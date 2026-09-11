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Miközben az UEFA az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának választotta, Liverpoolban kritika érte a 25 éves labdarúgó védekezését. Az utolsó középpályásként játszó Szoboszlai Dominik sebezhetőnek tűnt, mert a védelem és közte hatalmas lyuk tátongott – legalábbis az egyik szakíró szerint.

Az Atlético Madrid gólja rendesen rávilágított a Liverpool legnagyobb és régóta megoldásra váró problémájára a This Is Anfield szakírója, Danny Gallagher szerint. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Andoni Iraola együttese 2-1-es győzelmet aratott a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, Szoboszlai Dominik pedig góllal járult hozzá a sikerhez. Sőt, az UEFA a 25 éves magyar játékost látta a mérkőzés legjobbjának. Ezzel szemben a liverpooli portál kritikával illette az utolsó középpályásként játszó labdarúgó védekezését.

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool-Atlético Madrid legjobbja
Szoboszlai Dominikot a Liverpool-Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának választotta az UEFA 
Fotó: Peter Byrne / PA Wire
  • Liverpool-Atlético Madrid 2-1 (Bajnokok Ligája)

Szoboszlai Dominikot a mérkőzés legjobbjának választották

Szoboszlai Dominik főszerepet játszott abban, hogy a Liverpool 2-1-re legyőzte az Atlético Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A vezetést a spanyolok szerezték meg, de a 25 éves magyar középpályás már a 40. percben egyenlíteni tudott. Teljesítményét az UEFA is elismerte, ugyanis az európai szövetség technikai megfigyelői őt választották meg a mérkőzés legjobbjának – kiemelve a higgadt befejezése mellett a remek labdás játékát, hozzáállását és lendületes előretöréseit is. Szoboszlai viszont ellentmondásos helyzetbe került, amikor Danny Gallagher megírta véleményét a találkozóról. A This Is Anfield szakírója azzal kezdte, hogy az Atlético Madrid gólja rámutatott a Liverpool problémájára.

Ez lenne a Liverpool legnagyobb problémája?

Marcos Llorente tökéletesen rávilágított arra, hogy mi hiányzik eddig a Liverpool játékából ebben a szezonban, nevezetesen a középpálya egyensúlya, valamint a magas vádekezés

– olvasható a liverpooli portál cikkében. 

Ennek kapcsán hozta fel Szoboszlai Dominik teljesítményét Danny Gallagher, aki szerint a 25 éves labdarúgó védekezésben sebezhetőnek tűnt. Közte, mint a középpálya utolsó embere és a védelem között hatalmas lyuk tátongott, és ezt használták ki a spanyolok a vezető találatnál.

Andoni Iraola vezetőedző egyébként a magas letámadás híve, ezért alakulhatott ki akkora terület a középpálya és a védelem között, hogy azt az Atlético Madrid át tudta játszani. Szoboszlai Dominik pedig már többször is bebizonyította, hogy védekező szerepkörben, még akár jobbhátvédként is kimagasló teljesítményre képes.

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