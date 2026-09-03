Szoboszlai Dominik az előző szezonban parádézott a Liverpool csapatában. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 53 meccsen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, 4736 percet töltött a pályán, ennél csak a csapatkapitány Virgil van Dijk volt többet foglalkoztatva.

Szoboszlai Dominik az idei szezonban is könnyen jobbhátvéd poszton találhatja magát

Fotó: Geoff Stellfox / Getty Images via AFP

A szezon végén Szoboszlai Dominiket választották az év legjobb Liverpool-játékosának, nyáron pedig a magyar középpályás új, hosszú távú szerződést írt alá a Mersey-parti klubbal.

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A Liverpool előző szezonja minden tekintetben borzalmasan alakult. Tavaly nyáron a klublegenda Trent Alexander-Arnold ingyen igazolt a Real Madridhoz, a védelemből pedig a saját nevelésű Jarell Quansah is távozott.

Ráadásul az egész klubot sokkolta, amikor 2025. július 3-án Diogo Jota, a Liverpool portugál támadója életét vesztette egy tragikus autóbalesetben, amelyben testvére, André Silva is elhunyt.