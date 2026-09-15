A Liverpool alaposan beragadt a Premier League rajtjánál. Andoni Iraola együttese ugyan négy kör után veretlen, de csak egyetlen meccsét nyerte meg, három alkalommal döntetlent játszott. Szoboszlai Dominikék a negyedik fordulóban a szezont három vereséggel kezdő Fulhamet fogadták, ám csupán 0-0-s döntetlent tudtak elérni Álvaro Arbeloa csapata ellen.

Szoboszlai Dominik sem tudott kiemelkedő lenni a Fulham elleni meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

Liverpool-Fulham: Szoboszlai Dominikot kritizálták

A mérkőzés után az ítészek nem kímélték a Liverpool-játékosok többségét, köztük Szoboszlait, akit a gyengébben teljesítő futballisták közé soroltak. A 25 éves klasszissal kapcsolatban különösen a Liverpool Echo fogalmazott szigorúan, a lap szerint aggasztó teljesítményt nyújtott: mindössze néhány energikus megmozdulása volt, összességében azonban riasztóan erőtlen és enervált volt a játéka.

Szoboszlai, mint minden meccsén az idei szezonban, ezúttal is a középpálya közepén, védekezőbb szerepkörben kezdett. Ezúttal Ryan Gravenberch oldalán játszott, a kaputól pedig rendkívül távol, gyakran 60-70 méterre helyezkedett.

Nem egyszer lépett vissza egészen a védelem vonaláig, hogy segítse a labdakihozatalokat, azonban így kivételes rúgótechnikáját nem tudta megcsillogtatni.

Szoboszlai egyébként jól kezdte a szezont, eddigi játékával magasra tette a lécet, ezért is volt feltűnő ez a látványosan gyengébb teljesítmény az esetében.

Ezúttal Szoboszlai Dominik került a kritikusok kereszttüzébe

Fotó: Paul Ellis / AFP

Szoboszlai Dominik Florian Wirtz miatt nem játszhat a kedvenc posztján?

Szoboszlai többször is hangsúlyozta, hogy ott fog játszani, ahová az edzője állítja, de azt is elárulta, hogy legkevésbé a jobbszélső posztja fekszik neki.

A magyar válogatott csapatkapitánya eredetileg támadó középpályás, tehát a 10-es pozíció áll neki a legjobban,

ám ezen a poszton a 2025 nyarán több mint 100 millió fontért igazolt Florian Wirtz szerepel. Szoboszlai kényszerűségből az előző idényben többször is játszott jobbhátvédet, erre ebben az évadban is akadt már példa, amikor meccs közben váltott taktikai formációt Iraola. A baszk edző rendszerében a magyar klasszis a dupla hatos egyikeként játszik, Alexis Mac Allister vagy Ryan Gravenberch oldalán. Az Atlético Madrid elleni BL-rangadón az argentin mellett szerepelt, és mindketten gólt szereztek, a Fulham elleni bajnokin azonban holland társával látványosan szenvedtek.