Szoboszlai Dominik az előző szezonban parádézott a Liverpool csapatában. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 53 meccsen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, 4736 percet töltött a pályán, ennél csak a csapatkapitány Virgil van Dijk volt többet foglalkoztatva.
A szezon végén Szoboszlai Dominiket választották az év legjobb Liverpool-játékosának, nyáron pedig a magyar középpályás új, hosszú távú szerződést írt alá a Mersey-parti klubbal.
Szoboszlai Dominik lehet a liverpooli átigazolási káosz legnagyobb vesztese?
A Liverpool előző szezonja minden tekintetben borzalmasan alakult. Tavaly nyáron a klublegenda Trent Alexander-Arnold ingyen igazolt a Real Madridhoz, a védelemből pedig a saját nevelésű Jarell Quansah is távozott.
Ráadásul az egész klubot sokkolta, amikor 2025. július 3-án Diogo Jota, a Liverpool portugál támadója életét vesztette egy tragikus autóbalesetben, amelyben testvére, André Silva is elhunyt.
A Liverpool bajnokcsapatként vágott neki a 2025/26-os szezonnak, de Jota halála, valamint a klub elhibázott átigazolási politikája rányomta a bélyegét az egész idényre.
A 2012 és 2023 között a Liverpool kutatási igazgatójaként dolgozó Ian Graham is elmondta már, hogy a klubok által igazolt játékosoknak többnyire csak a fele szokott beválni.
A Liverpool tavaly nyáron közel 500 millió eurót költött új játékosokra, de az érkezők közül szinte senki nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
- a svéd Alexander Isak brit átigazolási rekordnak számító 145 millió euróért érkezett;
- az olasz Giovanni Leoniért közel 30 millió eurót fizettek a Parmának;
- a holland válogatott Jeremie Frimpongért 40 millió eurót utaltak a Bayer Leverkusennek;
- a magyar válogatott Kerkez Milos közel 47 millió eurójába került a Liverpoolnak;
- a francia válogatott Hugo Ekitikéért 95 millió eurót csengettek ki az Eintracht Frankfurtnak;
- a német válogatott Florian Wirtz pedig 125 millió euróért érkezett a Liverpoolhoz.
Isaknak már az érkezése is problémás volt, ugyanis a Liverpoolba való igazolása előtt sztrájkolni kezdett a Newcastle Unitednél, kihagyta a felkészülési időszakot, így borzalmas fizikai állapotban érkezett meg a csapathoz. Sokáig nem is tudta felvenni a játék ritmusát, majd amikor ez sikerült, decemberben szárkapocscsont-törést szenvedett a Tottenham elleni meccsen.
A 19 éves Giovanni Leoni már szeptemberben keresztszalag-szakadást szenvedett a Southampton elleni Ligakupa-meccsen, így a teljes szezont ki kellett hagynia, és azóta sem tért még vissza.
A holland válogatott Jeremie Frimpong védekezésben nem tudja hozni a Premier League-színvonalat, emellett pedig a folyamatos izomsérülései miatt 127 napig nem állhatott a Liverpool rendelkezésére.
Ami az elérhetőséget illeti: a magyar válogatott Kerkez Milos az előző szezonban szinte végig pályán volt, azonban nem egyszer a szurkolók kritikáinak kereszttüzébe került. Bár ebben annak is nagy szerepe volt, hogy a korábbi vezetőedző, Arne Slot teljesen mást játszatott vele, mint korábbi állomáshelyén Andoni Iraola, aki idén nyáron lett a Liverpool edzője.
A francia válogatott Hugo Ekitiké 45 meccsen 17 gólt lőtt és hat gólpasszt adott, azonban április végén Achilles-ín-szakadást szenvedett, így lemaradt a nyári világbajnokságról.
A német válogatott Florian Wirtzet generációs tehetségként szerződtették horribilis összegért, de a 177 centis támadó egyelőre nem tudott kimagaslót nyújtani a Premier League-ben. Voltak ugyan jó meccsei, de egy 125 millió eurós játékostól nagyon kevés, ha csak öt gólt lő és négy gólpasszt ad a bajnokságban.
A Liverpool az előző szezonban rendkívül orrnehéz volt. A csapat tele volt támadókkal, miközben a védelemből folyamatosan estek ki az emberek. Az eredeti terv az volt, hogy Conor Bradley fogja pótolni Alexander-Arnoldot, azonban az északír jobbhátvédre a folyamatos izomsérülései miatt nem lehetett építeni, ráadásul januárban súlyos térdsérülést szenvedett az Arsenal elleni bajnokin, így véget ért a szezonja.
Bradley helyettese Frimpong lett volna, de a holland játékos is csak elvétve volt bevethető, akárcsak Joe Gomez, aki évek óta egyik sérülésből megy a másikba.
Így történhetett meg, hogy az előző szezonban Szoboszlai Dominiknek kellett jobbhátvédként futballoznia Liverpoolban.
Szoboszlai idén is jobbhátvéd lesz Liverpoolban?
A Liverpool az idei átigazolási időszakban sem vásárolt jobbhátvédet. A középső védő Jérémy Jacquet mellett érkezett ugyan Barcelonából az uruguayi Ronald Araújo, azonban a kórtörténetét elnézve hosszú távon rá sem lehet számítani.
Conor Bradley továbbra is sérült, Jeremie Frimpongról pedig már tavaly is bebizonyosodott, hogy jobbhátvédként használhatatlan a Premier League-ben – amit múlt hétvégén a Nottingham Forest elleni meccsen is bizonyított.
A Forest elleni találkozó hajrájában Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként futballozott, nem lenne meglepő, ha a következő meccseken is ezen a poszton számolna vele Iraola.
A jövőben mindenképp az egyik vezérünknek kell lennie. Alig várom, hogy a csapatomban tudjam, hogy a lehető legjobb szerepkörben használhassam, és segítsek neki abban, hogy ugyanúgy folytassa, mint eddig”
– mondta a kinevezése után Iraola, aki többször is hangsúlyozta, hogy Szoboszlait a középpályán szeretné játszatni.
A Liverpool védekezése a jelek szerint semmit nem fejlődött az előző szezonhoz képest, a keret összetételét tekintve pedig semmivel sem lett több bevethető opciója jobbhátvédposzton a csapat edzőjének.
Hogy hová fut ki ez a történet, azt egyelőre nem lehet tudni, de nem lenne meglepő, ha Szoboszlai Dominiknek az idei szezonban ismét kényszerből kellene jobbhátvédet játszania, mert más nem alkalmas rá a Liverpool csapatában. Az átigazolási időszakban nem oldották meg a prolémát, így Szoboszlai újra "szenvedhet" a poszton.