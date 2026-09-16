Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz–ukrán háborúban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Liverpool 3-1-re nyert a Tottenham ellen az angol Ligakupában. Szoboszlai Dominik a 91. percben óriási gólt lőtt, de egy érdekes vitája is támadt a meccsen Alexis Mac Allisterrel.

Szoboszlai Dominik ezúttal csereként kapott lehetőséget, ám a pályán töltött 30 perce alatt is emlékezeteset alkotott. A magyar válogatott csapatkapitánya 2-1-es hazai vezetésnél kapott labdát Cody Gakpótól, majd egy pattanás után jó 30 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba. A Liverpool 3-1-es sikerrel lépett tovább, a csodás találatról Alexis Mac Allister is megemlékezett, bár a két játékos között azért némi feszültség is kialakult a meccsen.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen
Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister összekaptak

Az első félidő végén a világbajnok argentin játékos végezhetett el szabadrúgást a 16-os előteréből. A labda mögé minden bizonnyal Szoboszlai állt volna, de a magyar klasszis ekkor még a kispadon ült. A kamera rá is közelített Szoboszlaira, aki vidáman nevetgélt, miután csapattársa jócskán fölé vágta a labdát. 

A 25 éves sztár aztán a 62. percben beállt, a kamerák pedig rögzítették, hogy egy ízben heves vitája támadt a pályán Mac Allisterrel. 

Az nem derült ki, hogy pontosan miért veszekedtek, elképzelhető, hogy egy szöglet vagy egy szabadrúgás elvégzésén civakodtak, de az is lehetséges, hogy még az első félidő végén látott jelenet váltott ki összetűzést közöttük.

Liverpool-Tottenham: Szoboszlai gólja sokkolta a csapattársakat

A mérkőzésen vezetést szerző Mac Allister a lefújást követően nem a vitájukról beszélt, hanem Szoboszlai bombagólját méltatta. „Sokat gyakoroljuk a lövésket. Domnak ez természetesen jön. Ami engem illet, nekem kicsit szerencsém volt. Szeretek odaérni a tizenhatoson belülre és gólt szerezni. Az önbizalmunk szempontjából fontos, hogy gólokat szerezzünk” – mondta a világbajnok argentin középpályás.

A 20 éves Lewis Koumast szinte sokkolta a magyar klasszis bombája. 

„Ijesztő. Őszintén szólva, nem sokan rúgják úgy a labdát, mint Dom. Ez egyszerűen csúcsminőség” 

– idézte a Nemzeti Sport a Liverpool ifjú támadóját.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates scoring the team's third goal during the English League Cup third round football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield stadium in Liverpool, north west England on September 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik góljáról Alexis Mac Allister is megszólalt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Bradley Barcola reakciója is beszédes volt a meccsen, a PSG-től igazolt francia klasszis egyszerűen ledöbbent és a fejéhez kapott, de Alexander Isak sem hitt a szemének.

A Liverpool a Ligakupában bejutott a legjobb 16 közé, a hétvégén pedig a Bournemouth otthonába látogat a Premier League-ben.

  • Kapcsolódó cikkek
Hiába a bombagólja, kíméletlen kritikát kapott Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik szerepköre miatt robbant ki hatalmas vita Liverpoolban
Szoboszlai fellélegezhet? A világ egyik legnagyobb klubja lecsapna a Liverpool sztárjára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!