Szoboszlai Dominik a Liverpool-Atlético Madrid meccs első félidejének hajrájában egyenlített, majd a mérkőzés egészében rendkívül aktív volt. A klasszis középpályás 52 pontos passzt adott, öt helyzetet alakított ki társainak, négy sikeres cselt mutatott be, és ötször is visszaszerezte a labdát. Emellett 86 alkalommal ért labdába, a párharcainak többségét pedig megnyerte.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát

Fotó: News Images / NurPhoto/AFP

Szoboszlai Dominik teljesítménye előtt leborultak Liverpoolban

Az Opta adatai alapján Szoboszlai produkciója azért különleges, mert egy

Liverpool-játékosnak legutóbb 2017-ben sikerült egyszerre gólt szereznie, legalább 50 passzt teljesítenie, öt helyzetet kialakítania, négy cselt bemutatnia és ötnél többször labdát szereznie.

Akkor Philippe Coutinho hajtotta végre ezt a bravúrt a Maribor elleni, 7-0-s idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen – hívta fel a figyelmet Szoboszlai nem mindennapi teljesítményére a This is Anfield.

A 25 éves sztár tehát közel kilenc év után ismételte meg a brazil klasszis teljesítményét. A magyar játékos ráadásul az Atlético ellen a Liverpool egyik legaktívabb futballistája volt: csak Florian Wirtz futott nála többet, Szoboszlai 11,1 kilométert tett meg.

Dominik Szoboszlai for Liverpool vs. Atletico Madrid:



◉ Most touches (87)

◉ Most duels won (6)

◉ Most chances created (5)

◉ Most successful take-ons (4)



And his second goal of the season. ⚽️ pic.twitter.com/WsYPhns6Xx — Squawka (@Squawka) September 9, 2026

Andoni Iraola vezetőedző külön kiemelte a Szoboszlai gólerősségét, és az Atlético ellen győztes találatot jegyző Alexis Mac Allistert is megdicsérte. „Fantasztikus gólok Domtól és Alexistől” – méltatta a két gólszerzőt a spanyol szakember, aki szerint fontos, hogy a Liverpool középpályásai is rendszeresen veszélyeztessék az ellenfelek kapuját.

Szoboszlai teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert az előző idényben 13 góllal és 12 gólpasszal zárt, és úgy tűnik, a mostani szezonban is a Liverpool egyik legfontosabb vezére lesz a pályán.