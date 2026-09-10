Néhány nappal a Liverpool Bajnokok Ligája-rajtja előtt Steve McManaman világosan megfogalmazta, mit vár Szoboszlai Dominiktól az átalakuló csapatban. Mohamed Szalah és Andy Robertson távozásával két óriási egyéniség hagyta el az Anfieldet, a klub korábbi sztárja szerint pedig eljött az idő, hogy mások még nagyobb felelősséget vállaljanak.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát

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McManaman Szoboszlait külön is kiemelte

„Szoboszlai is egyre inkább meghatározó tagja ennek a csapatnak. Most Dominik is a csapat gerincéhez tartozik. Az elmúlt néhány évben elvesztettünk néhány kiemelkedő játékost, a csapat nagy személyiségeit, ezért szükség van valakire, aki beáll a helyükre, és felveszi a stafétát. Ez a szupersztárok feladata” – fogalmazott a korábbi angol válogatott játékos, aki azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Virgil van Dijk után egyszer Szoboszlai legyen a Liverpool csapatkapitánya.

A magyar válogatottnál ezt a szerepet már most betöltő játékosnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy a pályán adjon választ.

Iraola gyakorlatilag le sem veszi Szoboszlait a pályáról

A Liverpool rosszul kezdte az Atlético Madrid elleni BL-rangadót, Marcos Llorente góljával hátrányba került, még az első félidőben azonban Szoboszlai egyenlített. A Vörösök végül 2–1-re fordítottak, az UEFA pedig a magyar középpályást választotta a mérkőzés legjobb játékosának.

Önmagában egy gól azonban még kevés lenne ahhoz, hogy vezérszerepről beszéljünk. Az idény eddigi képe már sokkal beszédesebb.

Szoboszlai a Liverpool első három Premier League-mérkőzésének mind a 270 percét (plusz ráadás) végigjátszotta, majd az Atlético ellen sem cserélték le. Vagyis Andoni Iraola első négy tétmeccsén egyetlen alkalommal sem nélkülözte a magyar játékost a találkozó végéig.

És nem csak jelen van a pályán. A FotMob adatai szerint az első három bajnoki fordulóban 33,3 kilométert futott és 48 sprintet teljesített, miközben hét helyzetet alakított ki és 17 alkalommal szerzett vissza labdát. Passzainak 88,1 százaléka volt pontos, és 46 vonaltörő átadást jegyzett. Ezek a számok jól mutatják, hogy Szoboszlai szerepe jóval túlmutat a gólokon: egyszerre vesz részt a labdakihozatalban, a támadások építésében és az ellenfél letámadásában.