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A Liverpool 3-1-re legyőzte a Tottenhamet az angol Ligakupa harmadik fordulójában, így bejutott a sorozat következő körébe. A mérkőzés egyik legszebb jelenetét kétségtelenül Szoboszlai Dominik szolgáltatta, aki az utolsó percekben óriási bombagólt lőtt. A fantasztikus találat mellett nem is mentek el szó nélkül az ítészek.

Kerkez Milos a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a Tottenham elleni mérkőzésen, míg Szoboszlai Dominik a kispadról szállt be a második félidőben. Előbbi végigjátszotta a találkozót, míg utóbbi ezúttal csak 30 percet töltött a pályán, ám így is sikerült alaposan felhívnia magára a figyelmet.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen
Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Tottenham: Kerkez Milost megint kritizálták

A Liverpool Echo és a This Is Anfield is 6-osra értékelte Kerkez teljesítményét a Tottenham ellen. A liverpooli kötődésű lap szerint a magyar válogatott balhátvéd az egy az egy elleni párharcokban sokáig stabilan teljesített, a mérkőzés későbbi szakaszában azonban ismét előjöttek azok a meggondolatlan belépők, amelyek miatt végül sárga lapot is kapott. 

„Kerkez korrekt teljesítményt nyújtott, ugyanakkor egyelőre nem hasonlít arra a játékosra, aki korábban az Andoni Iraola vezette Bournemouthban berobbant” 

– írta a lap, amely szerint kissé aggasztó Kerkez eddigi szezonbéli teljesítménye.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez battles for the ball with Tottenham Hotspur's Ghanian striker #20 Mohammed Kudus during the English League Cup third round football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield stadium in Liverpool, north west England on September 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos ebben az idényben már több kritikát is kapott
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik gólja sokkot okozott Liverpoolban

A This Is Anfield 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak. A lap kiemelte, hogy a magyar játékos csereként érkezett, és kezdetben nem igazán tudott különbséget jelenteni, ráadásul labdát is veszített. Aztán jött a 91. perc, és Szoboszlai egy egészen káprázatos mozdulattal bombázott a Tottenham kapujába. 

A lap „gyönyörű gólt” és „nevetségesen jó technikát” hangsúlyozott, 

hozzátéve, hogy az újabb remekbe szabott találat bekerülhet a magyar játékos leglátványosabb góljai közé. A másik liverpooli portál szigorúbb volt, csak 6-ost adott Szoboszlainak, de a csodagóljáról szintén nem feledkezett meg.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai jumps over Tottenham Hotspur's Swedish midfielder #15 Lucas Bergvall during the English League Cup third round football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield stadium in Liverpool, north west England on September 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik bombagólja nem mindennapi látványt okozott 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A 3-1-re megnyert kupameccset követően az ítészek többnyire az egyaránt gólt szerző Alexis Mac Allistert és Cody Gakpót látták a legjobbnak.

A Liverpool legközelebb a Bournemouth otthonában lép pályára a Premier League-ben, majd a jön a Manchester City elleni, idegenbeli rangadó.

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