Kerkez Milos a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a Tottenham elleni mérkőzésen, míg Szoboszlai Dominik a kispadról szállt be a második félidőben. Előbbi végigjátszotta a találkozót, míg utóbbi ezúttal csak 30 percet töltött a pályán, ám így is sikerült alaposan felhívnia magára a figyelmet.
Liverpool-Tottenham: Kerkez Milost megint kritizálták
A Liverpool Echo és a This Is Anfield is 6-osra értékelte Kerkez teljesítményét a Tottenham ellen. A liverpooli kötődésű lap szerint a magyar válogatott balhátvéd az egy az egy elleni párharcokban sokáig stabilan teljesített, a mérkőzés későbbi szakaszában azonban ismét előjöttek azok a meggondolatlan belépők, amelyek miatt végül sárga lapot is kapott.
„Kerkez korrekt teljesítményt nyújtott, ugyanakkor egyelőre nem hasonlít arra a játékosra, aki korábban az Andoni Iraola vezette Bournemouthban berobbant”
– írta a lap, amely szerint kissé aggasztó Kerkez eddigi szezonbéli teljesítménye.
Szoboszlai Dominik gólja sokkot okozott Liverpoolban
A This Is Anfield 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak. A lap kiemelte, hogy a magyar játékos csereként érkezett, és kezdetben nem igazán tudott különbséget jelenteni, ráadásul labdát is veszített. Aztán jött a 91. perc, és Szoboszlai egy egészen káprázatos mozdulattal bombázott a Tottenham kapujába.
A lap „gyönyörű gólt” és „nevetségesen jó technikát” hangsúlyozott,
hozzátéve, hogy az újabb remekbe szabott találat bekerülhet a magyar játékos leglátványosabb góljai közé. A másik liverpooli portál szigorúbb volt, csak 6-ost adott Szoboszlainak, de a csodagóljáról szintén nem feledkezett meg.
A 3-1-re megnyert kupameccset követően az ítészek többnyire az egyaránt gólt szerző Alexis Mac Allistert és Cody Gakpót látták a legjobbnak.
A Liverpool legközelebb a Bournemouth otthonában lép pályára a Premier League-ben, majd a jön a Manchester City elleni, idegenbeli rangadó.
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