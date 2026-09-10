Néhány nappal a Liverpool Bajnokok Ligája-rajtja előtt Steve McManaman világosan megfogalmazta, mit vár Szoboszlai Dominiktól az átalakuló csapatban. Mohamed Szalah és Andy Robertson távozásával két óriási egyéniség hagyta el az Anfieldet, a klub korábbi sztárja szerint pedig eljött az idő, hogy mások még nagyobb felelősséget vállaljanak.
McManaman Szoboszlait külön is kiemelte
„Szoboszlai is egyre inkább meghatározó tagja ennek a csapatnak. Most Dominik is a csapat gerincéhez tartozik. Az elmúlt néhány évben elvesztettünk néhány kiemelkedő játékost, a csapat nagy személyiségeit, ezért szükség van valakire, aki beáll a helyükre, és felveszi a stafétát. Ez a szupersztárok feladata” – fogalmazott a korábbi angol válogatott játékos, aki azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Virgil van Dijk után egyszer Szoboszlai legyen a Liverpool csapatkapitánya.
A magyar válogatottnál ezt a szerepet már most betöltő játékosnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy a pályán adjon választ.
Iraola gyakorlatilag le sem veszi Szoboszlait a pályáról
A Liverpool rosszul kezdte az Atlético Madrid elleni BL-rangadót, Marcos Llorente góljával hátrányba került, még az első félidőben azonban Szoboszlai egyenlített. A Vörösök végül 2–1-re fordítottak, az UEFA pedig a magyar középpályást választotta a mérkőzés legjobb játékosának.
Önmagában egy gól azonban még kevés lenne ahhoz, hogy vezérszerepről beszéljünk. Az idény eddigi képe már sokkal beszédesebb.
Szoboszlai a Liverpool első három Premier League-mérkőzésének mind a 270 percét (plusz ráadás) végigjátszotta, majd az Atlético ellen sem cserélték le. Vagyis Andoni Iraola első négy tétmeccsén egyetlen alkalommal sem nélkülözte a magyar játékost a találkozó végéig.
És nem csak jelen van a pályán. A FotMob adatai szerint az első három bajnoki fordulóban 33,3 kilométert futott és 48 sprintet teljesített, miközben hét helyzetet alakított ki és 17 alkalommal szerzett vissza labdát. Passzainak 88,1 százaléka volt pontos, és 46 vonaltörő átadást jegyzett. Ezek a számok jól mutatják, hogy Szoboszlai szerepe jóval túlmutat a gólokon: egyszerre vesz részt a labdakihozatalban, a támadások építésében és az ellenfél letámadásában.
Éppen ez az a fajta mindenre kiterjedő munka, amelyre McManaman is utalt, amikor arról beszélt, hogy a 25 éves futballistának a Liverpool gerincének egyik tagjává kell válnia.
A Bajnokok Ligájában különösen veszélyes Szoboszlai Dominik
Az Atlético elleni találat ráadásul egy hosszabb sorozat folytatása volt.
Az Opta adatai szerint Szoboszlai az előző idény kezdete óta tíz gólban vállalt közvetlen szerepet a Bajnokok Ligájában: hat gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Ez kétszer annyi, mint amennyit ugyanezen időszak alatt bármelyik másik Liverpool-játékos elért.
Az Anfield európai estéin még látványosabb a mérlege: legutóbbi hat hazai nemzetközi kupamérkőzésén három gólt és három gólpasszt jegyzett.
A magyar játékos távoli lövései is külön fegyvert jelentenek. Alexis Mac Allister 2023 augusztusi liverpooli bemutatkozása óta Szoboszlai 12 alkalommal talált be a tizenhatoson kívülről, ennél egyetlen Liverpool-játékos sem szerzett több ilyen gólt ebben az időszakban.
Így az Atlético elleni teljesítmény sokkal inkább tekinthető egy már hosszabb ideje tartó folyamat újabb állomásának, mint egyszeri kiugrásnak.
Juhász Roland szerint már eddig is vezér volt
McManaman kijelentését ugyanakkor nem mindenki látja ugyanúgy. Az Origo Sport a Liverpool–Atlético Madrid BL-rajt után Szoboszlai szerepéről is megkérdezte Juhász Rolandot – a teljes interjút pénteken olvashatják –, a korábbi magyar válogatott védő pedig már magát a felvetést is furcsállta.
„Őszintén nem is értettem ezt McManaman részéről. Szerintem Dominik már az előző szezonban is több esetben a hátán vitte a csapatot, és ezt nem feltétlenül csak a játékára értem. Voltam kint élőben mérkőzésén, és ott még jobban látszik egy játékos pályán betöltött szerepe, például hogy egy bizonyos szituáció után mennyire keresik a tekintetét a társak. Ez már akkor is teljesen jelen volt” – mondta Juhász az Origo Sportnak.
Szerinte az sem véletlen, hogy Szoboszlai mára a Liverpool csapatkapitány-helyetteseinek egyike.
Nem feltétlenül azért adják oda valakinek ezt a megtiszteltetést, mert jól játszott az előző szezonban, komoly emberi kvalitásoknak is meg kell felelni. Dominik ezt már jó ideje leteszi Liverpoolban az asztalra. Nagyon komoly szerepe lehet az öltözőn belül is. A társak is elismerik, nemcsak a teljesítményét, hanem mint vezéregyéniséget is. Éppen ezért furcsállottam McManaman nyilatkozatát.
McManaman és Juhász tehát más irányból közelíti meg ugyanazt a kérdést: előbbi szerint Szoboszlainak most kell még nagyobb felelősséget vállalnia, utóbbi szerint ezt már korábban is megtette. Az új idény első heteiben azonban egyvalami egyre kevésbé vitatható: Iraola alapemberként kezeli, a Liverpool legfontosabb mérkőzésein rendre főszerepet vállal, és az Atlético ellen már az első európai mérkőzésen megmutatta, mire számíthatnak tőle vezérként.