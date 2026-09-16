Kerkez Milos a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a Tottenham elleni mérkőzésen, míg Szoboszlai Dominik a kispadról szállt be a második félidőben. Előbbi végigjátszotta a találkozót, míg utóbbi ezúttal csak 30 percet töltött a pályán, ám így is sikerült alaposan felhívnia magára a figyelmet.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Tottenham: Kerkez Milost megint kritizálták

A Liverpool Echo és a This Is Anfield is 6-osra értékelte Kerkez teljesítményét a Tottenham ellen. A liverpooli kötődésű lap szerint a magyar válogatott balhátvéd az egy az egy elleni párharcokban sokáig stabilan teljesített, a mérkőzés későbbi szakaszában azonban ismét előjöttek azok a meggondolatlan belépők, amelyek miatt végül sárga lapot is kapott.

„Kerkez korrekt teljesítményt nyújtott, ugyanakkor egyelőre nem hasonlít arra a játékosra, aki korábban az Andoni Iraola vezette Bournemouthban berobbant”

– írta a lap, amely szerint kissé aggasztó Kerkez eddigi szezonbéli teljesítménye.

Kerkez Milos ebben az idényben már több kritikát is kapott

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik gólja sokkot okozott Liverpoolban

A This Is Anfield 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak. A lap kiemelte, hogy a magyar játékos csereként érkezett, és kezdetben nem igazán tudott különbséget jelenteni, ráadásul labdát is veszített. Aztán jött a 91. perc, és Szoboszlai egy egészen káprázatos mozdulattal bombázott a Tottenham kapujába.

A lap „gyönyörű gólt” és „nevetségesen jó technikát” hangsúlyozott,

hozzátéve, hogy az újabb remekbe szabott találat bekerülhet a magyar játékos leglátványosabb góljai közé. A másik liverpooli portál szigorúbb volt, csak 6-ost adott Szoboszlainak, de a csodagóljáról szintén nem feledkezett meg.

Szoboszlai Dominik bombagólja nem mindennapi látványt okozott

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A 3-1-re megnyert kupameccset követően az ítészek többnyire az egyaránt gólt szerző Alexis Mac Allistert és Cody Gakpót látták a legjobbnak.

A Liverpool legközelebb a Bournemouth otthonában lép pályára a Premier League-ben, majd a jön a Manchester City elleni, idegenbeli rangadó.