Szoboszlai Dominik számára új fejezet kezdődött Liverpoolban. A magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya a 2025/26-os idényben 53 mérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, majd a klub szurkolói az idény legjobbjának választották. A nyáron hosszú távú szerződést aláíró középpályás most arról is beszélt, milyen futballt és intenzitást követel meg játékosaitól a Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola. Szoboszlai szerint az átállásra szánt idő már lejárt, mostantól az eredményeknek is tükrözniük kell az új szakember elképzeléseit.
Megvolt a felkészülési időszakunk, aztán lejátszottuk az első négy-öt mérkőzésünket is. Most már itt az idő. Ismerjük egymást, tudjuk, mit akarunk, az edző tudja, mit szeretne, ismeri a játékosokat, mi pedig ismerjük őt. Most már újra meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek
– fogalmazott Szoboszlai a Sky Sports kérdéseire.
Ez Szoboszlai edzőjének egyik legfontosabb elvárása
A magyar középpályás az edzői „titokról” is beszélt: elárulta, pontosan milyen feladatokat vár el tőlük a szakember a pályán, és milyen mentalitásra épül az új rendszer.
Agresszivitást, direkt játékot, egy az egy elleni helyzeteket. Azt mondta, egyszerűen menj bele, vállald fel. Ha ezt hatvan percig tudod csinálni, akkor csináld hatvan percig, de száz százalékon. Utána lejössz, és jön a következő játékos
– foglalta össze Szoboszlai, aki szerint az új játékfelfogás tökéletesen illik hozzá: „Mintha nekem találták volna ki.”
A 25 éves futballista feladata ugyanakkor némileg megváltozott: az előző idényekhez képest mélyebben helyezkedik, de a középpálya különböző pontjai mellett a számára már korántsem idegen jobbhátvéd poszton is rendre szerepet kaphat.
Játszom nyolcasként, néha hatosként, néha tízesként. Gyakorlatilag mindenhol megfordulok a középpályán. Néha még jobbhátvédként is
– mondta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki egyértelművé tette, hogy a posztjánál számára fontosabb a csapat érdeke.
„Bármit megteszek a csapatért. Ha ott van rám szükség, akkor ott fogok játszani.”
Szoboszlai Dominik és a Liverpool csapatkapitányi karszalagja
Az interjú egyik legérdekesebb része akkor következett, amikor a beszélgetés Szoboszlai Liverpoolon belüli tekintélyére és a csapatkapitányi szerepre terelődött. Virgil van Dijk korábban Szoboszlairól beszélve arra utalt, hogy a magyar középpályás a jövőben átveheti a stafétát. Amikor szembesítették ezzel, Szoboszlai jelezte: egészen más súlya van annak, ha ezt a jelenlegi csapatkapitány mondja ki.
Az azért más, amikor ő mondja ezt. Nekem nem kell saját magamról ilyet mondanom.
Arra a kérdésre viszont már egyáltalán nem kertelt, hogy célja-e egy napon a Liverpool csapatkapitányává válni.
"Természetesen. Ha téged választanak a Liverpool csapatkapitányának, szerintem annál nincs sok nagyobb dolog. Örömmel vállalnám" – jelentette ki Szoboszlai majd hozzátette:
Van már egy Ligakupám és egy Premier League-címem. Boldog lennék, ha minden olyan trófea, amit meg lehet nyerni, egyszer ott lenne a nevem mellett. És egyszer a Liverpool csapatkapitánya lenni… az már extra lenne. Az egy bónusz.