A Liverpool alaposan beragadt a Premier League rajtjánál. Andoni Iraola együttese ugyan négy kör után veretlen, de csak egyetlen meccsét nyerte meg, három alkalommal döntetlent játszott. Szoboszlai Dominikék a negyedik fordulóban a szezont három vereséggel kezdő Fulhamet fogadták, ám csupán 0-0-s döntetlent tudtak elérni Álvaro Arbeloa csapata ellen.
Liverpool-Fulham: Szoboszlai Dominikot kritizálták
A mérkőzés után az ítészek nem kímélték a Liverpool-játékosok többségét, köztük Szoboszlait, akit a gyengébben teljesítő futballisták közé soroltak. A 25 éves klasszissal kapcsolatban különösen a Liverpool Echo fogalmazott szigorúan, a lap szerint aggasztó teljesítményt nyújtott: mindössze néhány energikus megmozdulása volt, összességében azonban riasztóan erőtlen és enervált volt a játéka.
Szoboszlai, mint minden meccsén az idei szezonban, ezúttal is a középpálya közepén, védekezőbb szerepkörben kezdett. Ezúttal Ryan Gravenberch oldalán játszott, a kaputól pedig rendkívül távol, gyakran 60-70 méterre helyezkedett.
Nem egyszer lépett vissza egészen a védelem vonaláig, hogy segítse a labdakihozatalokat, azonban így kivételes rúgótechnikáját nem tudta megcsillogtatni.
Szoboszlai egyébként jól kezdte a szezont, eddigi játékával magasra tette a lécet, ezért is volt feltűnő ez a látványosan gyengébb teljesítmény az esetében.
Szoboszlai Dominik Florian Wirtz miatt nem játszhat a kedvenc posztján?
Szoboszlai többször is hangsúlyozta, hogy ott fog játszani, ahová az edzője állítja, de azt is elárulta, hogy legkevésbé a jobbszélső posztja fekszik neki.
A magyar válogatott csapatkapitánya eredetileg támadó középpályás, tehát a 10-es pozíció áll neki a legjobban,
ám ezen a poszton a 2025 nyarán több mint 100 millió fontért igazolt Florian Wirtz szerepel. Szoboszlai kényszerűségből az előző idényben többször is játszott jobbhátvédet, erre ebben az évadban is akadt már példa, amikor meccs közben váltott taktikai formációt Iraola. A baszk edző rendszerében a magyar klasszis a dupla hatos egyikeként játszik, Alexis Mac Allister vagy Ryan Gravenberch oldalán. Az Atlético Madrid elleni BL-rangadón az argentin mellett szerepelt, és mindketten gólt szereztek, a Fulham elleni bajnokin azonban holland társával látványosan szenvedtek.
Nem lehet tehát egyértelműen kijelenteni, hogy Szoboszlai számára teljesen idegen ez a mélyebb poszt, de az is tény, hogy az egyik legnagyobb erősségét, a kiváló rúgótechnikáját így nehezebben tudja kamatoztatni.
A Fulham ellen ráadásul tíz párharcából 9-et elveszített,
míg tízesként futballozva eleve kevesebb védekező feladat hárulna rá. Wirtz ráadásul még nem igazán tudta igazolni, hogy megérte őrült összegért leigazolni a Leverkusentől, de akiért ennyit fizetnek, azt általában nem a kispadon szokás jegelni.
Mit mondanak a Liverpool-szurkolók?
Szoboszlai és Gravenberch párosa 17 párharcból 4-et nyert csak meg a Fulham ellen, ezt pedig a szurkolók sem hagyták szó nélkül. Sokan már a meccs előtt aggódtak amiatt, hogy Mac Allister pihentetése miatt a magyar és a holland alkotja majd a dupla hatost.
Több hozzászólásban is megjelent az a vélemény, miszerint Szoboszlai rossz pozícióban játszik,
és azért kell védekező középpályásként szerepelnie, hogy Wirtz játszhasson irányítóként – miközben Szoboszlai sokkal jobban teljesíthetne támadóbb szerepkörben, mint a hullámzó formát mutató német.
A drukkerek számára Szoboszlai kapcsán az a legnagyobb probléma, amire a cikkben már felhívtuk a figyelmet: Iraola rendszerében túl mélyen játszik, így elveszik az egyik legnagyobb erőssége, a kapu felé való megindulás és a támadások támogatása.
Szoboszlai körül azért is robbant ki nagy vita, mert ezúttal nem játszott jól azon a poszton, ami számára egyébként sem az ideális pozíció. Egyelőre kérdéses, hogy Iraola a Fulham elleni találkozó alapján milyen tanulságokat von majd le a Liverpool kulcsemberével kapcsolatban. Szoboszlai már bizonyította, hogy itt is megállja a helyét, és képes kiemelkedő teljesítményre, de ha a képességeit jobban ki szeretné használni az edzője, akkor érdemesebb lenne a kapuhoz közelebb játszatnia őt.
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