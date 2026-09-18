Szoboszlai Dominik számára új fejezet kezdődött Liverpoolban. A magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya a 2025/26-os idényben 53 mérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, majd a klub szurkolói az idény legjobbjának választották. A nyáron hosszú távú szerződést aláíró középpályás most arról is beszélt, milyen futballt és intenzitást követel meg játékosaitól a Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola. Szoboszlai szerint az átállásra szánt idő már lejárt, mostantól az eredményeknek is tükrözniük kell az új szakember elképzeléseit.

Szoboszlai Dominik boldog lenne, ha ő lenne a Liverpool következő csapatkapitánya

Fotó: Paul Ellis / AFP

Megvolt a felkészülési időszakunk, aztán lejátszottuk az első négy-öt mérkőzésünket is. Most már itt az idő. Ismerjük egymást, tudjuk, mit akarunk, az edző tudja, mit szeretne, ismeri a játékosokat, mi pedig ismerjük őt. Most már újra meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek

– fogalmazott Szoboszlai a Sky Sports kérdéseire.

Ez Szoboszlai edzőjének egyik legfontosabb elvárása

A magyar középpályás az edzői „titokról” is beszélt: elárulta, pontosan milyen feladatokat vár el tőlük a szakember a pályán, és milyen mentalitásra épül az új rendszer.

Agresszivitást, direkt játékot, egy az egy elleni helyzeteket. Azt mondta, egyszerűen menj bele, vállald fel. Ha ezt hatvan percig tudod csinálni, akkor csináld hatvan percig, de száz százalékon. Utána lejössz, és jön a következő játékos

– foglalta össze Szoboszlai, aki szerint az új játékfelfogás tökéletesen illik hozzá: „Mintha nekem találták volna ki.”

A 25 éves futballista feladata ugyanakkor némileg megváltozott: az előző idényekhez képest mélyebben helyezkedik, de a középpálya különböző pontjai mellett a számára már korántsem idegen jobbhátvéd poszton is rendre szerepet kaphat.

Játszom nyolcasként, néha hatosként, néha tízesként. Gyakorlatilag mindenhol megfordulok a középpályán. Néha még jobbhátvédként is

– mondta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki egyértelművé tette, hogy a posztjánál számára fontosabb a csapat érdeke.

„Bármit megteszek a csapatért. Ha ott van rám szükség, akkor ott fogok játszani.”