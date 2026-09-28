Szoboszlai Dominik az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt hosszasan a magyar sportsajtóval fennálló problémáiról: a válogatott csapatkapitánya azt kérte az újságíróktól, hogy ne ferdítsék el a nyilatkozatait, és jelezte: azokkal a médiumokkal a jövőben nem kíván szóba állni, amelyek szerinte ezt nem tartják tiszteletben. A konfliktus előzménye a Steven Gerrarddal készült beszélgetésének hazai tálalása volt.

Szoboszlai Dominik kérést intézett a magyar sportsajtóhoz

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Szabó Tamás szerint Szoboszlai kritikájának egyik része teljesen jogos, a másik viszont már problémás.

„Abban igaza van, hogy ne írjunk róla olyat, ami nem igaz. [...] Az a rész, amikor azt mondta, hogy ő nem fenyegetőzik, és utána elmondja, hogy soha többé nem áll szóba, az már nekem nem tetszett, hiszen az már fenyegetőzés” – fogalmazott az Origo Sport rovatvezetője.

A műsorban arra is kitértek, hogy a kritika és a valótlanság állítása között világos határ húzódik. Szabó Ronaldo és Messi példáját hozta fel: a világ legnagyobb sztárjairól is megjelennek kemény kritikák, ha rosszul teljesítenek, miközben egészen más kérdés egy nyilatkozat kiforgatása vagy félrevezető címadása. Hozzátette, a Szoboszlai-ügy súlya miatt a Magyar Sportújságírók Szövetségének is érdemes lenne foglalkoznia a sportolók és a sportsajtó kapcsolatával.

Lantos Gábor, a Magyar Nemzet főmunkatársa felvetette, hogy egy hasonló fellépés Angliában egészen más visszhangot váltana ki, Szabó pedig úgy vélte, az angol sajtó akkor is megírná Szoboszlai gyenge teljesítményét vagy vitatható gesztusait, ha azok nem tetszenének a Liverpool játékosának. A beszélgetés során Albert Flórián és az Újpest legendás, kemény hangú korabeli kritikái is szóba kerültek annak példájaként, hogy a sportújságíró feladata nem lehet kizárólag a konfliktusok elkerülése.

Szoboszlai Dominik már a magyar sajtó nélkül is eléri a közönséget

A Rapid Sport legújabb adásában az is elhangzott, hogy Szoboszlai helyzete különleges: a Liverpool egyik meghatározó futballistájaként már nincs szüksége a hagyományos magyar médiára ahhoz, hogy eljusson a közönséghez. Saját felületein, illetve nemzetközi szereplőkkel készített tartalmakban közvetlenül kommunikálhat, ezért egy sajtóbojkott az ő személyes márkáját jóval kevésbé viselné meg.

Pontosan azért, amilyen szerepet játszik Liverpoolban, nem hagyhatja a magyar sajtó kicsúszni őt a kezéből. [...] Ha úgy dönt, hogy soha többé, akkor mondhatja azt, hogy soha többé, és neki a brandje ezzel nem fog sérülni

– mondta Szabó, aki szerint éppen ezért a magyar sportsajtó sem engedheti meg, hogy végleg elmérgesedjen a kapcsolat.