kerkez helyezkedési hibáját is védőszemmel elemezte.

Juhász Roland szerint Szoboszlai Dominik már régóta vezér

A Liverpool korábbi klasszisa, Steve McManaman néhány nappal a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson távozása után Szoboszlainak szintet kell lépnie, és a csapat egyik vezéregyéniségévé kell válnia. Az angol szerint a magyar középpályás előtt megnyílt az út ahhoz is, hogy idővel Virgil van Dijk után a Liverpool csapatkapitánya legyen.

Juhászt éppen ezért arról kérdeztük, az Atlético ellen látott teljesítmény már válasz volt-e a magyar játékossal szemben megfogalmazott elvárásokra. A korábbi védő azonban már magát a felvetést sem igazán értette.

Őszintén nem is értettem ezt McManaman részéről. Szerintem Dominik már az előző szezonban is több esetben a hátán vitte a csapatot, és ezt nem feltétlenül csak a játékára értem. Voltam kint élőben mérkőzésén, és ott még jobban látszik egy játékos pályán betöltött szerepe, például hogy egy bizonyos szituáció után mennyire keresik a tekintetét a társak. Ez már akkor is teljesen jelen volt

– mondta Juhász, aki szerint Szoboszlai csapaton belüli súlyáról az is sokat elárul, hogy a Liverpoolnál már a csapatkapitány-helyettesek közé tartozik.