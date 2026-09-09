Szoboszlai Dominik számára egyáltalán nem ismeretlen terep a Bajnokok Ligája. A Liverpool 65-szörös magyar válogatott középpályása már jóval az angliai szerződése előtt letette a névjegyét Európa legrangosabb kupasorozatában, az előző idényben pedig minden korábbinál eredményesebb volt: 12 mérkőzésen öt gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A 25 éves futballista ráadásul immár a Liverpool egyik vezéreként vághat neki az újabb BL-kalandnak, amelyet szerdán egy régi ismerős, az Atlético Madrid ellen kezd meg.
- Liverpool-Atlético Madrid
szerda, 21 óra
Szoboszlai Dominik már Salzburgban megmutatta magát a Bajnokok Ligájában
Szoboszlai még tinédzserként, a Red Bull Salzburg futballistájaként mutatkozott be a Bajnokok Ligája főtábláján. A 2019–2020-as idényben öt mérkőzésen lépett pályára, és a Napoli elleni csoportmérkőzésen megszerezte első gólját a sorozatban. Egy évvel később már a Salzburg egyik legfontosabb játékosa volt: mind a hat csoportmeccsen kezdett, és két gólt szerzett.
Ezek közül az egyiknek a mostani BL-rajt miatt különös jelentősége van. A Salzburg 2020 októberében az Atlético Madrid otthonában lépett pályára, Szoboszlai pedig a 40. percben betalált Jan Oblak kapujába. Az osztrák csapat végül 3–2-re kikapott, a magyar középpályás azonban már 20 évesen gólt szerzett Diego Simeone együttese ellen. A csoport utolsó fordulójában ismét találkoztak, akkor az Atlético 2–0-ra nyert Salzburgban.
Szoboszlai gólja az Atlético ellen:
A következő állomás az RB Leipzig volt, ahol Szoboszlai ugyancsak eredményesen szerepelt Európában. A 2021–2022-es BL-idényben mindössze négy mérkőzésen játszott, de két gólt szerzett, egy évvel később pedig nyolc találkozón egy gólt és két gólpasszt jegyezhetett fel.
Vagyis mire 2023 nyarán a Liverpoolhoz szerződött, már 23 Bajnokok Ligája-főtáblás mérkőzés és hat gól állt a neve mellett.
Liverpoolban jutott el a csúcsra
Szoboszlai első liverpooli idényében nem szerepelhetett a Bajnokok Ligájában, Jürgen Klopp csapata ugyanis csak az Európa-ligában indulhatott. A 2024–2025-ös kiírásban azonban visszatért a legrangosabb európai kupasorozatba, kilenc mérkőzésen egy góllal és egy gólpasszal segítette a csapatát.
Az igazi áttörést az előző idény hozta meg. Szoboszlai a Liverpool mind a 12 Bajnokok Ligája-mérkőzésén kezdőként lépett pályára, 1051 percet töltött a pályán, öt gólt szerzett és négy gólpasszt adott, vagyis 12 találkozón kilenc gólban vállalt közvetlen szerepet.
Ráadásul nem csak a kisebb ellenfelek ellen termelt: az Eintracht Frankfurt 5–1-es legyőzésekor egy góllal és egy gólpasszal jelentkezett, a Real Madrid elleni 1–0-s siker alkalmával előkészítette a győztes találatot, a PSV ellen gólt szerzett, az Inter otthonában pedig az ő tizenegyese döntötte el az 1–0-ra megnyert mérkőzést. Marseille-ben ismét betalált, a Qarabag ellen gólpasszt adott, majd a Galatasaray elleni nyolcaddöntő visszavágóján is eredményes volt.
A magyar válogatott csapatkapitánya tehát éppen a legnagyobb európai színpadon produkálta pályafutása legeredményesebb nemzetközi kupaidényét. Az UEFA nyilvántartása szerint – a selejtezőket is beleszámítva – jelenleg 46 Bajnokok Ligája-mérkőzésen 14 gólnál és 11 gólpassznál jár.
Az új idénynek ráadásul már a korábbiaknál is nagyobb felelősséggel vág neki. Andoni Iraola Virgil van Dijk mögött Szoboszlait, Alisson Beckert és Joe Gomezt nevezte ki a Liverpool helyettes csapatkapitányainak. A magyar klasszis a Steven Gerrarddal készült interjújában arról beszélt, hogy elsősorban a pályán, a teljesítményével szeretne példát mutatni. A Liverpool legendája, Steve McManaman pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai már a csapat gerincéhez tartozik, és a távozó nagy egyéniségek után neki is előre kell lépnie.
„Most Dominik is a csapat gerincéhez tartozik. Az elmúlt néhány évben elvesztettünk néhány kiemelkedő játékost, a csapat nagy személyiségeit, ezért szükség van valakire, aki beáll a helyükre, és felveszi a stafétát. Ez a szupersztárok feladata” – mondta McManaman, aki szerint Szoboszlai lehet Van Dijk után a Liverpool következő csapatkapitánya.
Ha pedig a magyar játékosnak a nagy mérkőzéseken kell vezérként előrelépnie, arra aligha találhatna jobb színpadot a Bajnokok Ligájánál.
Az Atlético ellen már gólt és gólpasszt is jegyzett
A sors úgy hozta, hogy Szoboszlai ismét egy számára ismerős ellenféllel kezdi a sorozatot. Szerdán Liverpool–Atlético Madrid mérkőzést rendeznek az Anfielden, vagyis ugyanazzal a párosítással indul az angol csapat BL-idénye, mint egy évvel ezelőtt.
A tavaly szeptemberi összecsapás emlékezetes mérkőzést hozott: a Liverpool 3–2-re győzött, Szoboszlai pedig gólpasszt adott. Ez volt a magyar középpályás harmadik találkozója az Atlético ellen a Bajnokok Ligájában a két salzburgi meccs után. A mérlege így három mérkőzésen egy gól és egy gólpassz a madridiak ellen. Most pedig negyedszer is összecsaphat velük, méghozzá azok után, hogy az előző BL-idényben 12 találkozón kilenc gólban vállalt közvetlen szerepet.
Szoboszlai már többször bizonyította, hogy különösen jól érzi magát a Bajnokok Ligájában – szerdán pedig rögtön egy olyan ellenféllel szemben folytathatja, amely ellen korábban már Salzburgban és Liverpoolban is letette a névjegyét.