A Liverpool győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Az Atlético Madrid ugyan vezetést szerzett – a gólban Kerkez Milos is benne volt –, de a hazai csapat Szoboszlai Dominik góljával egyenlített, Alexis Mac Allister találatával pedig fordított, és végül 2-1-re nyert.

Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában

Fotó: Paul Ellis / AFP

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló: Liverpool-Atlético Madrid 2-1

gólszerzők: Szoboszlai (40.), Mac Allister (50.), illetve Llorente (17.)

Liverpool-Atlético Madrid: Szoboszlai Dominik nem csak dicséretet kapott

Szoboszlai gyönyörű akciót követően egyenlített az első félidő hajrájában, és végig aktívan, veszélyesen futballozott. A 25 éves klasszist az UEFA a meccs legjobbjának választotta, és a liverpooli kötődésű This is Anfield portál is így tett. „Kinek kell védekező középpályás, amikor van egy gólszerző középpályásod?” – írta frappánsan a lap, amely 8-as osztályzattal minősítette Szoboszlait. A Liverpool Echo meglepő módon csak 6-ost adott a magyarnak, holott remek meccse volt.

„Jól kezdte a mérkőzést, hiszen helyzetet alakított ki Isak előtt, később azonban túl sokszor tartotta magánál a labdát a kelleténél tovább.

Az egyenlítő gólnál viszont már nagyszerűen dolgozott: kiharcolta a lehetőséget, majd be is talált. Végig rendületlenül küzdött” – írta a lap, amely azért dicsérte is Szoboszlait, de a közepes osztályzat nem tűnik túl reálisnak a teljesítménye alapján.

Szoboszlai Dominik góllal kezdte a BL-szezont

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Atlético Madrid: Kerkez Milost bírálták a hibája miatt

Kerkez mindkét portától 6-ost kapott az Atlético Madrid elleni mérkőzés után. A 22 éves balhátvéddel kapcsolatban a spanyolok vezető góljánál elkövetett hibáját emelték ki, mondván hagyta, hogy Marcos Llorente mögé kerüljön és üresen futhasson a kapu felé. Kerkezt emellett megvédték, mivel a bekapott gólban nem csak ő hibázott, és kiemelték, hogy a Szoboszlai egyenlítését megelőző támadásban fontos szerepet játszott, a második félidőre pedig feljavult a teljesítménye.

Kerkezzel szemben az angol válogatott egykori kapusa, Paul Robinson is megfogalmazott egy erős kritikát. „A Liverpool ma este összességében stabil teljesítményt nyújtott.

Védekezésben azonban továbbra is úgy gondolom, hogy vannak hiányosságai a szélsőhátvéd posztokon. Számomra Kerkez egyáltalán nem megoldás a balhátvéd poszton.

A csapat többször is sebezhetőnek bizonyult azon az oldalon, különösen akkor, amikor az Atlético szélsőhátvédjei felfutottak. A támadóharmaddal és a középső harmaddal viszont szerintem egyáltalán nincs probléma. A Liverpool gólerős lesz, és sok csapatnak okoz majd komoly nehézséget” – mondta a Tottenham korábbi kapusa.