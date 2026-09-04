Nem feltétlenül érkeznek jó hírek Szoboszlai Dominik számára a Liverpool péntek esti, Ipswich elleni bajnokija előtt. A magyar válogatott csapatkapitányának helye ugyanis korántsem tűnik biztosnak Andoni Iraola kezdőcsapatában: könnyen lehet, hogy ismét csak a védelem jobb oldalán kap szerepet, de az sem kizárt, hogy ezúttal teljesen kimarad a kezdő tizenegyből.

Szoboszlai Dominik akár a kezdőből is kikerülhet az Ipswich–Liverpool mérkőzésen

Fotó: Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

Ipswich–Liverpool

21:00, Tv: Match4

A Liverpool két döntetlennel kezdte az új Premier League-idényt, így az újonc Ipswich otthonában már nagy szüksége lenne az első győzelemre. Iraolának azonban több poszton is komoly fejtörést okozhat, kiknek szavazzon bizalmat a péntek esti találkozón. Az egyik legnagyobb kérdés éppen Szoboszlai Dominik helyzete.

Szoboszlai Dominik akár a kezdőből is kikerülhet

A magyar középpályás a Nottingham Forest elleni 2–2-es döntetlen alkalmával nem tudott igazán meggyőző teljesítményt nyújtani a középpályán, a hajrában pedig Jeremie Frimpong lecserélése után jobbhátvédként fejezte be a találkozót. A This Is Anfield szerint Iraola most két irányba indulhat el. Az egyik lehetőség, hogy Frimpong marad a védelem jobb oldalán, Ryan Gravenberch pedig visszakerül Alexis Mac Allister mellé a középpályára. Ennek Szoboszlai lehet a nagy vesztese, hiszen ebben az esetben a magyar játékos kiszorulhat a kezdőcsapatból.

A Liverpool így állhat fel: Alisson – Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Munoz, Wirtz, Gakpo – Isak

Van azonban egy másik forgatókönyv is. Iraola dönthet úgy, hogy Szoboszlai marad a kezdőben, de nem a középpályán, hanem ismét jobbhátvédként számít rá.

A Liverpool vezetőedzőjét a mérkőzés előtt külön is megkérdezték arról, mit szól a magyar játékos ahhoz, hogy szükség esetén más poszton kell futballoznia. Iraola szerint ebből egyáltalán nincs probléma, Szoboszlai kész ott segíteni a csapatnak, ahol szükség van rá. Erre szüksége is lehet a Liverpoolnak, hiszen Conor Bradley továbbra sem bevethető, Joe Gomez pedig várhatóan csak a jövő héten térhet vissza az edzésekhez.