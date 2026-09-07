A Liverpool egykori sztárja, Steve McManaman szerint Szoboszlai Dominiknak kell betöltenie azt az űrt, amelyet kulcsemberként és vezetőként Mohamed Szalah és Andy Robertson távozása okozott. Tehát szintet kell lépnie, többet vár tőle. A magyar játékost Andoni Iraola vezetőedző a nyári amerikai túrán - Virgil van Dijk távollétében - csapatkapitánynak tette meg, és jelenleg ő a három helyettes egyike, Alisson Beckerrel és Joe Gomezzel együtt.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány és vezér lesz - állítja McManaman Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Szoboszlai Dominik lesz a következő kapitány

McManaman szerint eljött az ideje, hogy Szoboszlai nélkülözhetetlenné váljon Iraola csapatában.

„Szoboszlai is egyre inkább meghatározó tagja ennek a csapatnak. Alisson már 10 éve a klubnál van, igazi szupersztár, ahogyan a középhátvéd Van Dijk is az. Most Dominik is a csapat gerincéhez tartozik. Az elmúlt néhány évben elvesztettünk néhány kiemelkedő játékost, a csapat nagy személyiségeit, ezért szükség van valakire, aki beáll a helyükre, és felveszi a stafétát. Ez a szupersztárok feladata. Szoboszlai lesz valószínűleg Virgil után a következő kapitány, a pálya közepén játszik, ő határozza meg a csapat játékát. Nagyon fontos szerepe lesz ebben a szezonban" - mondta McManaman, aki hozzátette, Andoni Iraola és a Liverpool számára egy jó szezon azt jelenti, ha versenyképesek maradnak a kupasorozatokban, és újra bejutnak a Bajnokok Ligájába.

„Még mindig úgy gondolom, hogy egy kicsit gyengék ahhoz, hogy a bajnoki címért küzdjenek, de ha bejutnak a Bajnokok Ligája-helyekre, akkor számomra az egy jó szezon. Sok fiatal játékos van a keretben, akik nagyon tehetségesek, de nem szabad túl nagy nyomást gyakorolni rájuk, amikor még alig van tapasztalatuk a Premier League-ben. Időre van szükségük, hogy beilleszkedjenek, ezért én valójában azt szeretném, ha a tavaly szerződtetett játékosaink idén jobb teljesítményt nyújtanának" - fogalmazott a Liverpool, a Real Madrid és az angol válogatott korábbi sztárja, akit a Liverpool Echo idézett.