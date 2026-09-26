„A hányingerkeltő Szoboszlai a barátaival együtt törölgesse a könnyeit” – ukrán sajtószemle

A Football24 már a mérkőzésről szóló elemzésében kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik komoly gondokat okozott az ukránoknak az első félidőben. A portál szerint a Liverpool játékosa mozgékonyabb és gyorsabb volt az ukrán belső középpályásoknál, rendre elkéstek vele szemben a kilépésekkel, és nehéz volt elvenni tőle a labdát. Kiemelték, hogy a magyar csapatkapitány az első két nagy hazai helyzet kialakításában is főszerepet játszott.

Szoboszlai Dominik különösen sok figyelmet kapott az ukrán sajtótól

Fotó: NurPhoto/AFP

A lap ugyanakkor úgy látta, hogy a második félidőben a magyar nyomás már jóval kevesebb valódi veszélyt jelentett. Rossi csapata sokat próbálkozott beadásokkal, de hosszú időn keresztül nem alakított ki igazán nagy gólszerzési lehetőséget, miközben Ukrajna két kontrából is eldönthette volna a találkozót.

Keményen odaszúrtak Szoboszlai Dominiknak

A Football24 külön összeállítást is készített ukrán újságírók és futballszakértők reakcióiból. Artur Valerko ukrán futballújságíró a Liverpool és az Everton két játékosának párharcával viccelődött.

„Lehet, hogy a Liverpool nagyobb az Evertonnál, de ezen a mérkőzésen Mikolenko nagyobb volt Szoboszlainál” – írta Valerko.

Még ennél is keményebben fogalmazott Vaszil Zima, aki a lefújás után indulatos bejegyzésben ünnepelte az ukrán sikert.

„A magyarok megkapták, amit megérdemeltek. Nemcsak a szurkolókat, hanem a játékosokat is feldühítették. 0–1. Szikan egyetlen gólja meghozta Maldera csapatának a győzelmet Budapesten. Kemény meccs volt, volt verekedés, kiállítás – és győzelem. Köszönöm, fiúk. Ezen a mérkőzésen, ilyen tiszteletlenség után egyszerűen nem lehetett kikapni” – fogalmazott az ukrán újságíró, aki Szoboszlait sem kímélte.

A hányingerkeltő Szoboszlai pedig a barátaival együtt törölgesse a könnyeit

– írta.

Zima felháborodását az váltotta ki, hogy állítása szerint a magyar szurkolók kifütyülték az ukrán himnuszt. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor az ukrán sajtóban sem volt teljes egyetértés: a Tribuna helyszíni tudósítója azt írta, hogy ő és kollégái nem hallottak tömeges füttykoncertet, legfeljebb elszórt fütty kerülhetett bele a televíziós közvetítés hangjába.