Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) továbbra sem tud betelni Szoboszlai Dominik Liverpool-Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen nyújtott teljesítményével. Azok után, hogy a technikai megfigyelők a magyar középpályást választották a találkozó legjobb játékosának, a legrangosabb európai kupasorozat hivatalos Instagram-oldalára különleges videó került fel a 25 éves labdarúgóról.

Szoboszlai Dominik lett az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbja

Fotó: UEFA

Szoboszlai Dominik teljesítménye a Liverpool-Atlético Madrid BL-meccsen

Az UEFA technikai megfigyelői nem csak azért választották meg Szoboszlai Dominikot a 2-1-re megnyert Liverpool-Atlético Madrid mérkőzés legjobbjának, mert egyenlítő gólt szerzett. Higgadt befejezése mellett kiemelték remek labdás játékát, hozzáállását és lendületes előretöréseit is. Most pedig a Bajnokok Ligája hivatalos Instagram-oldalára töltöttek fel róla egy látványos videót.

A bejegyzés szerint a Vörösök magyar válogatott labdarúgójának 69 labdaérintése volt a találkozón, ötször szerzett labdát a csapatának, négy kulcspasszt osztott ki, gólján kívül pedig egy további nagy helyzetet is kialakított.

A videó ezt követően bemutat egy jelenetet a mérkőzésből, amikor Szoboszlai a Liverpool térfelén szerzett labdát, majd végigszáguldott vele a pályán, és hozta helyzetbe a csapattársát.

Minden sorozatban szeretek játszani, különösen, amikor ezt a mezt viselem. Remélem, így folytatjuk, és valami különlegeset érhetünk el ebben az évben. Mindent elérhetünk, amit akarunk, ezért keményen kell dolgoznunk érte

– nyilatkozta még a mérkőzés után a magyar válogatott csapatkapitánya, aki már a szombati, Fulham elleni bajnokira készül a Liverpoollal.