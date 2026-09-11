Szoboszlai Dominik a Liverpool-Atlético Madrid meccs első félidejének hajrájában egyenlített, majd a mérkőzés egészében rendkívül aktív volt. A klasszis középpályás 52 pontos passzt adott, öt helyzetet alakított ki társainak, négy sikeres cselt mutatott be, és ötször is visszaszerezte a labdát. Emellett 86 alkalommal ért labdába, a párharcainak többségét pedig megnyerte.
Szoboszlai Dominik teljesítménye előtt leborultak Liverpoolban
Az Opta adatai alapján Szoboszlai produkciója azért különleges, mert egy
Liverpool-játékosnak legutóbb 2017-ben sikerült egyszerre gólt szereznie, legalább 50 passzt teljesítenie, öt helyzetet kialakítania, négy cselt bemutatnia és ötnél többször labdát szereznie.
Akkor Philippe Coutinho hajtotta végre ezt a bravúrt a Maribor elleni, 7-0-s idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen – hívta fel a figyelmet Szoboszlai nem mindennapi teljesítményére a This is Anfield.
A 25 éves sztár tehát közel kilenc év után ismételte meg a brazil klasszis teljesítményét. A magyar játékos ráadásul az Atlético ellen a Liverpool egyik legaktívabb futballistája volt: csak Florian Wirtz futott nála többet, Szoboszlai 11,1 kilométert tett meg.
Andoni Iraola vezetőedző külön kiemelte a Szoboszlai gólerősségét, és az Atlético ellen győztes találatot jegyző Alexis Mac Allistert is megdicsérte. „Fantasztikus gólok Domtól és Alexistől” – méltatta a két gólszerzőt a spanyol szakember, aki szerint fontos, hogy a Liverpool középpályásai is rendszeresen veszélyeztessék az ellenfelek kapuját.
Szoboszlai teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert az előző idényben 13 góllal és 12 gólpasszal zárt, és úgy tűnik, a mostani szezonban is a Liverpool egyik legfontosabb vezére lesz a pályán.
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