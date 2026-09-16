A Liverpool 3-1-re legyőzte a Tottenhamot az angol Ligakupa harmadik fordulójában, ezzel bejutott a legjobb 16 közé. Szoboszlai Dominik a kispadon kezdte a találkozót, majd a 62. percben kapott lehetőséget Andoni Iraolától. A magyar válogatott csapatkapitánya végül főszereplővé vált, ugyanis a 91. percben jó 30 méterről óriási gólt lőtt, amellyel végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését. A látványos találat ellenére Szoboszlai teljesítményével nem volt mindenki elégedett, a Liverpoollal foglalkozó Anfield Agenda műsorvezetője, Craig Houlden ugyanis rendkívül kemény kritikát fogalmazott meg a magyar játékosról.

Szoboszlai Dominik csereként beállva ismét gólt szerzett a Liverpool–Tottenham Ligakupa-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A gólja ellenére ismét beleszálltak Szoboszlai Dominikbe

Craig Houlden a Liverpool 3-1-es győzelmét követő értékelésében nem rejtette véka alá a véleményét Szoboszlai Dominikról. Az Anfield Agenda műsorvezetője az élő adásban úgy fogalmazott, hogy a magyar válogatott játékosa a fantasztikus gólját leszámítva kifejezetten gyengén futballozott.

A gólját leszámítva szerintem Dominik sz*r volt

– fogalmazott rendkívül keményen Houlden, aki nemcsak Szoboszlai egyéni teljesítményével kapcsolatban fogalmazott meg kritikát. A műsorvezető azt is elmondta, hogy neki egyáltalán nem tetszett a Szoboszlai Dominik–Ryan Gravenberch páros a Liverpool középpályáján.

Houlden azt is hozzátette, hogy szerinte a két játékos beállása után megváltozott a mérkőzés képe. Szoboszlai és Gravenberch a 62. percben James McConnell, illetve Trey Nyoni helyére érkezett, a műsorvezető pedig úgy látta, hogy ezt követően a Liverpool már kevésbé tudta kontrollálni a középpályát. A két fiatal teljesítményét ezzel szemben kifejezetten dicsérte.

A Liverpool legközelebb vasárnap lép pályára, amikor 15 órától a Bournemouth vendége lesz a Premier League-ben.