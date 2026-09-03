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A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool rosszul kezdte az angol bajnokságot, a csapatot elnézve pedig nehéz elképzelni, hogy Andoni Iraola együttese komoly tényező lehet a Premier League idei szezonjában. A Liverpool az átigazolási időszakban több mint 260 millió eurót költött, azonban a csapat előző szezonban jelentkező problémái nem oldódtak meg, ennek pedig Szoboszlai Dominik lehet az egyik legnagyobb vesztese.

Szoboszlai Dominik az előző szezonban parádézott a Liverpool csapatában. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 53 meccsen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, 4736 percet töltött a pályán, ennél csak a csapatkapitány Virgil van Dijk volt többet foglalkoztatva.

Szoboszlai Dominik az idei szezonban is könnyen jobbhátvéd poszton találhatja magát
Szoboszlai Dominik az idei szezonban is könnyen jobbhátvéd poszton találhatja magát
Fotó:  Geoff Stellfox / Getty Images via AFP

A szezon végén Szoboszlai Dominiket választották az év legjobb Liverpool-játékosának, nyáron pedig a magyar középpályás új, hosszú távú szerződést írt alá a Mersey-parti klubbal.

Szoboszlai Dominik lehet a liverpooli átigazolási káosz legnagyobb vesztese?

A Liverpool előző szezonja minden tekintetben borzalmasan alakult. Tavaly nyáron a klublegenda Trent Alexander-Arnold ingyen igazolt a Real Madridhoz, a védelemből pedig a saját nevelésű Jarell Quansah is távozott.

Ráadásul az egész klubot sokkolta, amikor 2025. július 3-án Diogo Jota, a Liverpool portugál támadója életét vesztette egy tragikus autóbalesetben, amelyben testvére, André Silva is elhunyt. 

Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Portuguese Wolverhampton Wanderers' football player Nelson Semedo (L) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother C
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Portuguese Manchester City's football player Ruben Dias (2L) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Former football player of Portugal Ricardo Carvalho (R) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondo
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Portuguese Manchester City's football player Ruben Dias (L) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of G
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Portugal's national football team coach Spanish Roberto Martinez (C) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Ch
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Liverpool's Dutch defender Virgil van Dijk (L) and Liverpool's Scottish defender Andy Robertson (C) arrive for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brothe
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Tributes at Anfield Stadium, home of Liverpool, in memory of Diogo Jota who has died at the age of 28. Liverpool are preparing to bid an emotional farewell to Diogo Jota at the forwar
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Brazilian football player Fabinho (C) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outski
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Tributes at Anfield Stadium, home of Liverpool, in memory of Diogo Jota who has died at the age of 28. Liverpool are preparing to bid an emotional farewell to Diogo Jota at the forwar
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Manchester City's Portuguese midfielder Bernardo Silva (L) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Go
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Portugal's football player Jose Fonte (R) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the ou
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Ittihad's Portuguese midfielder Danilo Pereira (R) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar,
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Portugal's players Andre Silva (L) and Ricardo Horta arrive for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar,
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Al Hilal's Portuguese midfielder Ruben Neves (L) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Former teammates carry the coffin during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirt
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05.Former teammates carry the coffins during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirts of P
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. GONDOMAR, PORTUGAL - JULY 05: A poster of Andre Silva is carried, which reads "Penaboys", as the coffins are walked to the Church ahead of the funeral held for Diogo Jota and his bro
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Relatives and former teammates follow the coffins during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Former teammates carry the coffins during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirts of P
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Former teammates carry the coffins during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirts of P
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Diogo Jota's wife Rute Cardoso (C,R) and her sister react as former teammates carry the coffin during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Former teammates carry the coffins during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirts of P
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Liverpool's Dutch defender Virgil van Dijk carries a wreath during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondom
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Former teammates carry the coffins during the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirts of P
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Relatives follow the coffin of Portuguese football player Andre Silva carried out of the church after the funeral ceremony for Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brothe
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Relatives follow the coffin of Portuguese football player Andre Silva carried out of the church after the funeral ceremony for Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brothe
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Liverpool's team players step out of the church after the funeral ceremony for Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar,
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. Liverpool's Dutch manager Arne Slot (C) steps out of the church after the funeral ceremony of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Churc
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05.Wreath in shape of football jerseys are displayed at the entrance of the cemetery after the funeral ceremony of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in
Diogo Jota temetése, DiogoJotatemetése, DiogoJota, temetés, 2025.07.05. (From L) Portuguese football players Danilo Pereira and Bruno Fendrich attend the funeral ceremony of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Moth
Galéria: Diogo Jota temetése
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Nelson Semedo érkezik a temetésre

A Liverpool bajnokcsapatként vágott neki a 2025/26-os szezonnak, de Jota halála, valamint a klub elhibázott átigazolási politikája rányomta a bélyegét az egész idényre.

A 2012 és 2023 között a Liverpool kutatási igazgatójaként dolgozó Ian Graham is elmondta már, hogy a klubok által igazolt játékosoknak többnyire csak a fele szokott beválni.

A Liverpool tavaly nyáron közel 500 millió eurót költött új játékosokra, de az érkezők közül szinte senki nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

  • a svéd Alexander Isak brit átigazolási rekordnak számító 145 millió euróért érkezett;
  • az olasz Giovanni Leoniért közel 30 millió eurót fizettek a Parmának;
  • a holland válogatott Jeremie Frimpongért 40 millió eurót utaltak a Bayer Leverkusennek;
  • a magyar válogatott Kerkez Milos közel 47 millió eurójába került a Liverpoolnak;
  • a francia válogatott Hugo Ekitikéért 95 millió eurót csengettek ki az Eintracht Frankfurtnak;
  • a német válogatott Florian Wirtz pedig 125 millió euróért érkezett a Liverpoolhoz.

