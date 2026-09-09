Szoboszlai Dominik számára egyáltalán nem ismeretlen terep a Bajnokok Ligája. A Liverpool 65-szörös magyar válogatott középpályása már jóval az angliai szerződése előtt letette a névjegyét Európa legrangosabb kupasorozatában, az előző idényben pedig minden korábbinál eredményesebb volt: 12 mérkőzésen öt gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A 25 éves futballista ráadásul immár a Liverpool egyik vezéreként vághat neki az újabb BL-kalandnak, amelyet szerdán egy régi ismerős, az Atlético Madrid ellen kezd meg.

Szoboszlai Dominik rendre nagyszerűen teljesít a Bajnokok Ligájában

Fotó: News Images/NurPhoto/AFP

Liverpool-Atlético Madrid

szerda, 21 óra

Szoboszlai Dominik már Salzburgban megmutatta magát a Bajnokok Ligájában

Szoboszlai még tinédzserként, a Red Bull Salzburg futballistájaként mutatkozott be a Bajnokok Ligája főtábláján. A 2019–2020-as idényben öt mérkőzésen lépett pályára, és a Napoli elleni csoportmérkőzésen megszerezte első gólját a sorozatban. Egy évvel később már a Salzburg egyik legfontosabb játékosa volt: mind a hat csoportmeccsen kezdett, és két gólt szerzett.

Ezek közül az egyiknek a mostani BL-rajt miatt különös jelentősége van. A Salzburg 2020 októberében az Atlético Madrid otthonában lépett pályára, Szoboszlai pedig a 40. percben betalált Jan Oblak kapujába. Az osztrák csapat végül 3–2-re kikapott, a magyar középpályás azonban már 20 évesen gólt szerzett Diego Simeone együttese ellen. A csoport utolsó fordulójában ismét találkoztak, akkor az Atlético 2–0-ra nyert Salzburgban.

Szoboszlai gólja az Atlético ellen:

A következő állomás az RB Leipzig volt, ahol Szoboszlai ugyancsak eredményesen szerepelt Európában. A 2021–2022-es BL-idényben mindössze négy mérkőzésen játszott, de két gólt szerzett, egy évvel később pedig nyolc találkozón egy gólt és két gólpasszt jegyezhetett fel.

Vagyis mire 2023 nyarán a Liverpoolhoz szerződött, már 23 Bajnokok Ligája-főtáblás mérkőzés és hat gól állt a neve mellett.

Liverpoolban jutott el a csúcsra

Szoboszlai első liverpooli idényében nem szerepelhetett a Bajnokok Ligájában, Jürgen Klopp csapata ugyanis csak az Európa-ligában indulhatott. A 2024–2025-ös kiírásban azonban visszatért a legrangosabb európai kupasorozatba, kilenc mérkőzésen egy góllal és egy gólpasszal segítette a csapatát.

Az igazi áttörést az előző idény hozta meg. Szoboszlai a Liverpool mind a 12 Bajnokok Ligája-mérkőzésén kezdőként lépett pályára, 1051 percet töltött a pályán, öt gólt szerzett és négy gólpasszt adott, vagyis 12 találkozón kilenc gólban vállalt közvetlen szerepet.

Ráadásul nem csak a kisebb ellenfelek ellen termelt: az Eintracht Frankfurt 5–1-es legyőzésekor egy góllal és egy gólpasszal jelentkezett, a Real Madrid elleni 1–0-s siker alkalmával előkészítette a győztes találatot, a PSV ellen gólt szerzett, az Inter otthonában pedig az ő tizenegyese döntötte el az 1–0-ra megnyert mérkőzést. Marseille-ben ismét betalált, a Qarabag ellen gólpasszt adott, majd a Galatasaray elleni nyolcaddöntő visszavágóján is eredményes volt.

A magyar válogatott csapatkapitánya tehát éppen a legnagyobb európai színpadon produkálta pályafutása legeredményesebb nemzetközi kupaidényét. Az UEFA nyilvántartása szerint – a selejtezőket is beleszámítva – jelenleg 46 Bajnokok Ligája-mérkőzésen 14 gólnál és 11 gólpassznál jár.

Az új idénynek ráadásul már a korábbiaknál is nagyobb felelősséggel vág neki. Andoni Iraola Virgil van Dijk mögött Szoboszlait, Alisson Beckert és Joe Gomezt nevezte ki a Liverpool helyettes csapatkapitányainak. A magyar klasszis a Steven Gerrarddal készült interjújában arról beszélt, hogy elsősorban a pályán, a teljesítményével szeretne példát mutatni. A Liverpool legendája, Steve McManaman pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai már a csapat gerincéhez tartozik, és a távozó nagy egyéniségek után neki is előre kell lépnie.