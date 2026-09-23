Egyre több jel utal arra, hogy jobb és szorosabb kapcsolatok alakulnak ki az Anfielden. A Liverpool labdarúgóinak minden mozdulata arról árulkodik, hogy támogatják egymást, miközben a szurkolók is kezdenek újra közelebb kerülni a játékosokhoz. A Bournemouth elleni mérkőzésen például Szoboszlai Dominik nevét skandálták a stadionban, pedig az angol média szerint a magyar középpályás az utóbbi időben nem mindig volt kedvenc a drukkerek körében.

Szoboszlai Dominik nevét skandálták a vendég szurkolók a Bournemouth-Liverpool Premier League-mérkőzésen

Fotó: Paul Ellis / AFP

Szoboszlai Dominik nevét skandálták a szurkolók

A Bournemouth-Liverpool Premier League-mérkőzésen rengeteg jel utalt arra, hogy egyre szorosabb kapcsolatok alakulnak ki a megújult Liverpoolnál, amiből az akadémiáról felkerült fiatalok sem maradnak ki. A Liverpool Echo több olyan pillanatot is kiemelt a találkozóból, amiket talán észre sem vettek a szurkolók. Ilyen volt az is, amikor a csereként beállt Lewis Koumas a meccs végén kiharcolt egy szabadrúgást, Alexis Mac Allister és Jeremy Jacquet pedig odamentek hozzá, és látványosan gratuláltak neki. A liverpooli portál szerint a szurkolók és a labdarúgók között is újra egyre jobb a kapcsolat, példaként azt hozták fel, amikor Alisson Becker átrohant a pálya túloldalára, és átadta a mezét egy fiatal drukkernek.

Sőt, azt is írták, hogy Szoboszlai Dominik nevét elismerően skandálták, pedig az utóbbi időben nem mindig volt aktuális kedvenc a szurkolók körében.

Félreértés történt, amiért bocsánatot kért

Hogy a liverpooli portálnál pontosan mire alapozták azt, hogy az utóbbi időben Szoboszlai nem volt a szurkolók kedvence, azt nem fejtették ki. A magyar középpályást ugyanis éppen a drukkerek választották meg az előző szezon legjobb teljesítményt nyújtó Liverpool-játékosának. Tény, hogy a 25 éves labdarúgó áprilisban, a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített FA Kupa-meccs lefújása után furcsa gesztust tett és mutogatott a drukkerek felé, ezért viszont később elnézést kért.

Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek

– fogalmazott egy sajtótájékoztató keretein belül Szoboszlai Dominik. Hozzátette, a Liverpool-szurkolók is érezhetik, hogy nem helyezi magát feléjük.