Isaknak már az érkezése is problémás volt, ugyanis a Liverpoolba való igazolása előtt sztrájkolni kezdett a Newcastle Unitednél, kihagyta a felkészülési időszakot, így borzalmas fizikai állapotban érkezett meg a csapathoz. Sokáig nem is tudta felvenni a játék ritmusát, majd amikor ez sikerült, decemberben szárkapocscsont-törést szenvedett a Tottenham elleni meccsen.

Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (L) celebrates with Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong after scoring the team's first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Nottingham Forest at Anfield in Liverpool, north west England on August 29, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alexander Isak a Premier League történetének legdrágább játékosa
Fotó: Oli Scarff / AFP

A 19 éves Giovanni Leoni már szeptemberben keresztszalag-szakadást szenvedett a Southampton elleni Ligakupa-meccsen, így a teljes szezont ki kellett hagynia, és azóta sem tért még vissza.

A holland válogatott Jeremie Frimpong védekezésben nem tudja hozni a Premier League-színvonalat, emellett pedig a folyamatos izomsérülései miatt 127 napig nem állhatott a Liverpool rendelkezésére.

Ami az elérhetőséget illeti: a magyar válogatott Kerkez Milos az előző szezonban szinte végig pályán volt, azonban nem egyszer a szurkolók kritikáinak kereszttüzébe került. Bár ebben annak is nagy szerepe volt, hogy a korábbi vezetőedző, Arne Slot teljesen mást játszatott vele, mint korábbi állomáshelyén Andoni Iraola, aki idén nyáron lett a Liverpool edzője.

A francia válogatott Hugo Ekitiké 45 meccsen 17 gólt lőtt és hat gólpasszt adott, azonban április végén Achilles-ín-szakadást szenvedett, így lemaradt a nyári világbajnokságról.

A német válogatott Florian Wirtzet generációs tehetségként szerződtették horribilis összegért, de a 177 centis támadó egyelőre nem tudott kimagaslót nyújtani a Premier League-ben. Voltak ugyan jó meccsei, de egy 125 millió eurós játékostól nagyon kevés, ha csak öt gólt lő és négy gólpasszt ad a bajnokságban.

Florian Wirtz of Liverpool dribbles the ball during the Premier League match between Newcastle United and Liverpool at St. James's Park in Newcastle, United Kingdom, on August 23, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Florian Wirtztől sokkal többet várnak a Liverpool-szurkolók
Fotó: Alfie Cosgrove / NurPhoto via AFP

A Liverpool az előző szezonban rendkívül orrnehéz volt. A csapat tele volt támadókkal, miközben a védelemből folyamatosan estek ki az emberek. Az eredeti terv az volt, hogy Conor Bradley fogja pótolni Alexander-Arnoldot, azonban az északír jobbhátvédre a folyamatos izomsérülései miatt nem lehetett építeni, ráadásul januárban súlyos térdsérülést szenvedett az Arsenal elleni bajnokin, így véget ért a szezonja.

Bradley helyettese Frimpong lett volna, de a holland játékos is csak elvétve volt bevethető, akárcsak Joe Gomez, aki évek óta egyik sérülésből megy a másikba.

Így történhetett meg, hogy az előző szezonban Szoboszlai Dominiknek kellett jobbhátvédként futballoznia Liverpoolban.

Szoboszlai idén is jobbhátvéd lesz Liverpoolban?

A Liverpool az idei átigazolási időszakban sem vásárolt jobbhátvédet. A középső védő Jérémy Jacquet mellett érkezett ugyan Barcelonából az uruguayi Ronald Araújo, azonban a kórtörténetét elnézve hosszú távon rá sem lehet számítani.

Conor Bradley továbbra is sérült, Jeremie Frimpongról pedig már tavaly is bebizonyosodott, hogy jobbhátvédként használhatatlan a Premier League-ben – amit múlt hétvégén a Nottingham Forest elleni meccsen is bizonyított.

A Forest elleni találkozó hajrájában Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként futballozott, nem lenne meglepő, ha a következő meccseken is ezen a poszton számolna vele Iraola.

A jövőben mindenképp az egyik vezérünknek kell lennie. Alig várom, hogy a csapatomban tudjam, hogy a lehető legjobb szerepkörben használhassam, és segítsek neki abban, hogy ugyanúgy folytassa, mint eddig” 

– mondta a kinevezése után Iraola, aki többször is hangsúlyozta, hogy Szoboszlait a középpályán szeretné játszatni.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola applauds the supporters at the end of the pre-season friendly football match between Liverpool and Como at Anfield in Liverpool, north west England on August 16, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)
Andoni Iraolára rendkívül nehéz feladat vár
Fotó: Darren Staples / AFP

A Liverpool védekezése a jelek szerint semmit nem fejlődött az előző szezonhoz képest, a keret összetételét tekintve pedig semmivel sem lett több bevethető opciója jobbhátvédposzton a csapat edzőjének.

Hogy hová fut ki ez a történet, azt egyelőre nem lehet tudni, de nem lenne meglepő, ha Szoboszlai Dominiknek az idei szezonban ismét kényszerből kellene jobbhátvédet játszania, mert más nem alkalmas rá a Liverpool csapatában. Az átigazolási időszakban nem oldották meg a prolémát, így Szoboszlai újra "szenvedhet" a poszton.

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