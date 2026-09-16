Szoboszlai Dominik ezúttal csereként kapott lehetőséget, ám a pályán töltött 30 perce alatt is emlékezeteset alkotott. A magyar válogatott csapatkapitánya 2-1-es hazai vezetésnél kapott labdát Cody Gakpótól, majd egy pattanás után jó 30 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba. A Liverpool 3-1-es sikerrel lépett tovább, a csodás találatról Alexis Mac Allister is megemlékezett, bár a két játékos között azért némi feszültség is kialakult a meccsen.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool-Tottenham meccsen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister összekaptak

Az első félidő végén a világbajnok argentin játékos végezhetett el szabadrúgást a 16-os előteréből. A labda mögé minden bizonnyal Szoboszlai állt volna, de a magyar klasszis ekkor még a kispadon ült. A kamera rá is közelített Szoboszlaira, aki vidáman nevetgélt, miután csapattársa jócskán fölé vágta a labdát.

A 25 éves sztár aztán a 62. percben beállt, a kamerák pedig rögzítették, hogy egy ízben heves vitája támadt a pályán Mac Allisterrel.

Az nem derült ki, hogy pontosan miért veszekedtek, elképzelhető, hogy egy szöglet vagy egy szabadrúgás elvégzésén civakodtak, de az is lehetséges, hogy még az első félidő végén látott jelenet váltott ki összetűzést közöttük.

Mac Allister and Szoboszlai going at it🧨 pic.twitter.com/mhlCAY8vER — 𝙆𝙖𝙮™️ (@KayLFC05_) September 16, 2026

Liverpool-Tottenham: Szoboszlai gólja sokkolta a csapattársakat

A mérkőzésen vezetést szerző Mac Allister a lefújást követően nem a vitájukról beszélt, hanem Szoboszlai bombagólját méltatta. „Sokat gyakoroljuk a lövésket. Domnak ez természetesen jön. Ami engem illet, nekem kicsit szerencsém volt. Szeretek odaérni a tizenhatoson belülre és gólt szerezni. Az önbizalmunk szempontjából fontos, hogy gólokat szerezzünk” – mondta a világbajnok argentin középpályás.

A 20 éves Lewis Koumast szinte sokkolta a magyar klasszis bombája.

„Ijesztő. Őszintén szólva, nem sokan rúgják úgy a labdát, mint Dom. Ez egyszerűen csúcsminőség”

– idézte a Nemzeti Sport a Liverpool ifjú támadóját.

Szoboszlai Dominik góljáról Alexis Mac Allister is megszólalt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Bradley Barcola reakciója is beszédes volt a meccsen, a PSG-től igazolt francia klasszis egyszerűen ledöbbent és a fejéhez kapott, de Alexander Isak sem hitt a szemének.